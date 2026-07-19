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WKN: A2NB65 | ISIN: DE000A2NB650 | Ticker-Symbol: MUX
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17.07.26 | 17:35
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CIRCUS SE2,100-19,23 %
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GROSS & PARTNER GRUNDSTUECKSENTWICKLUNGSGESELLSCHAFT MBH100,75-0,10 %
LAIQON AG4,580+0,88 %
MUTARES SE & CO KGAA27,200-0,73 %
PNE AG10,800+1,31 %
POB AG1,280+1,59 %
SCHLOTE HOLDING GMBH1,210-16,55 %
SEMPER IDEM UNDERBERG AG107,100,00 %
SOWITEC GROUP GMBH13,100+18,98 %
WEGROW AG3,8000,00 %
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