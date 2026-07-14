Mitteilung der WeGrow AG:
Einstimmiges Votum der Hauptversammlung bestätigt strategischen Wachstumskurs - Vorstand lädt zur digitalen Unternehmenspräsentation am Dienstag, 21. Juli 2026 um 17 Uhr einDie WeGrow AG hat ihre ordentliche Hauptversammlung 2026 in Düsseldorf erfolgreich abgehalten. Bei einer Präsenz von 87,09 % des Grundkapitals wurden sämtliche zur Abstimmung gestellten Tagesordnungspunkte einstimmig angenommen. Neben der Entlastung von Vorstand und Aufsichtsrat für das Geschäftsjahr 2025 beschlossen die Aktionärinnen und Aktionäre, den Bilanzgewinn auf neue Rechnung vorzutragen. Zudem wurden Wolfram Bernd Christian Wagner, Carl Josef Theodor Ruland und ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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