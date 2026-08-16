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Die USA reden nicht mehr nur über kritische Rohstoffe. Sie kaufen die Lieferkette.
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Small- & Micro Cap Investment
16.08.2026 05:22 Uhr
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Russland-Frist 2028: Amerikas Atom-Offensive braucht neues Uran - rückt Blast Resources in den Fokus?

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Für den westlichen Uranmarkt läuft ein wichtiger Countdown. Spätestens zum 1. Januar 2028 laufen die gesetzlichen Ausnahmegenehmigungen für den Import von russischem niedrig angereichertem Uran in die USA aus. Gleichzeitig will Washington seine Kernkraftkapazität langfristig von rund 100 auf 400 Gigawatt bis 2050 ausbauen. Das Problem: Die heimische Uranförderung deckt bislang nur einen Bruchteil des Bedarfs. Damit wächst der strategische Druck, eine nordamerikanische Lieferkette aufzubauen - und langfristig auch neue Uranvorkommen zu finden.

2028 wird zum Stichtag für die Uranversorgung

Die amerikanische Atom-Offensive beschränkt sich längst nicht mehr auf neue Reaktoren. Washington will die gesamte Wertschöpfungskette stärken: vom Uranabbau über Konversion und Anreicherung bis zur Brennstoffproduktion.

Erste Fortschritte sind sichtbar. Nach Angaben der U.S. Energy Information Administration stieg die amerikanische Uranproduktion von rund 657.000 Pfund U3O8 im Jahr 2024 auf 2,109 Millionen Pfund 2025. Allein im ersten Quartal 2026 kamen weitere 1,039 Millionen Pfund hinzu.

Die Richtung stimmt, doch die Ausgangsbasis bleibt niedrig. Gleichzeitig hat Washington die Importabhängigkeit bei verarbeiteten kritischen Mineralien als potenzielles Risiko für die nationale Sicherheit eingestuft - Uran ist ausdrücklich einbezogen. Diskutiert werden weitere handelspolitische Maßnahmen, wobei ein konkreter Mindestpreis für US-Uran bislang nicht beschlossen wurde.

Cameco wird für den Westen strategisch wichtiger

Von dieser Entwicklung profitieren zunächst etablierte Produzenten aus politisch stabilen Regionen. Eine Schlüsselrolle spielt Cameco (ISIN: CA13321L1085), dessen kanadische Minen zu den wichtigsten Uranquellen der westlichen Welt gehören.

Besonders das Athabasca-Becken in Saskatchewan ist für die Versorgung relevant. Hier betreibt Cameco mit Cigar Lake und McArthur River zwei außergewöhnlich hochgradige Uranminen. Damit zeigt der Konzern, welchen strategischen Wert erfolgreiche Entdeckungen in dieser Region erreichen können.

Gleichzeitig verdeutlicht die amerikanische Politik, dass bestehende Produktion allein langfristig kaum das gesamte Problem löst. Wenn die USA tatsächlich ihre Kernkraftkapazität vervielfachen und gleichzeitig ihre Abhängigkeit von russischen Lieferketten reduzieren wollen, müssen zusätzliche Uranquellen erschlossen werden.

Der Engpass beginnt lange vor der Mine

Genau hier wird die Entwicklung für Explorationsunternehmen interessant. Neue Uranproduktion lässt sich nicht per politischem Beschluss einschalten. Vor einer Mine stehen Exploration, Bohrungen, Ressourcendefinition, Genehmigungen, Finanzierung und Bau - ein Prozess, der viele Jahre dauern kann.

Die jüngste Entwicklung in den USA zeigt bereits, dass Kapital wieder in diesen Teil der Wertschöpfungskette fließt. Uranium Energy Corp. hat 2026 mit Burke Hollow in Texas eine neue ISR-Mine in Betrieb genommen und baut parallel weitere US-Plattformen aus. Zum Ende des dritten Geschäftsquartals verfügte das Unternehmen laut den vorliegenden Angaben über 794 Millionen US-Dollar an liquiden Vermögenswerten bei keinen Finanzschulden.

Der Trend ist damit klar: Nordamerika versucht, Uranproduktion und Brennstoffversorgung wieder stärker selbst zu kontrollieren.

Jetzt muss Wales Lake zeigen, was unter der Oberfläche steckt

Am spekulativen Ende dieser Entwicklung steht Blast Resources (ISIN: CA09345L1085). Das Unternehmen entwickelt das rund 16.127 Hektar große Wales-Lake-Uranprojekt im Patterson-Lake-Korridor des Athabasca-Beckens.

Interessant ist vor allem die Lage: Das Projekt befindet sich weniger als 30 Kilometer von den bedeutenden Uranlagerstätten Arrow und Triple R entfernt. Der Patterson-Lake-Korridor hat damit bereits gezeigt, dass er große Uranentdeckungen beherbergen kann.

Für Blast ist dies allerdings erst der Ausgangspunkt. Das Unternehmen befindet sich in einer frühen Explorationsphase und verfügt bislang über keine definierte Mineralressource. Die entscheidende Frage lautet deshalb nicht, wie hoch der Uranpreis morgen steht, sondern ob die weiteren Explorationsarbeiten belastbare Bohrziele und letztlich eine relevante Uranentdeckung hervorbringen können.

Von der Russland-Frist zur nächsten Entdeckung

Der 1. Januar 2028 könnte zu einem wichtigen Meilenstein für die Neuordnung des westlichen Uranmarktes werden. Die USA wollen mehr Kernenergie, gleichzeitig aber weniger Abhängigkeit von russischem Brennstoff. Das erhöht den Wert verlässlicher nordamerikanischer Lieferketten.

Cameco steht für die etablierte Produktion, Uranium Energy für den Wiederaufbau amerikanischer Förderkapazitäten. Blast Resources befindet sich dagegen ganz am Anfang der Wertschöpfungskette - bei der Suche nach neuen Vorkommen.

Das macht die Aktie deutlich spekulativer, eröffnet bei Explorationserfolgen aber auch eine andere Art von Hebel. Ob Wales Lake diesen Erfolg liefern kann, ist offen. Doch je näher die Russland-Frist 2028 rückt und je ambitionierter die amerikanischen Atompläne werden, desto stärker dürfte eine Frage in den Mittelpunkt rücken: Woher kommt das zusätzliche Uran, das der Westen in den kommenden Jahrzehnten benötigt?

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Quellen

https://www.wallstreet-online.de/nachricht/21173534-us-uran-comeback-uran-comeback-fahrt-auf-us-werte-katalysatoren
https://blastresources.com/

Lassen Sie sich in den Verteiler für Blast Resources oder Nebenwerte eintragen. Einfach eine E-Mail an Eva Reuter: e-reuter@dr-reuter.eu mit dem Hinweis: "Verteiler Blast Resources" oder "Nebenwerte".

Blast Resources Inc.
Land: Kanadisch
ISIN: CA09345L1085
https://blastresources.com/

Disclaimer/Risikohinweis Blast Resources Inc.
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Dr. Eva Reuter
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Enthaltene Werte: CA13321L1085,CA09345L1085

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