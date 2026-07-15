FOLGENDE(S) INSTRUMENT(E) WIRD/ WERDEN WIEDER IN DEN HANDEL AUFGENOMMEN MIT FOLGENDEM TRADING SCHEDULE.
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ARE RESUMED TRADING WITH FOLLOWING TRADING SCHEDULE:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN
SOWITEC GROUP ANL.18/26 STIA DE000A2NBXXX
SOWITEC GROUP ANL.23/28 DE000A30VXXX
AB/FROM ONWARDS 15.07.2026
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ARE RESUMED TRADING WITH FOLLOWING TRADING SCHEDULE:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN
SOWITEC GROUP ANL.18/26 STIA DE000A2NBXXX
SOWITEC GROUP ANL.23/28 DE000A30VXXX
AB/FROM ONWARDS 15.07.2026
© 2026 Xetra Newsboard