Strategischer Deal: Paukenschlag im Uransektor: Besitzer der weltbesten Uran-Lagerstätte steigt hier ein

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Mitten in der laufenden Bohrkampagne nahe der Hurricane-Lagerstätte holt sich UraniumX einen Uran-Schwergewichtler als Großaktionär an Bord - inklusive Boardsitz. Der Startschuss für eine Neubewertung?

- Advertorial/Werbung - Im Auftrag von UraniumX Discovery Corp. (WKN: A41L7T) -

Bitte beachten Sie unbedingt die Interessenkonflikte und Disclaimer am Ende.

Liebe Leserinnen und Leser,

es gibt Meldungen im Rohstoffsektor, die muss man zweimal lesen, um ihre volle Tragweite zu erfassen. Die Nachricht, die soeben über die Ticker lief, gehört genau in diese Kategorie:

IsoEnergy Ltd. (TSX: ISO | NYSE: ISOU) - Eigentümer der Hurricane-Lagerstätte, die das Unternehmen als hochgradigste angezeigte Uran-Mineralressource der Welt bezeichnet - wird Großaktionär eines kanadischen Nanocap-Explorers, dessen Börsenwert bislang kaum 20 Mio. CAD beträgt.

Der Name dieses Explorers: UraniumX Discovery Corp. (WKN: A41L7T | ISIN: CA91702X1078), gelistet an der CSE unter dem Kürzel STMN, am OTCQB als STMXF und in Frankfurt unter Q7S.



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Und als wäre der Einstieg eines der renommiertesten Uran-Player Nordamerikas nicht schon bemerkenswert genug, kommt der eigentliche Clou erst noch: IsoEnergy nimmt für sein Investment kein Geld in die Hand - sondern bringt im Gegenzug ein komplettes Uranprojekt mit einer historischen Ressourcenschätzung von 24,4 Millionen Pfund U3O8 in die Ehe ein. UraniumX bezahlt ausschließlich mit eigenen Aktien. Kein einziger Dollar verlässt die Firmenkasse.

Warum ein Branchenschwergewicht wie IsoEnergy ausgerechnet jetzt Aktien eines kleinen Explorers dem Bargeld vorzieht, warum dieser Deal mitten in eine Bohrkampagne mit bislang makelloser Trefferquote platzt und weshalb risikobereite Anleger diese Aktie jetzt auf dem Schirm haben sollten - das lesen Sie in den folgenden Zeilen. Bleiben Sie unbedingt dran.

- Advertorial/Werbung -

- Im Auftrag von UraniumX Discovery Corp. (WKN: A41L7T) -

Bitte beachten Sie unbedingt die Interessenkonflikte und Disclaimer am Ende.

Der Deal im Detail: Ein Uran-Schwergewicht wählt Aktien statt Cash

Beginnen wir mit den nackten Fakten der aktuellen Unternehmensmeldung: UraniumX Discovery Corp. (WKN: A41L7T | ISIN: CA91702X1078) hat eine endgültige Kaufvereinbarung mit Consolidated Uranium Inc. geschlossen, einer hundertprozentigen Tochtergesellschaft von IsoEnergy Ltd. Gegenstand: der Erwerb von 100% des Dieter-Lake-Uranprojekts im Norden Quebecs.

Die Gegenleistung ist das eigentlich Spannende an dieser Transaktion. UraniumX zahlt 18.000.000 eigene Aktien sowie eine 2,0%-Net-Smelter-Returns-Royalty auf das Projekt. Cash? Fehlanzeige. Nach dem Closing wird IsoEnergy - über Consolidated Uranium - rund 15,6% an UraniumX halten und damit zu einem der größten Aktionäre des Unternehmens aufsteigen, inklusive des Rechts, einen Direktor in das Board zu entsenden.

Und jetzt kommt das Detail, das erfahrene Börsianer aufhorchen lässt: IsoEnergy hat sich freiwillig einer gestaffelten Haltefrist von 16 Monaten unterworfen. Jeweils 25% der Aktien werden erst nach 4, 8, 12 und 16 Monaten frei handelbar. Wer schnelles Geld machen will, vereinbart so etwas nicht. Wer Aktien statt Bargeld akzeptiert und sich dann auch noch langfristig bindet, der positioniert sich - auf die Zukunft des Unternehmens, dessen Papiere er hält.

UraniumX-CEO Esen Boldkhuu bringt es in der Meldung auf den Punkt: Dieter Lake liefere den Aktionären ein Projekt mit einer historischen Schätzung von 24,4 Millionen Pfund U3O8 in einem weiterhin offenen mineralisierten Horizont - auf Terrain, das kaum moderne Bohrungen gesehen habe. Mindestens ebenso wichtig sei jedoch, von wem man das Projekt erwerbe: IsoEnergy werde ein langfristiger strategischer Aktionär von UraniumX. Mit dem Closing werde UraniumX zu einem Uran-Unternehmen mit Projekten in zwei kanadischen Top-Jurisdiktionen - und man beabsichtige, dieses Vertrauen zu belohnen.

Wichtig zur Einordnung: Das Investment von IsoEnergy ist eine Beteiligung mit Board-Nominierungsrecht - keine Bestätigung einzelner Explorationsergebnisse von UraniumX. Die Hurricane-Lagerstätte ist Eigentum von IsoEnergy und wird hier ausschließlich als geologischer Kontext genannt. Mineralisierung auf Nachbarliegenschaften ist nicht zwangsläufig ein Hinweis auf Mineralisierung auf den Liegenschaften von UraniumX.

Dieter-Lake-Projekt in Quebec: 168 Claims auf rund 8.106 Hektar. Quelle: IsoEnergy

24,4 Millionen Pfund: Was UraniumX da wirklich eingesammelt hat

Schauen wir uns die Beute genauer an. Das Dieter-Lake-Projekt liegt im Norden Quebecs im Gayot-Lake-Becken und umfasst 168 Mineral-Claims über rund 8.106 Hektar - ein einziger, zusammenhängender Landblock. Die Uran-Mineralisierung tritt als feinkörnige Pechblende in einem schichtgebundenen Horizont der Sakami-Formation auf und wurde über eine Streichlänge von etwa 6 Kilometern in vier Zonen nachgewiesen (Vivian, Nancy I und II sowie Bert's). Das Beste daran: Die Zonen sind nach Südwesten weiterhin offen.

Auf dem Projekt existiert eine historische Ressourcenschätzung aus dem Jahr 2006: 19,3 Millionen Tonnen mit einem Durchschnittsgehalt von 0,057% U3O8 - das entspricht rund 24,4 Millionen Pfund U3O8. Erstellt wurde die Schätzung von den Geologen Davis & Guo, veröffentlicht in einem technischen Report von Fission Energy Corp. aus dem Jahr 2011.

An dieser Stelle die gebotene Transparenz, die seriöse Anleger von uns erwarten dürfen: Es handelt sich um eine historische Schätzung, die nicht nach den heute gültigen CIM-Standards (2014) erstellt wurde. Eine qualifizierte Person hat noch nicht genügend Arbeit geleistet, um die Schätzung als aktuelle Mineralressource zu klassifizieren, und UraniumX behandelt sie ausdrücklich nicht als solche. Für ein Upgrade wären unter anderem Bestätigungsbohrungen inklusive Zwillingsbohrungen historischer Löcher sowie ein neuer technischer Report nach NI 43-101 erforderlich. Genau daran wird bereits gearbeitet: Dahrouge Geological Consulting Ltd. erstellt derzeit einen aktualisierten NI-43-101-Report für das Projekt - ein weiterer handfester Katalysator auf der Agenda.

Frische Explorationsdaten liegen ebenfalls schon vor: Eine helikoptergestützte Magnetik-Vermessung aus 2025 und eine Alterationsmineral-Studie aus 2023 haben zusätzliche Ziele über das Projektgebiet generiert - und der Großteil der Liegenschaft hat, wie erwähnt, noch nie moderne Bohrungen gesehen. Hier schlummert also nicht nur eine historische Zahl, sondern echtes Explorations-Upside.

Rechnen wir kurz mit: Uran notiert aktuell bei rund 85 US-Dollar je Pfund am Spotmarkt, der Langfristpreis liegt bei etwa 93 US-Dollar - dem höchsten Stand seit über 18 Jahren. Selbstverständlich - und das betonen wir ausdrücklich - lässt sich eine historische In-Ground-Schätzung nicht einfach mit dem Metallpreis multiplizieren; Pfunde im Boden sind keine geförderten, verkaufsfertigen Pfunde, und der Schätzung fehlt der aktuelle Ressourcenstatus. Aber die schlichte Gegenüberstellung zeigt die Dimension: Ein Unternehmen mit einer Marktkapitalisierung von unter 20 Mio. CAD addiert - bezahlt allein mit Aktien - ein Projekt, dessen historische Schätzung 24,4 Millionen Pfund eines Rohstoffs ausweist, der so knapp ist wie seit Jahrzehnten nicht.

Wie von UraniumX Discovery Corp. mitgeteilt, handelt es sich bei der Zahl für Dieter Lake um eine historische Schätzung aus dem Jahr 2006 (Davis & Guo; Thiessen-Polygon-Methode), die von Fission Energy Corp. in ihrem technischen Bericht vom 7. Oktober 2011 angegeben wurde (19,3 Mt bei 0,057% U3O8). Eine qualifizierte Person hat keine ausreichenden Arbeiten durchgeführt, um diese als aktuelle Mineralressource einzustufen, und UraniumX stützt sich nicht auf diese Angabe; es besteht keine Gewissheit, dass weitere Arbeiten zu einer Aufwertung führen werden. Ein aktualisierter NI 43-101-Bericht wird derzeit von Dahrouge erstellt.

Warum das Timing kein Zufall ist: Uran steckt im strukturellen Defizit

Um zu verstehen, warum sich ein Player wie IsoEnergy jetzt strategisch bei einem kleinen Explorer positioniert, muss man das große Bild kennen. Und dieses große Bild hat es in sich.

Der Uranmarkt hat 2026 bereits ein Ausrufezeichen gesetzt: Ende Januar schoss der Spotpreis binnen einer Woche um über 17% nach oben und durchbrach mit 100,25 US-Dollar je Pfund erstmals seit Anfang 2024 wieder die 100-Dollar-Marke - der größte Wochenanstieg seit März 2022. Aktuell hat sich der Spotpreis bei rund 85 US-Dollar eingependelt. Noch wichtiger ist jedoch der Markt, in dem die wirklich großen Mengen gehandelt werden: der Terminmarkt. Dort zahlen Energieversorger inzwischen rund 93 US-Dollar je Pfund für langfristige Lieferverträge - der höchste Stand seit mehr als 18 Jahren. Wenn Versorger bereit sind, einen Aufschlag auf den Spotpreis zu akzeptieren, nur um sich künftige Lieferungen zu sichern, dann sagt das alles über die Angebotslage.

Denn die Angebotsseite enttäuscht am laufenden Band: Branchenprimus Kazatomprom hat sein Produktionsziel für 2026 gekürzt. Die USA haben russische Uranimporte verbannt - die zuvor rund ein Fünftel des amerikanischen Reaktorbrennstoffs lieferten. Und die Minenproduktion blieb zuletzt Jahr für Jahr zweistellige Millionen-Pfund-Beträge hinter dem Verbrauch zurück.

Gleichzeitig explodiert die Nachfrage von zwei Seiten: Reaktor-Laufzeitverlängerungen und Neubauten rund um den Globus - und dazu ein völlig neuer Nachfrager, mit dem vor wenigen Jahren niemand gerechnet hätte: die KI-Industrie. Meta, Amazon und Microsoft haben milliardenschwere Nuklearverträge unterzeichnet, um ihre stromhungrigen Rechenzentren zu versorgen. Die World Nuclear Association beziffert die Lücke zwischen der projizierten Nachfrage 2040 und dem identifizierten Angebot in ihrem Referenzszenario auf gewaltige 212 Millionen Pfund. Und eine neue Uranmine braucht vom Fund bis zur Produktion typischerweise ein Jahrzehnt oder länger.

Die Konsequenz für Anleger: Die Lücke schließt sich nur mit neuen Pfunden - und neue Pfunde beginnen mit Bohrungen und Projekten wie denen von UraniumX. Genau deshalb konzentriert sich das spekulative Kapital in diesem Zyklus auf die Junior-Explorer: Ein Produzent bewegt sich grob mit dem Metallpreis. Ein finanzierter Explorer mit einem nahen Katalysator kann sich an einem einzigen Bohrergebnis neu bewerten - nach oben wie nach unten. Diese Asymmetrie ist Chance und Risiko zugleich.

Uranpreise, Angebots- und Nachfrageschätzungen sind Marktkontext aus Drittquellen (u. a. TradeTech, World Nuclear Association) und stehen in keinem Zusammenhang mit der Kursentwicklung von UraniumX.

Murphy Lake: Bislang jede gemeldete Bohrung mit Uran-Indikatoren - 5 km von der Weltklasse-Lagerstätte Hurricane

Der Dieter-Lake-Deal ist die eine Säule der Story. Die zweite läuft gerade parallel - und zwar im besten Uran-Revier der Welt: Das Flaggschiff-Projekt von UraniumX Discovery Corp. (WKN: A41L7T | ISIN: CA91702X1078) heißt Murphy Lake und liegt im Nordosten des Athabasca-Beckens in Saskatchewan. Über eine Optionsvereinbarung mit F4 Uranium Corp. (TSXV: FFU) kann sich UraniumX bis zu 70% am Projekt sichern; F4 agiert als erfahrener Operator, UraniumX finanziert das Programm vollständig.

Und dieses Programm liefert. Die Chronologie der laufenden Bohrkampagne 2026 liest sich wie aus dem Lehrbuch:

Anfang Juni: Gleich die erste Bohrung ML26-015 durchteuft visuell identifizierte Pechblende - das klassische Uranerz-Mineral - mit anomaler Radioaktivität von bis zu 460 cps, nur rund drei Meter oberhalb der Unconformity, jener geologischen Grenzfläche, an der die legendären Hochgrad-Lagerstätten des Athabasca-Beckens sitzen.

9. Juni: Die Step-out-Bohrungen ML26-017 und ML26-018, rund 300 Meter entlang des Trends versetzt, treffen erneut auf anomale Radioaktivität in einer mächtigen graphit- und sulfidführenden Deformationszone. Damit ist der "Murphy Lake North Trend" über etwa 300 Meter Streichlänge per Bohrung bestätigt - vier Bohrungen, vier Leiter-Treffer.

23. Juni: Das Management zieht die Konsequenz aus der Trefferserie und stockt das Programm von 2.500 auf 4.000 Bohrmeter auf. Zu diesem Zeitpunkt hatten fünf von sieben Bohrungen erhöhte Radioaktivität gezeigt - in 100% der bis dahin getesteten Zielgebiete wurden anomale Werte durchteuft. Bohrung ML26-019A in Zielgebiet 4 lieferte mit 2.564 cps den bis dato stärksten Downhole-Gamma-Wert des Programms. Ergebnis: Auf dem Projekt sind nun zwei eigenständige mineralisierte Trends etabliert - der Murphy Lake North Trend und der Murphy Lake South Trend, Letzterer entlang des historischen F4-Treffers ML22-006 aus 2022, der 0,242% U3O8 über 0,5 Meter lieferte.

Bohrplan Murphy Lake: Die Bohrungen ML26-017 und ML26-018 bestätigen den North Trend rund 300 Meter entlang des Streichens. Quelle: UraniumX Discovery Corp.

Zur sauberen Einordnung: Sämtliche bislang gemeldeten Werte sind radiometrische Messungen (Handspektrometer und Downhole-Gamma). Sie sind anomale Indikatoren, aber kein Maß für den Urangehalt und kein Ersatz für chemische Analysen. Die Assay-Ergebnisse stehen noch aus - ein Discovery- oder Gehaltsnachweis ist bis dahin nicht erbracht.

Genau diese ausstehenden Laborergebnisse sind der nächste große Kurskatalysator: Die Bohrkerne sind geloggt und beprobt, die Assays der Kampagne werden für das zweite Halbjahr 2026 erwartet. Bestätigen die Analysen die radiometrischen Signale, könnte Murphy Lake den Nachweis erbringen, Teil eines größeren uranführenden Systems zu sein - in Sichtweite einer der hochgradigsten Lagerstätten des Planeten.

Closeology: 5 Kilometer bis Hurricane, 4 Kilometer bis Cameco

Im Athabasca-Becken gilt seit jeher eine einfache Wahrheit: Die besten Adressen liegen dort, wo bereits gefunden wurde. Und die Adresse von Murphy Lake könnte kaum besser sein. Das Projekt liegt rund 5 Kilometer südlich von IsoEnergys Hurricane-Lagerstätte - einer der hochgradigsten unentwickelten Uranlagerstätten der Welt - und etwa 4 Kilometer von Camecos La-Rocque-Lake-Uranzone entfernt. Rund 30 Kilometer südwestlich liegen die McClean-Lake-Lagerstätten samt Verarbeitungsanlage von Orano - Infrastruktur, von der andere Explorer nur träumen können.

Murphy Lake inmitten prominenter Nachbarn: Hurricane-Lagerstätte (IsoEnergy) und La Rocque Lake (Cameco) in unmittelbarer Nähe. Quelle: Unternehmenspräsentation UraniumX

Auch hier gilt: Hurricane und La Rocque sind Liegenschaften von IsoEnergy bzw. Cameco und dienen ausschließlich der geografischen und geologischen Einordnung. Mineralisierung auf Nachbarliegenschaften ist kein Beleg für Mineralisierung auf den Projekten von UraniumX.

Doch die Nähe bekommt durch den aktuellen Deal eine neue Qualität: Der Eigentümer eben jener Hurricane-Lagerstätte sitzt künftig mit rund 15,6% im Aktionariat von UraniumX und nominiert einen Direktor ins Board. Man darf davon ausgehen, dass kaum jemand die Geologie dieser Ecke des Athabasca-Beckens besser versteht als IsoEnergy. Dass ausgerechnet dieses Unternehmen Aktien statt Cash akzeptiert und sich 16 Monate bindet, ist für uns das vielleicht stärkste Signal der gesamten Story.

Das Athabasca-Becken: Wo Urangehalte in einer eigenen Liga spielen

Für alle Leser, die neu im Uransektor sind: Das Athabasca-Becken im Norden Saskatchewans ist die unangefochtene Nummer eins unter den Uranregionen dieser Erde. Die Region beherbergt die hochgradigsten Uranlagerstätten der Welt - 10 der 15 gehaltsstärksten Vorkommen weltweit liegen hier.

Die Durchschnittsgehalte übertreffen den globalen Schnitt um das 10- bis 20-Fache, was eine außergewöhnlich kosteneffiziente Förderung ermöglicht. Kanada liefert rund 15% des weltweiten Urans, und Saskatchewan zählt im Fraser-Institute-Ranking regelmäßig zu den attraktivsten Bergbau-Jurisdiktionen des Planeten: politisch stabil, etabliertes Minenrecht, vorhandene Straßen, Stromnetze und Mühlen.

Kurz: Wer im Uransektor auf Entdeckungen spekuliert, will genau hier sein. Und mit dem Dieter-Lake-Deal kommt nun eine zweite kanadische Top-Jurisdiktion hinzu - Quebec, wo die Uran-Exploration auf dem Projektgebiet zulässig ist. Aus dem reinen Athabasca-Explorer wird ein Multi-Asset-Uranunternehmen mit Projekten in zwei Provinzen.

Das unterschätzte Erfolgsrezept: Projekte versilbern, statt Aktionäre zu verwässern

Was uns bei der Analyse von UraniumX besonders positiv aufgefallen ist: Das Management agiert wie ein cleverer Projektentwickler, nicht wie ein klassischer "Cash-Verbrenner". Während das Flaggschiff Murphy Lake mit voller Kraft vorangetrieben wird, werden die übrigen Athabasca-Liegenschaften von Partnern finanziert - gegen Aktien, Cash-Zahlungen und Explorationsverpflichtungen:

NeoCore (13.012 Hektar): Im Juni 2026 wurde die Optionsvereinbarung mit Gold'n Futures Mineral Corp. (CSE: FUTR) geschlossen. Gold'n kann über 36 Monate 100% erwerben - gegen bis zu 11.580.000 eigene Aktien, 550.000 CAD in bar und 2,75 Mio. CAD an Explorationsausgaben. UraniumX behält eine 2,0%-NSR-Royalty, agiert während der Optionsphase als Operator und hat beim Closing bereits 580.000 Gold'n-Aktien erhalten.

Zoo Bay (19.850 Hektar): Hier existiert eine Absichtserklärung mit Pond Technologies Holdings Inc.: Pond kann 100% erwerben - gegen 16.000.000 eigene Aktien, 350.000 CAD über drei Jahre und 4,5 Mio. CAD an Explorationsausgaben (vorbehaltlich definitiver Vereinbarung und Genehmigungen).

Das Muster ist klar: Fremdes Kapital arbeitet auf den eigenen Liegenschaften, UraniumX behält Royalties, Aktienpakete und die Explorations-Fantasie - und schont gleichzeitig die eigene Kasse für das Flaggschiff. Genau dieselbe Logik steckt übrigens im Dieter-Lake-Deal, nur mit umgekehrten Vorzeichen: Dort ist UraniumX der Käufer, der mit Papier statt Cash bezahlt. Kapitaldisziplin in beide Richtungen - im Nanocap-Segment ist das seltener, als man denkt.

Ein Team, das Uran nicht nur sucht, sondern gefunden hat

Im Explorationsgeschäft entscheidet am Ende die Qualität der Menschen über Erfolg und Misserfolg. Und hier kann UraniumX Namen vorweisen, die man bei einem Unternehmen dieser Größe nicht erwarten würde:

Ken Wheatley, P.Geo., M.Sc. (Director of Exploration & Chief Geologist): Über 45 Jahre Uran-Exploration, Stationen bei Orano, Uranerz, Minatco und Forum Energy Metals. Wheatley war laut Unternehmensangaben an der Entdeckung von acht Lagerstätten beteiligt - fünf davon schafften es bis in die Produktion. Er ist zugleich die qualifizierte Person nach NI 43-101 des Unternehmens.

Vincent Martin (Strategic Advisor): 37 Jahre bei Orano/Areva, davon zwölf Jahre als CEO von Orano Canada. Martin verantwortete die größten Assets des Athabasca-Beckens - McClean-Lake-Mühle, Cigar Lake, McArthur River und Cluff Lake - vom ersten Bohrloch bis zur Rekultivierung, inklusive der Verhandlung von First-Nations-Vereinbarungen.

Matthew Schwab (Director): Der Explorationsgeologe war 2014 als Senior Exploration Geologist bei NexGen Energy maßgeblich an der Entdeckung der Arrow-Lagerstätte beteiligt - einer der größten Uranentdeckungen der jüngeren Geschichte - und gehörte zuvor zum Hathor-Team, dessen Roughrider-Lagerstätte für 654 Mio. USD an Rio Tinto verkauft wurde.

Dr. Yuanming Pan (Technical Advisor): Der Professor der University of Saskatchewan hat die Technik entwickelt, strahlungsinduzierte Defekte in Quarz als Explorationsvektor für Uran zu nutzen - erprobt an Key Lake, McArthur River, der Phoenix- und der Arrow-Lagerstätte. Über eine Forschungspartnerschaft mit der Universität fließt diese Methodik direkt in die Zielgenerierung von UraniumX ein.

Anders formuliert: Hier bohrt kein Team von Quereinsteigern auf gut Glück, sondern Leute, die zusammengerechnet an einem erheblichen Teil der Entdeckungsgeschichte des Athabasca-Beckens mitgeschrieben haben.

Kasse, Kapitalstruktur, Katalysatoren: Was Anleger jetzt wissen müssen

Die finanzielle Ausgangslage: Zum Stichtag 28. Februar 2026 meldete UraniumX liquide Mittel von 5,31 Mio. CAD und ein Working Capital von 5,98 Mio. CAD - dazu kamen Flow-Through-Verpflichtungen von 2,12 Mio. CAD. Das laufende Bohrprogramm bei Murphy Lake ist vollständig finanziert; zusätzlich wurde im Juni eine überzeichnete Flow-Through-Platzierung über 700.000 CAD geschlossen.

Aktuell sind rund 92,6 Millionen Aktien ausstehend; nach Ausgabe der 18 Millionen Aktien an Consolidated Uranium werden es etwa 115,5 Millionen sein. Beim jüngsten Kursniveau von gut 0,20 CAD ergibt sich eine Marktkapitalisierung von unter 20 Mio. CAD - für ein Unternehmen mit laufender Bohrkampagne im Athabasca-Becken, einem 24,4-Millionen-Pfund-Projekt (historische Schätzung) und einem strategischen Großaktionär vom Kaliber IsoEnergy eine bemerkenswert schlanke Bewertung.

Positiv für deutsche und US-Anleger: Die Aktie ist seit Mai am OTCQB gelistet, seit Juni DTC-fähig (elektronische Abwicklung in den USA) und in Frankfurt unter dem Kürzel Q7S handelbar.

Der Katalysatoren-Kalender ist prall gefüllt:

1. Closing des Dieter-Lake-Deals - und damit der offizielle Einstieg von IsoEnergy als ~15,6%-Aktionär.

2. Der aktualisierte NI-43-101-Report für Dieter Lake durch Dahrouge Geological Consulting - der erste Schritt, um die historische Schätzung in Richtung einer aktuellen Ressource zu entwickeln.

3. Die Assay-Ergebnisse der Murphy-Lake-Bohrkampagne im zweiten Halbjahr 2026 - der Lackmustest für die bislang makellose radiometrische Trefferserie.

4. Partner-finanzierte Exploration auf NeoCore (Gold'n Futures) und - nach Abschluss der definitiven Vereinbarung - Zoo Bay (Pond Technologies), inklusive der bereits geplanten Gravimetrie-Vermessung mit 2.500 Stationen.

Unser Fazit: Ein Nanocap mit Rückenwind von ganz oben

Fassen wir zusammen, was UraniumX Discovery Corp. (WKN: A41L7T | ISIN: CA91702X1078) in dieser Woche auf die Waagschale legt: eine historische Schätzung von 24,4 Millionen Pfund U3O8, erworben ohne einen Dollar Cash. Einen strategischen Großaktionär, der die beste Uranlagerstätte der Welt besitzt, sich freiwillig 16 Monate bindet und einen Boardsitz übernimmt. Eine laufende Bohrkampagne im Athabasca-Becken, bei der bislang jede gemeldete Bohrung Uran-Indikatoren traf - 5 Kilometer neben Hurricane. Ein Management- und Beraterteam mit Entdeckungen wie Arrow im Lebenslauf. Und all das zu einer Marktkapitalisierung von unter 20 Mio. CAD.

Natürlich gehört auch die andere Seite auf den Tisch - und wir nennen sie beim Namen: UraniumX ist ein Explorer im frühesten Stadium. Auf den eigenen Liegenschaften ist bislang keine aktuelle Mineralressource definiert. Die ausstehenden Assays können die radiometrischen Signale bestätigen - oder enttäuschen. Der Dieter-Lake-Deal steht unter üblichen Closing-Bedingungen. Und Nanocaps dieser Größenordnung sind hochvolatil, teils markteng und eignen sich ausschließlich für spekulative, risikobewusste Anleger, die einen Totalverlust verkraften könnten. Kauf- und Verkaufsorders sollten grundsätzlich limitiert werden.

Wer diese Risiken kennt und akzeptiert, findet hier allerdings eine der spannendsten Konstellationen, die der Uran-Junior-Sektor derzeit zu bieten hat: einen strukturellen Bullenmarkt im Rohstoff, einen prall gefüllten Newsflow-Kalender - und einen Branchen-Insider, der mit seinem Einstieg gerade ein unübersehbares Ausrufezeichen gesetzt hat.

Wir wünschen Ihnen viel Erfolg bei all Ihren Investitionen und verbleiben mit spekulativen Grüßen aus der Mining-Investor-Redaktion.

Besuchen Sie auch die Webseite von UraniumX Discovery Corp. (https://uraniumx.ca) oder lesen Sie die Unternehmensunterlagen auf SEDAR+ (https://www.sedarplus.ca).

Hinweise gemäß §34b Abs. 1 WpHG in Verbindung mit FinAnV (Deutschland)

Disclaimer

Dieser Werbeartikel wurde von Mitarbeitern der Orange Unicorn Ltd. am 10. Juli 2026 erstellt. Gemäß §84 WPHG ist die Tätigkeit der Orange Unicorn LTD. bei der Bafin angezeigt.

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Eine Mineralisierung auf benachbarten Grundstücken ist nicht zwangsläufig ein Hinweis auf eine Mineralisierung auf den Grundstücken von UraniumX. Die genannten Messwerte von Spektrometern und Bohrloch-Gammasonden sind Anomalieindikatoren und stehen in keinem direkten Zusammenhang mit den Urangehalten; die Untersuchungsergebnisse stehen noch aus.

Jeder Anleger handelt auf eigenes Risiko.

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