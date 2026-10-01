Die Biogena GmbH & Co KG, an der die börsennotierte Biogena Good Vibes AG mittelbar 96,1 Prozent hält, legt bereits ihre siebte Unternehmensanleihe auf. Bis zu 20 Millionen Euro sollen unter anderem in neue Standorte in Graz und Linz, den Apothekenvertrieb und das deutsche Onlinegeschäft fließen. Wer dabei sein will, kann ab 1.000 Euro bis 4. November zeichnen, sofern die Bücher nicht schon früher geschlossen werden. Umschuldung bei UBMBeim Immobilienentwickler ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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