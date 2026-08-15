Uran-Knappheit bis mindestens 2030? Wenn Minenproduktion und Nachfrage dauerhaft auseinanderlaufen

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Kazatomprom drosselt die Förderung, Lagerbestände sinken - Analysten sehen ein Angebotsdefizit, das sich bis in die 2030er-Jahre fortsetzen könnte

Der globale Uranmarkt befindet sich seit mehreren Jahren in einer strukturellen Schieflage: Die weltweite Minenproduktion deckt die Nachfrage der Kernkraftwerke nicht vollständig ab, die entstehende Lücke wird bislang überwiegend aus Lagerbeständen gefüllt. Diese Konstellation prägt die Einordnung von Explorationsunternehmen wie Blast Resources Inc. (WKN: A3EHMB, ISIN: CA09345L1085), das im kanadischen Athabasca-Becken nach neuen Uranvorkommen sucht.

Der größte Produzent der Welt fährt die Förderung zurück

Zentraler Faktor auf der Angebotsseite ist die kasachische Kazatomprom, mit einem globalen Marktanteil von rund 40 Prozent der mit Abstand größte Uranproduzent weltweit. Für 2026 hat das Unternehmen sein ursprüngliches Produktionsziel von 32.777 Tonnen U3O8 auf rund 29.697 Tonnen gesenkt - eine Kürzung um etwa 3.000 Tonnen, was rund 8 Millionen Pfund und damit etwa 5 Prozent des globalen Primärangebots entspricht. Das Unternehmen begründet den Schritt nach eigenen Angaben nicht mit operativen Problemen, sondern mit einer bewussten "Value over Volume"-Strategie, die Preisstabilität über maximale Fördermengen stellt.

Auch der kanadische Förderkonzern Cameco Corp. (WKN: 882017, ISIN: CA13321L1085) kämpft laut Marktberichten zeitweise mit operativen Herausforderungen, die die Produktion unter den ursprünglichen Planungen halten.

Wie groß ist die Lücke tatsächlich?

Zur Größenordnung des Defizits kursieren in Marktanalysen unterschiedliche Zahlen, je nach Prognosehorizont und Szenario. Der Rohstoffhändler Sprott bezifferte die aktuelle Angebotslücke auf rund 5,4 Millionen Pfund pro Jahr (176 Millionen Pfund Angebot gegenüber 182 Millionen Pfund Nachfrage) und erwartet, dass sich diese Lücke bis 2040 auf etwa 197 Millionen Pfund ausweiten könnte, getrieben von einem stärkeren Nachfragewachstum als Angebotswachstum. Der australische Produzent Paladin Energy Ltd. (WKN: 890889, ISIN: AU000000PDN8) rechnet in eigenen Prognosen mit einem jährlichen Defizit von rund 50 Millionen Pfund über das kommende Jahrzehnt. Diese Zahlen stammen von Marktteilnehmern mit eigenem kommerziellen Interesse an der Entwicklung und sind entsprechend als Einschätzungen, nicht als gesicherte Fakten zu lesen - sie zeigen aber eine breite Tendenz in der Branche.

Preisdivergenz zwischen Spot- und Langfristmarkt

Ein Indikator für die Anspannung im Markt ist die Differenz zwischen Spotpreis und langfristigen Lieferverträgen. Während der Uran-Spotpreis zuletzt bei rund 86 US-Dollar je Pfund notierte, wurden neu abgeschlossene langfristige Lieferverträge zuletzt zu Preisen von etwa 150 US-Dollar je Pfund verhandelt. Diese Lücke deutet darauf hin, dass Energieversorger, die sich langfristig mit Uran eindecken müssen, mit einer anhaltend angespannten Versorgungslage rechnen.

Politische Rahmenbedingungen als zusätzlicher Faktor

Neben rein marktwirtschaftlichen Faktoren spielt die Geopolitik eine wachsende Rolle. Ab August gilt in den USA ein Importverbot für angereichertes Uran aus Russland, während gleichzeitig mehrere Industrienationen ihre Kernenergiekapazitäten ausbauen oder den Wiedereinstieg planen. Die US-Regierung hat zudem regulatorische Beschleunigungsmaßnahmen für neue Reaktorgenehmigungen angekündigt. Solche politischen Weichenstellungen verändern die langfristige Nachfrageplanung von Energieversorgern und wirken sich mittelbar auf Investitionsentscheidungen im Explorationssektor aus.

Blast Resources: Explorationsfortschritt im Zeitfenster des Angebotsdefizits

Für Explorationsunternehmen fällt die aktuelle Marktphase in eine Zeit intensivierter Aktivität. Blast Resources hat im Juli 2026 den Fund eines neuen Strukturkorridors auf seinen Claims im südwestlichen Athabasca-Becken gemeldet - eine rund 9 Kilometer lange Zone mit einer Breite von bis zu 3 Kilometern, die auf Basis der Aeromagnetik-Daten sowie historischer Feldarbeiten identifiziert wurde. Zuvor hatte eine im Dezember 2024 geflogene Aeromagnetik-Vermessung über den drei Claim-Gruppen des Wales-Lake-Projekts (Britt Lake, Brazier South, North Agar) fünf priorisierte Zielzonen für die weitere Exploration ergeben, abgeleitet aus magnetischen Lineamenten und regionalen Uran-Thorium-Anomalien.

Das Projekt liegt rund 30 Kilometer südlich der Lagerstätten Arrow und Triple R und ist unmittelbar an das Typhoon-Projekt von Paladin Energy Ltd. (WKN: 890889, ISIN: AU000000PDN8) angrenzend. Diese Aktivität fällt in eine Phase, in der laut Marktbeobachtungen die Lagerbestände der Energieversorger auf historisch niedrigem Niveau verharren - ein Umfeld, das grundsätzlich mehr Aufmerksamkeit auf neue Explorationsprojekte lenkt, ungeachtet dessen, dass Blast Resources selbst noch keine ausgewiesenen Mineralressourcen vorweist.

Einordnung für Explorationsunternehmen im Athabasca-Becken

Ein strukturelles Angebotsdefizit ist zunächst ein branchenweites Phänomen und kein unternehmensspezifisches Argument. Es beschreibt ein günstigeres Preisumfeld für Uranproduzenten insgesamt, sagt aber nichts über die individuelle Qualität einzelner Explorationsprojekte aus. Für Unternehmen wie Blast Resources, die noch keine ausgewiesenen Ressourcen vorweisen, bleibt der Weg von der Exploration zur tatsächlichen Förderung ein mehrjähriger Prozess mit erheblichen technischen und finanziellen Unsicherheiten - unabhängig davon, wie sich die gesamtwirtschaftliche Nachfragelage entwickelt.