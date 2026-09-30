Mitteilung der HMS Bergbau AG: Finale Zahlen für 1. HJ 2026 veröffentlicht - Vorläufige Zahlen bestätigt: Umsatz nach sechs Monaten bei 1,1 Mrd. Euro und EBITDA bei 22,5 Mio. Euro (bereinigt: 14,1 Mio. Euro) - Positive Wachstumsimpulse durch Geschäft mit Massenschüttgütern und Flüssigbrennstoffen Die HMS Bergbau AG (ISIN: DE0006061104, WKN: 606110, "HMS"), ein führendes unabhängiges Rohstoffhandels- und-vermarktungsunternehmen aus Deutschland, hat im ersten Halbjahr 2026 die erwartet positive Entwicklung verzeichnet. Die heute veröffentlichten endgültigen Zahlen für die ersten sechs Monate des Geschäftsjahres 2026 haben die vorläufigen Geschäftszahlen (vgl. Corporate News vom 19.8.2026) bestätigt. Der Umsatz erhöhte ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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