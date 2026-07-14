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WeGrow AG: Einstimmiges Votum der Hauptversammlung bestätigt strategischen Wachstumskurs - Vorstand lädt zur digitalen Unternehmenspräsentation am Dienstag, 21. Juli 2026 um 17 Uhr ein



14.07.2026 / 14:04 CET/CEST

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WeGrow AG: Einstimmiges Votum der Hauptversammlung bestätigt strategischen Wachstumskurs - Vorstand lädt zur digitalen Unternehmenspräsentation am Dienstag, 21. Juli 2026 um 17 Uhr ein



Tönisvorst, 14. Juli 2026 - Die WeGrow AG hat ihre ordentliche Hauptversammlung 2026 in Düsseldorf erfolgreich abgehalten. Bei einer Präsenz von 87,09 % des Grundkapitals wurden sämtliche zur Abstimmung gestellten Tagesordnungspunkte einstimmig angenommen. Neben der Entlastung von Vorstand und Aufsichtsrat für das Geschäftsjahr 2025 beschlossen die Aktionärinnen und Aktionäre, den Bilanzgewinn auf neue Rechnung vorzutragen. Zudem wurden Wolfram Bernd Christian Wagner, Carl Josef Theodor Ruland und Antje Kullrich durch Wiederwahl in ihren Ämtern als Mitglieder des Aufsichtsrats bestätigt. Einladung zur digitalen Unternehmenspräsentation Anknüpfend an die im Rahmen der Hauptversammlung vermittelten Inhalte lädt die WeGrow AG am kommenden Dienstag, 21. Juli 2026 um 17 Uhr zu einer digitalen Unternehmenspräsentation ein. Die rund 30-minütige Veranstaltung richtet sich insbesondere an Aktionärinnen und Aktionäre, die nicht an der Hauptversammlung teilnehmen konnten, sowie an weitere interessierte Marktteilnehmer. Die Vorstände Allin Gasparian und Peter Dießenbacher werden dabei einen kompakten Überblick über die wesentlichen Inhalte ihres Vorstandsberichts an die Hauptversammlung sowie über die strategischen Perspektiven der Unternehmensgruppe geben. Der Video-Call findet in deutscher Sprache statt. Interessierte Marktteilnehmer können sich unter dem folgenden Link kostenfrei für das Webinar registrieren: Link zur Anmeldung Positive Geschäftsentwicklung im ersten Halbjahr 2026 Ein wesentlicher Schwerpunkt der Präsentation wird die aktuelle wirtschaftliche Entwicklung der WeGrow-Gruppe sein. Nach Einschätzung des Vorstands spiegelt sich die langjährige, konsequente Aufbauarbeit der vergangenen Jahre zunehmend positiv in den Finanzkennzahlen der Unternehmensgruppe wider. Internationale Skalierung über die WEGROW PLATFORM Darüber hinaus werden die Vorstände die strategische Bedeutung der WEGROW PLATFORM detailliert erläutern. Die integrierte Wissenschafts-, Technologie- und Dienstleistungsplattform bündelt mehr als 16 Jahre intensive Forschungs- und Entwicklungsarbeit sowie umfassende praktische Erfahrungen entlang der gesamten Paulownia-Wertschöpfungskette: von der Entwicklung leistungsfähiger Genetik und Pflanzenproduktion über die Projektentwicklung, den Aufbau und die Bewirtschaftung eigener Plantagen bis hin zur Verarbeitung und Vermarktung des erzeugten Holzes. Diese Expertise bildet heute die Basis, um auch großvolumige institutionelle Projekte erfolgreich umzusetzen. Ziel ist es, das Geschäftsmodell über technologie- und dienstleistungsbasierte Leistungen sowie Lizenz- und Royalty-Modelle international zu skalieren sowie zu monetarisieren und dadurch zusätzliche kapitaleffiziente Erlösquellen zu erschließen. Während die Geschäftsbereiche PLANTS und TIMBER weiterhin die operative Grundlage der Unternehmensgruppe bilden, soll die WEGROW PLATFORM eine zentrale Rolle bei der internationalen Skalierung des Geschäftsmodells übernehmen und einen wachsenden Beitrag zur Wertschöpfung von WeGrow leisten.



Über die WeGrow AG

Die WeGrow AG ist ein Technologie-, Produktions- und Plattformunternehmen für nachhaltige Wertholzprojekte und entwickelt integrierte Lösungen zur Erzeugung zusätzlicher Holzressourcen außerhalb natürlicher Wälder. Grundlage des Geschäftsmodells sind eigene, besonders schnell wachsende Paulownia-Hybridsorten sowie die enge Verzahnung der operativen Geschäftsbereiche PLANTS und TIMBER mit der WEGROW PLATFORM - der integrierten Wissenschafts-, Technologie- und Dienstleistungsplattform für nachhaltige Paulownia-Projekte. Während PLANTS die Entwicklung proprietärer Genetik und die industrielle Produktion leistungsfähiger Paulownia-Pflanzen umfasst, konzentriert sich TIMBER auf den Aufbau biologischer Vermögenswerte, Beteiligungen an Plantagenprojekten sowie die Vermarktung von Rundholz und daraus hergestellten Holzprodukten. Die WEGROW PLATFORM bündelt die Kernkompetenzen der Unternehmensgruppe und ermöglicht deren internationale Monetarisierung über Projektentwicklung, Asset Management sowie technologie- und dienstleistungsbasierte Geschäftsmodelle. Mit mehr als 3,1 Millionen ausgelieferten Paulownia-Pflanzen, Kunden in über 50 Ländern, einer über 16 Jahre aufgebauten wissenschaftlichen und operativen Expertise sowie Projekterfahrung auf rund 1.650 Hektar eigener und gemeinsam mit Projektpartnern entwickelter Plantagen verfügt die WeGrow AG über einen umfangreichen internationalen Track Record. Diese Erfahrung bildet die Grundlage für die weitere Entwicklung der operativen Geschäftsbereiche sowie die internationale Skalierung der WEGROW PLATFORM.



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