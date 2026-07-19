Kalenderwoche 29 am KMU-Anleihemarkt In der Kalenderwoche 29 hat die SOWITEC group GmbH beim Amtsgericht Tübingen die Eröffnung eines Insolvenzverfahrens wegen Zahlungsunfähigkeit und Überschuldung beantragt. Auch die Tochtergesellschaften SOWITEC international, SOWITEC operation und SOWITEC projekt sind betroffen. Nach Unternehmensangaben ist der Schritt unausweichlich geworden, nachdem Verhandlungen über eine Stundung sowie Bemühungen zur Abwendung von Inanspruchnahmen aus Lieferantenverbindlichkeiten und Aval-Bürgschaften erfolglos geblieben sind. Das SOWITEC-Management zeigt sich dennoch zuversichtlich, den Geschäftsbetrieb nach der Bestellung eines vorläufigen Insolvenzverwalters zunächst fortführen zu können. SOWITEC ist derzeit mit zwei Unternehmensanleihen am KMU-Kapitalmarkt vertreten. Für positivere Schlagzeilen sorgt dagegen die Groß & Partner Grundstücksentwicklungsgesellschaft mbH. Der Immobilienentwickler hat angekündigt, seine 10%-Unternehmensanleihe 2024/28 am 13. August 2026 vorzeitig zu 101 % des Nennbetrags zuzüglich aufgelaufener Zinsen zurückzuzahlen. Nach einer bereits im vergangenen Jahr erfolgten Teilrückzahlung beläuft sich das ausstehende Anleihevolumen noch auf rund 18 Mio. Euro. Die Semper idem Underberg AG hat in dieser Woche Zahlen vorgelegt und das Geschäftsjahr 2025/26 trotz eines schwierigen Marktumfelds mit Umsatz- und Ergebnissteigerungen abgeschlossen. Wachstumstreiber sind insbesondere das internationale Geschäft, die Third-Party-Marken sowie die Marke St. Hubertus-Tropfen gewesen. Gleichzeitig hat das Unternehmen seine Internationalisierung weiter vorangetrieben und zusätzliche Investitionen in den Ausbau der Produktionskapazitäten angekündigt. Die Circus SE hat ihre Umsatzprognose für ...

Den vollständigen Artikel lesen ...