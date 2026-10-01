HMS Bergbau hat die vorläufigen Zahlen bestätigt und ein starkes H1 2026 vorgelegt. Die Umsatzerlöse stiegen dank höherer Kohlevolumina und des rasanten Ausbaus des Marine-Fuels-Geschäfts um 74% yoy. Das bereinigte EBITDA erreichte rund EUR 14 Mio., wobei die Bergbauaktivitäten noch keinen nennenswerten Beitrag leisteten. Dies dürfte sich in H2 ändern: Das Management erwartet von Maatla und HRV einen EBITDA-Beitrag von rund EUR 6-7 Mio., welcher das Jahresziel eines bereinigten EBITDA von EUR 35 Mio. für das GJ 2026 stützt. Über 2026 hinaus liefert der ganzjährige Beitrag aus dem Minengeschäft sowie Wachstum der Marine-Fuels weiteres Ergebnispotenzial. Die jüngste Aufstockung der Anleihe um EUR 25 Mio. schafft zudem größeren Spielraum für die Skalierung des umschlagsstarken Handelsgeschäfts. Wir bestätigen unser Kursziel von EUR 85,00 und unser KAUFEN-Rating. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://research-hub.de/companies/hms-bergbau-ag
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