Amerikas Jagd nach Seltenen Erden löst neuen Wettlauf um Lieferketten aus

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Energy Fuels, Arafura und die zunehmenden Investitionen von Gina Rinehart zeigen, wie Seltene Erden von einer Rohstoffnische zu einem strategischen Eckpfeiler westlicher Industriepolitik werden.

Der weltweite Wettbewerb um unabhängige Lieferketten für Seltene Erden außerhalb Chinas tritt in eine neue Phase ein. Gleich mehrere Entwicklungen der vergangenen Wochen verdeutlichen, wie stark strategische Rohstoffe inzwischen von geopolitischen Interessen, Industriepolitik und nationaler Sicherheit geprägt werden. Während der US-Konzern Energy Fuels Inc. (ISIN: CA2926717083) die Übernahme von Australian Strategic Materials Ltd. (ISIN: AU000000ASM3) vorantreibt, hat Arafura Rare Earths Ltd. (ISIN: AU000000ARU5) die Finanzierung seines Nolans-Projekts im Northern Territory erfolgreich abgeschlossen.

Gemeinsam unterstreichen diese Transaktionen einen grundlegenden Wandel: Seltene Erden werden zunehmend nicht mehr nur als Rohstoffe für Elektrofahrzeuge und Windkraftanlagen betrachtet, sondern als strategische Infrastruktur für Verteidigung, Energieversorgung und industrielle Wettbewerbsfähigkeit.

Strategische Dringlichkeit ersetzt spekulative Euphorie

China dominiert weiterhin mehr als 80 Prozent der weltweiten Verarbeitung von Seltenen Erden sowie der Magnetproduktion und besitzt damit erheblichen Einfluss auf Industrien von der Elektromobilität bis hin zur Luft- und Raumfahrt sowie Verteidigungstechnologie. Die jüngsten chinesischen Exportbeschränkungen für Technologien und Materialien im Bereich Seltene Erden haben die Sorge vor Lieferkettenrisiken in Washington, Canberra, Tokio und Brüssel weiter verschärft.

Die geplante Übernahme von Australian Strategic Materials durch Energy Fuels verdeutlicht, wie westliche Unternehmen und Regierungen inzwischen vertikale Integration gegenüber isolierten Bergbauprojekten bevorzugen. Im Fokus steht dabei nicht allein das Dubbo-Projekt von ASM in New South Wales, sondern insbesondere die bestehende Metallproduktionskapazität des Unternehmens in Südkorea - eine der wenigen Anlagen außerhalb Chinas, die Seltene-Erden-Metalle und Legierungen im industriellen Maßstab herstellen kann.

Diese Transaktion steht stellvertretend für ein Ziel, das sich zunehmend durch die gesamte Branche zieht: die Schaffung integrierter Lieferketten von der Mine über die Aufbereitung bis hin zur Magnetproduktion - unabhängig von China.

Dasselbe Muster zeigt sich bei der Unterstützung der US-Regierung für MP Materials Corp. (ISIN: US5533681012), bei den langjährigen japanischen Investitionen in Lynas Rare Earths Ltd. (ISIN: AU000000LYC6) sowie bei den wachsenden Finanzierungsinitiativen Australiens im Bereich kritischer Rohstoffe.

Arafura zeigt den neuen Finanzierungsansatz

Das Nolans-Projekt von Arafura verdeutlicht zugleich, wie stark die Entwicklung von Seltene-Erden-Projekten inzwischen von staatlicher Unterstützung und strategischen Partnerschaften geprägt wird.

Das Projekt mit einem Investitionsvolumen von rund 1,6 Milliarden US-Dollar erhielt umfangreiche Unterstützung unter anderem von Export Finance Australia, der National Reconstruction Fund Corporation sowie der deutschen Förderbank KfW. Langfristige Abnahmevereinbarungen mit Siemens Gamesa und Hyundai-Kia sichern einen Großteil der künftigen Produktion von Neodym-Praseodym-Oxid ab - einem zentralen Rohstoff für Permanentmagnete in Windkraftanlagen und Elektrofahrzeugen.

Gleichzeitig verdeutlicht die Entwicklung eine bemerkenswerte politische Dynamik. Die Bergbauunternehmerin Gina Rinehart, die sich wiederholt kritisch gegenüber Net-Zero-Politik und dem Ausbau erneuerbarer Energien geäußert hat, gehört mittlerweile zu den größten Investoren im Bereich Seltene Erden und Batteriemetalle. Über Beteiligungen an Arafura, Lynas und weiteren Rohstoffunternehmen baut sie ihre Position im Sektor kontinuierlich aus.

Diese Entwicklung ist weniger ideologisch als vielmehr wirtschaftlich motiviert. Unabhängig von politischen Debatten betrachten westliche Regierungen Seltene Erden zunehmend als strategische Vermögenswerte, die für industrielle Wettbewerbsfähigkeit und Versorgungssicherheit unverzichtbar sind.

Kapital konzentriert sich auf Größe, Infrastruktur und Lieferketten

Mit dem zunehmenden strategischen Stellenwert des Sektors verändert sich auch die Kapitalallokation. Investoren bevorzugen immer häufiger Projekte mit ausreichender Größe, guter Infrastruktur, klaren Verarbeitungswegen und realistischen Chancen auf eine spätere Integration in die Wertschöpfungskette.

Lynas bleibt dabei der wichtigste Produzent außerhalb Chinas, während MP Materials zu einem zentralen Baustein der amerikanischen Rohstoffstrategie geworden ist. Arafura zählt inzwischen zu den wenigen australischen Entwicklern, die noch in diesem Jahrzehnt die Produktion aufnehmen könnten.

Parallel dazu fließt Kapital zunehmend auch in neue Projekte, sofern diese Eigenschaften aufweisen, die mit etablierten Lagerstätten vergleichbar sind.

St George Mining rückt stärker in den Fokus

Zu den Unternehmen, die in diesem Umfeld verstärkt Aufmerksamkeit auf sich ziehen, gehört St George Mining Ltd. (ISIN: AU000000SGQ8). Das Unternehmen rückte insbesondere nach dem Einstieg von Hancock Prospecting sowie einer erfolgreich abgeschlossenen institutionellen Kapitalaufnahme über 72,5 Millionen A$ stärker in den Fokus vieler Investoren.

Im Zentrum steht das Araxá-Projekt im brasilianischen Bundesstaat Minas Gerais. St George positioniert die Lagerstätte als eines der größeren Seltene-Erden- und Niobium-Projekte außerhalb Chinas.

Das Projekt profitiert dabei nicht nur von seiner Größe, sondern auch von seiner Lage in einer der bedeutendsten Bergbauregionen Brasiliens. Die vorhandene Infrastruktur, bestehende Industrieansiedlungen und etablierte Transportwege gelten als wichtige Vorteile gegenüber vielen anderen Entwicklungsprojekten weltweit.

Nach Angaben des Unternehmens weist die Lagerstätte geologische Ähnlichkeiten zu den weltweit bekannten Hartgestein-Lagerstätten Mt Weld von Lynas und Mountain Pass von MP Materials auf.

Die jüngste Ressourcenschätzung umfasst 70,9 Millionen Tonnen mit durchschnittlich 4,06 Prozent TREO sowie bedeutende Niobium-Mineralisierungen. Zudem scheint die Lagerstätte oberflächennah, frei abbaubar und potenziell für einen kostengünstigen Tagebaubetrieb geeignet zu sein - Eigenschaften, die angesichts steigender Kapitalanforderungen im Rohstoffsektor zunehmend an Bedeutung gewinnen.

Bemerkenswert ist außerdem, dass St George bereits frühzeitig Partnerschaften entlang der Wertschöpfungskette anstrebt. Kooperationen im Zusammenhang mit Magnetproduktionsinitiativen in Brasilien, den USA und Europa spiegeln den übergeordneten Trend wider: Der Markt bewertet heute nicht mehr allein die Geologie eines Projekts, sondern zunehmend auch dessen strategische Einbindung in zukünftige Lieferketten.

Seltene Erden werden Teil der Industriepolitik

Die Entwicklung der vergangenen Monate deutet darauf hin, dass Seltene Erden zunehmend in dieselbe Kategorie fallen wie Halbleiter, Uran oder Verteidigungstechnologien - Bereiche, in denen geopolitische Interessen und staatliche Industriepolitik die Bewertungen maßgeblich beeinflussen.

Die Risiken bleiben dabei bestehen. Die Verarbeitung von Seltenen Erden ist technisch anspruchsvoll, kapitalintensiv und anfällig für Preisschwankungen. Genehmigungsprozesse, Finanzierung und der Aufbau nachgelagerter Verarbeitungskapazitäten bleiben zentrale Herausforderungen.

Dennoch zeichnet sich die Richtung immer klarer ab. Regierungen unterstützen Projekte, die vor wenigen Jahren noch Schwierigkeiten hatten, Kapital zu erhalten. Strategische Investoren übernehmen größere Ankerpositionen. Gleichzeitig sichern sich Industrieunternehmen langfristige Lieferverträge häufig Jahre vor Produktionsbeginn.

Die jüngsten Entwicklungen rund um Energy Fuels, Arafura und die Investitionen von Hancock Prospecting zeigen, dass der Markt zunehmend zwischen rein spekulativen Seltene-Erden-Geschichten und Projekten unterscheidet, die das Potenzial haben, Teil einer langfristigen westlichen Lieferkette zu werden.

Genau diese Unterscheidung könnte in den kommenden Jahren darüber entscheiden, welche Unternehmen zu den nächsten global relevanten Produzenten strategischer Rohstoffe aufsteigen.

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Quellen

https://www.afr.com/companies/mining/us-takeover-of-aussie-rare-earths-minnow-part-of-global-tussle-20260517-p5zxws

https://www.afr.com/companies/mining/us-takeover-of-aussie-rare-earths-minnow-part-of-global-tussle-2026051

https://www.afr.com/companies/mining/gina-rinehart-backs-arafura-rare-earths-375m-fundraising-20260522-p5zzq8

https://reneweconomy.com.au/australias-richest-anti-renewables-campaigner-backs-giant-mine-selling-rare-earths-for-wind-turbines/

https://www.afr.com/companies/mining/gina-rinehart-backs-asx-listed-brazil-rare-earths-hopeful-20251013-p5n211

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St George Mining

Land: Australien

ISIN: AU000000SGQ8

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