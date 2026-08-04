Deine alte PS Vita liegt nur ungenutzt in einem Schrank herum? Jetzt kannst du den Handheld wieder entstauben und tatsächlich für aktuelle Xbox-Games nutzen. Wie das funktioniert und welche Einschränkungen es gibt. Die PS Vita hatte schon kurz nach dem Release keinen guten Stand bei Gamer:innen. Die Verkäufe für den Nachfolger der Playstation Portable fielen weit unter den Erwartungen von Sony aus. Selbst Vita-Ableger von erfolgreichen Playstation-Reihen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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