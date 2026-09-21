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DF Deutsche Forfait AG: Prognoseerhöhung aufgrund vorläufiger Halbjahreszahlen



21.09.2026 / 13:33 CET/CEST

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Insiderinformation gemäß Artikel 17 MAR Köln, 21. September 2026 - Der Vorstand der DF Deutsche Forfait AG (ISIN: DE000A2AA204) erhöht auf Grundlage der vorläufigen, ungeprüften Halbjahreszahlen zum Stichtag 30. Juni 2026 die im Geschäftsbericht 2025 abgegebenen Prognosen für das Geschäftsjahr 2026. Für das Gesamtjahr 2026 wird nunmehr ein Geschäftsvolumen erwartet, das nur leicht unter dem Vorjahresniveau liegt (zuvor: "deutlich rückläufig"). Das Rohergebnis wird mit einem Anstieg von rund 10 % erwartet (zuvor: "Rückgang um rund 50 %"). Das Ergebnis vor Steuern wird nunmehr ausgeglichen erwartet (zuvor: "deutlich negativ"). Die vorläufigen, ungeprüften finanziellen Leistungsindikatoren für das 1. Halbjahr 2026 lauten: Das Geschäftsvolumen belief sich auf EUR 108,0 Mio. (Vorjahreszeitraum: EUR 118,1 Mio.). Das Rohergebnis stieg um 3,5 % von EUR 5,8 Mio. auf EUR 6,0 Mio. Das Ergebnis vor Steuern betrug EUR 0,8 Mio. nach EUR 1,1 Mio. im Vorjahreszeitraum. Die Liquidität des Konzerns belief sich zum 30. Juni 2026 auf insgesamt EUR 36,1 Mio. und setzt sich aus EUR 16,5 Mio. Finanzmitteln sowie EUR 19,6 Mio. Guthaben bei der Korrespondenzbank im Bilanzposten "Sonstige kurzfristige Vermögenswerte" zusammen. Wie bereits im Geschäftsbericht 2025 dargelegt, beruhen auch diese Prognosen auf den zum Zeitpunkt der Prognoseerstellung bekannten, weiterhin sehr dynamischen geopolitischen Rahmenbedingungen im Nahen Osten. Sollten sich diese Rahmenbedingungen erneut erheblich verändern, kann sich dies auch auf die Geschäftsentwicklung im 2. Halbjahr 2026 erheblich auswirken. Der Halbjahresbericht wird wie geplant spätestens am 30. September 2026 veröffentlicht. Der Vorstand DF Deutsche Forfait AG

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