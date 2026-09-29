Mitteilung der JDC Group AG: JDC Group bringt ersten KI-Agenten in den deutschen Maklermarkt Die JDC Group AG treibt die Digitalisierung des deutschen Versicherungsvertriebs weiter voran und bringt einen KI-basierten Agenten für Versicherungsvermittlung auf den Markt. Die neue Technologie kann definierte Prozesse wie Neuabschlüsse von Sachversicherungsverträgen oder Kundenrückfragen eigenständig bearbeiten und unterstützt Versicherungsvermittler bei wiederkehrenden Aufgaben. Der KI-Agent verbindet die bestehende Technologieplattform von JDC und die Morgen & Morgen Datenbank mit den Möglichkeiten moderner generativer künstlicher Intelligenz. Ziel ist es, einfacher Neugeschäft zu generieren, administrative Tätigkeiten zu automatisieren, Informationen intelligent zu verarbeiten und Vermittler bei der Betreuung ihrer Kunden zu entlasten. Dabei steht nicht die Ersetzung des Vermittlers, sondern die intelligente Unterstützung und Automatisierung von Prozessen im Mittelpunkt. Der neue Agent soll zunächst für ausgewählte Anwendungsfälle eingesetzt und anschließend sukzessive um zusätzliche Funktionen erweitert werden. Durch die Integration in das bestehende JDC-Ökosystem ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Anleihen Finder GmbH