Cameco hat mit den Zahlen zum zweiten Quartal die Erwartungen bei Umsatz und Gewinn verfehlt. Trotzdem blickt das Management weiter zuversichtlich auf den Uranmarkt und hob sogar Teile der Jahresprognose an. Das sorgt bei vielen Anlegern für Optimismus. Gewinn bricht ein - Prognose wird trotzdem angehoben Cameco erzielte im zweiten Quartal einen Umsatz von 814 Millionen kanadischen Dollar und lag damit leicht unter den Erwartungen der Analysten. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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