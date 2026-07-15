KI-Rechenzentren brauchen Atomstrom - Blast Resources will mit Uran aus Kanada davon profitieren

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Der weltweite Ausbau der Kernenergie treibt die Nachfrage nach Uran spürbar an - und mit ihr das Interesse an Explorationsunternehmen in den etablierten Uranprovinzen Kanadas. Eines dieser Unternehmen ist Blast Resources Inc. (WKN: A3EHMB, ISIN: CA09345L1085), das mit seinem Wales-Lake-Uranprojekt in der Athabasca-Region der kanadischen Provinz Saskatchewan aktiv ist.

Strategische Lage im Patterson-Lake-Korridor

Das Wales-Lake-Projekt liegt entlang des sogenannten Patterson-Lake-Korridors - einer geologischen Zone, die bereits mehrere bedeutende Uranvorkommen hervorgebracht hat. Nur rund 30 Kilometer entfernt befinden sich die bekannten Lagerstätten Triple R (Fission Uranium Corp.; WKN: A1T87E, ISIN: CA33812R1XXX) und Arrow (NexGen Energy Ltd.; WKN: A1WZPW, ISIN: CA65340P1062). Letztere gilt als das größte Uranprojekt im Entwicklungsstadium in Kanada.

Zur Einordnung: Für das Wales-Lake-Projekt selbst wurden bislang keine Mineralressourcen ausgewiesen. Die geologische Nähe zu Nachbarprojekten liefert lediglich regionalen Kontext und ist kein Beleg dafür, dass auf der Liegenschaft von Blast Resources vergleichbare Mineralisierungen, Größenordnungen oder Gehalte vorliegen.

Nach Unternehmensangaben weist das Claim-Gebiet geologische Ähnlichkeiten zu anderen Patterson-Lake-Lagerstätten auf, die im sogenannten Taltson-Gestein beheimatet sind. In direkter Nachbarschaft sind zudem Unternehmen wie Cameco (WKN: 882017, ISIN: CA13321L1085), Fission Uranium, Denison Mines Corp. (WKN: A0LFYS, ISIN: CA2483561072) und Canalaska Uranium Ltd. (WKN: A3EVZ1, ISIN: CA13709C1005) aktiv - allesamt etablierte Namen im weltklassigen Athabasca-Becken.

Warum Uran gerade jetzt im Fokus steht

Mehrere globale Entwicklungen befeuern derzeit das Interesse an Uran:

Politischer Rückenwind: Die USA haben Pläne angekündigt, ihre Kernkraftkapazität bis 2050 zu verdreifachen.

Tech-Konzerne setzen auf Nuklearenergie: Microsoft (WKN: 870747, ISIN: US5949181045), Google/Alphabet Inc. (WKN: A14Y6H, ISIN: US02079K1079), Amazon.com Inc. (WKN: 906866, ISIN: US0231351067) und weitere Unternehmen haben in den vergangenen Monaten Vereinbarungen zur Nutzung von Kernenergie - teils über Small Modular Reactors (SMRs) - für ihre energiehungrigen KI-Rechenzentren geschlossen.

Geopolitische Lieferkettenrisiken: Russland hat im November 2024 Exportbeschränkungen für angereichertes Uran in die USA verhängt. Das Land hält schätzungsweise rund 44% der weltweiten Uran-Anreicherungskapazität. Kanada gilt seither als noch wichtigerer Lieferant für den US-Markt.

Wachsender SMR-Markt: Der globale Markt für kleine modulare Reaktoren soll von rund 6,3 Milliarden US-Dollar (2023) auf etwa 13,8 Milliarden US-Dollar bis 2032 wachsen - ein Trend, der die langfristige Uranennachfrage stützen dürfte.

China als Wachstumstreiber: China plant den Bau von rund 150 neuen Reaktoren in den kommenden Jahrzehnten und könnte die USA bis 2030 bei der nuklear erzeugten Stromproduktion überholen.

Kanadas Rolle als Uran-Schwergewicht

Kanada ist der zweitgrößte Uranproduzent der Welt und verfügt über die weltweit höchstgradigen Uranvorkommen - mit Gehalten von bis zu 20% Uran, dem 100-Fachen des globalen Durchschnitts. Saskatchewan allein liefert nach Angaben der Regierung fast ein Viertel der weltweiten Uranversorgung für die Stromerzeugung. Gleichzeitig gehen Branchenexperten trotz dieser Ressourcenfülle von einem künftigen Angebotsdefizit aus, da neue Minen und Kapazitätserweiterungen Zeit benötigen.

Fazit

Blast Resources positioniert sich mit dem Wales-Lake-Projekt in einer der geologisch attraktivsten Uranregionen der Welt, umgeben von etablierten Branchengrößen und in unmittelbarer Nähe zu Weltklasse-Lagerstätten. Der makroökonomische Rückenwind - von politischen Ausbauplänen über die Nachfrage der Tech-Industrie bis zu geopolitischen Lieferkettenrisiken - spricht grundsätzlich für den Uransektor.

Quellen

https://www.bloomberg.com/news/articles/2024-11-12/cop29-us-has-plan-to-triple-nuclear-power-as-energy-demand-soars

https://www.world-nuclear-news.org/articles/russia-places-ban-on-us-uranium-exports

https://natural-resources.canada.ca/energy-sources/nuclear-energy-uranium/uranium-canada

https://natural-resources.canada.ca/minerals-mining/mining-data-statistics-analysis/minerals-metals-facts/uranium-nuclear-power-facts

https://Blast Resources Inc.com.au/



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Blast Resources Inc.

Land: Kanadisch

ISIN: CA09345L1085

https://blastresources.com/

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