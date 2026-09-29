Mitteilung der LAIQON AG: LAIQON - EU AI ETF erreicht 60-Millionen-EUR-Marke - LAIQON - EU AI ETF: Hohes Anlegerinteresse seit Börsenlisting am 18.08.2026 - LAIQON - US AI ETF: Nächster Handelsstart in Q4 2026 LAIQON - EU AI ETF: Hohes Anlegerinteresse seit Börsenlisting am 18.08.2026 Der Asset- und Wealth Manager LAIQON AG (LQAG, ISIN: DE000A12UP29) hat gemeinsam mit Amundi, dem größten europäischen Vermögensverwalter, einen innovativen KI-optimierten aktiven ETF in den Markt gebracht. Seit dem Börsenlisting an der Frankfurter Wertpapierbörse am Dienstag, 18. August 2026 (siehe Corporate News vom 19.08.2026), hat der LAIQON - European Equity AI Optimized Active UCITS ETF (LAIQON - EU AI ETF, WKN: A42FBA) bereits ein Fondsvolumen von rund 60 Mio. EUR erreicht. "Das erreichte Anlagevolumen nach den ersten 6 Handelswochen zeigt, dass unser innovativer LAIQON ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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