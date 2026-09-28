Mitteilung der WeGrow AG: Ein Meilenstein für die WeGrow AG: Erstmals operativer Break-even nach langjähriger Aufbau- und InvestitionsphaseInternational wachsendes Pflanzengeschäft wird zum Ergebnistreiber - zunehmende Einbindung in institutionelle Großprojekte eröffnet weiteres Skalierungspotenzial - Vorstand lädt zur digitalen Unternehmenspräsentation am 12. Oktober um 17 Uhr ein. Die WeGrow AG hat im ersten Halbjahr 2026 erstmals den operativen Break-even erreicht. Nach den zum 30. Juni 2026 vorliegenden Zahlen erzielte die Unternehmensgruppe erstmals ein positives operatives Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT). Damit erreicht WeGrow nach einer langjährigen Aufbau- und Investitionsphase einen bedeutenden Meilenstein in der Unternehmensentwicklung. Maßgeblicher Ergebnistreiber war der Geschäftsbereich PLANTS. Der Umsatz des Pflanzengeschäfts lag im ersten Halbjahr 2026 rund 31 Prozent über dem Vergleichszeitraum des Vorjahres. Gleichzeitig erhöhte sich das operative Ergebnis (EBITDA) des Geschäftsbereichs um rund 124 Prozent und damit auf mehr als das Doppelte des Vorjahreswertes. Neben dem Umsatzwachstum zeigen sich damit zunehmend auch die Skaleneffekte der in den vergangenen Jahren aufgebauten Produktions-, Vertriebs- und Organisationsstrukturen. "Der erstmalig erreichte operative Break-even ist für uns ein ganz besonderer Meilenstein. Über viele Jahre haben wir gezielt in Genetik, Produktionskapazitäten, internationale ...

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