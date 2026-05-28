Gina Rineharts Wette auf Seltene Erden signalisiert Australiens strategischen Rohstoffwandel

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Von Arafura Rare Earths bis St George Miningunterstützt Australiens reichste Bergbauinvestorin zunehmend einen Sektor, der immer stärker von Geopolitik, Verteidigungsbedarf und der globalen Energiewende geprägt wird.

Gina Rinehart hat über Jahre hinweg Netto-Null-Politik, Vorgaben für erneuerbare Energien und die wirtschaftlichen Folgen einer klimapolitisch getriebenen Industriepolitik kritisiert. Dennoch gibt es nur wenige australische Investoren, die heute stärker in jene Rohstoffe investiert sind, die genau diese Transformation ermöglichen.

In den vergangenen zwei Jahren hat Hancock Prospecting seine Beteiligungen an Unternehmen aus den Bereichen Seltene Erden, Lithium und kritische Mineralien kontinuierlich ausgebaut. Dabei entstanden Positionen in Gesellschaften, die direkt mit Elektrofahrzeugen, Windkraftanlagen, moderner Industrieproduktion und Verteidigungstechnologien verbunden sind.

Der scheinbare Widerspruch ist weniger groß, als er auf den ersten Blick wirkt. Seltene Erden gelten längst nicht mehr nur als Thema der Energiewende. Sie entwickeln sich zunehmend zu strategischen Vermögenswerten in einem geopolitischen Wettbewerb um industrielle Sicherheit, militärische Fähigkeiten und unabhängige Lieferketten außerhalb Chinas.

Dieser Wandel erklärt, warum Rinehart Projekte unterstützt, die von der geplanten Entwicklung von Arafura Rare Earths im Northern Territory bis hin zum entstehenden Araxá-Projekt von St George Mining in Brasilien reichen.

Seltene Erden werden zur strategischen Priorität

Der Markt für Seltene Erden hat eine strukturelle Neubewertung erlebt, da Regierungen weltweit versuchen, Lieferketten außerhalb Chinas aufzubauen. China dominiert weiterhin die Verarbeitung sowie die Produktion von Magneten auf Basis Seltener Erden.

Neue Exportbeschränkungen aus Peking haben die Sorgen in den USA, Europa, Japan und Australien verschärft. Besonders kritisch ist die Abhängigkeit bei Technologien wie Elektrofahrzeugen, Raketen- und Drohnensystemen sowie Windkraftanlagen.

Diese geopolitische Dringlichkeit hat eine Welle staatlich unterstützter Investitionen ausgelöst.

Die USA fördern MP Materials mit Unterstützung des Pentagons und Preisgarantien. Australien hat Milliardenprogramme für kritische Mineralien und strategische Reserven angekündigt. Japan wiederum unterstützt Lynas Rare Earths als wichtigen Lieferanten für eine nicht-chinesische Magnetproduktion.

Vor diesem Hintergrund erscheint Rineharts wachsendes Engagement im Bereich Seltene Erden weniger spekulativ als vielmehr Ausdruck eines langfristigen industriellen Trends.

Laut aktuellen Berichten ist der Wert der Beteiligungen von Hancock Prospecting an Unternehmen aus dem Bereich Seltene Erden mittlerweile auf mehr als 3,5 Milliarden Dollar gestiegen. Hintergrund ist das zunehmende Investoreninteresse infolge wachsender Spannungen zwischen Washington und Peking.

Arafura wird zu einem strategischen Vorzeigeprojekt

Arafura Rare Earths gilt inzwischen als eines der deutlichsten Beispiele dafür, wie strategische Rohstoffprojekte heute anders finanziert werden als klassische Bergbauentwicklungen.

Das Unternehmen erreichte zuletzt den Financial Close für das 1,6 Milliarden Dollar schwere Nolans-Projekt und sicherte sich umfangreiche Unterstützung staatlich verbundener Institutionen sowie langfristige Abnahmeverträge.

Hancock Prospecting hält eine bedeutende Beteiligung an Arafura und stärkt damit Rineharts Position als eine der einflussreichsten privaten Investoren im Sektor.

Besonders relevant ist dabei nicht nur die Größe des Projekts, sondern seine Bedeutung für die industrielle Weiterverarbeitung. Nolans soll Neodym-Praseodym-Oxid liefern - ein Schlüsselmaterial für Hochleistungsmagnete, die in Elektrofahrzeugen, Windkraftanlagen und Verteidigungssystemen eingesetzt werden.

Zu den Kunden zählen bereits Unternehmen wie Siemens Gamesa und Hyundai-Kia. Dies zeigt, dass westliche Industriekonzerne zunehmend bereit sind, langfristige Lieferverträge aus politisch stabilen Regionen abzuschließen - selbst bevor Projekte die Produktion aufnehmen.

Die größere Bedeutung liegt darin, dass Projekte wie Nolans inzwischen zunehmend als strategische Infrastruktur und nicht mehr ausschließlich als klassische Bergbauinvestitionen betrachtet werden.

Lynas bestätigt langfristige Überzeugung

Rineharts Unterstützung für den Sektor geht weit über Arafura hinaus.

Hancock ist zudem Großaktionär von Lynas Rare Earths, dem weltweit größten Produzenten separierter Seltener Erden außerhalb Chinas. Das Unternehmen spielt eine zentrale Rolle beim Aufbau unabhängiger Lieferketten für Magnetmaterialien in Zusammenarbeit mit den USA und Japan.

Die Mt-Weld-Mine von Lynas zeigt außerdem, wie stark Bergbauwirtschaft und Energiewende inzwischen miteinander verflochten sind. Das Unternehmen hat den Einsatz erneuerbarer Energien am Standort deutlich ausgeweitet und damit die Abhängigkeit von Diesel reduziert sowie die Effizienz verbessert.

Für Investoren repräsentiert Lynas den etablierten Teil des Marktes: laufende Produktion, eigene Verarbeitungskapazitäten und strategische Unterstützung durch Regierungen.

Doch die Aufmerksamkeit verlagert sich zunehmend auf die nächste Generation von Entwicklungsprojekten, die künftig Teil dieser Lieferketten werden könnten.

St George Mining gewinnt strategische Aufmerksamkeit

Zu den auffälligeren neuen Akteuren zählt St George Mining, das nach dem Einstieg von Hancock Prospecting Anfang des Jahres verstärkt in den Fokus des Marktes gerückt ist.

Das Araxá-Projekt in Brasilien gilt als besonders interessant, da es mehrere Eigenschaften vereint, die aktuell im Sektor stark gefragt sind: Größe, gute Infrastruktur, günstige Metallurgie sowie ein gleichzeitiges Engagement in Seltenen Erden und Niobium.

Das Unternehmen meldete zuletzt eine Ressource von 70,9 Millionen Tonnen mit einem Gehalt von 4,06 Prozent TREO sowie bedeutende Niobium-Mineralisierungen. Das Projekt befindet sich im brasilianischen Bundesstaat Minas Gerais in unmittelbarer Nähe etablierter Bergbauinfrastruktur und nahe der weltweit bedeutenden Niobium-Aktivitäten von CBMM.

Wichtig ist zudem, dass Araxá ein karbonatitisches Hartgesteinsvorkommen darstellt - vergleichbar mit den Projekten Mt Weld von Lynas und Mountain Pass von MP Materials, den beiden dominierenden Hartgesteinsproduzenten außerhalb Chinas.

St George Mining verfolgt inzwischen auch strategische Partnerschaften im Bereich Magnetproduktion in Brasilien, Europa und den USA.

Das spiegelt einen breiteren Trend wider: Investoren bevorzugen zunehmend Unternehmen, die sich in integrierte Lieferketten einfügen können, anstatt lediglich Rohstoffvorkommen zu definieren.

Strategisches Kapital verändert den Sektor

Der Markt für Seltene Erden bleibt volatil, technisch anspruchsvoll und kapitalintensiv. Komplexe Verarbeitungsprozesse, Genehmigungsrisiken und starke Preisschwankungen stellen weiterhin erhebliche Herausforderungen dar.

Doch das Investitionsumfeld verändert sich rasant.

Regierungen unterstützen Projekte, die früher als zu riskant oder zu teuer galten. Verteidigungsbehörden beteiligen sich direkt an Finanzierungen. Strategische Investoren steigen deutlich früher in Entwicklungsphasen ein.

Rineharts wachsendes Engagement bei Arafura Rare Earths, Lynas Rare Earths und St George Mining deutet darauf hin, dass Seltene Erden zunehmend als strategische Vermögenswerte und nicht mehr nur als Teil eines gewöhnlichen Rohstoffzyklus betrachtet werden.

Für Australien hat dies weitreichende Bedeutung. Das Land verfügt über viele der geologischen Voraussetzungen, um ein zentraler Lieferant westlicher Lieferketten zu werden. Die entscheidende Frage wird nun sein, ob genügend Verarbeitungskapazitäten, Finanzierung und industrielle Koordination aufgebaut werden können, um Chinas dominante Stellung herauszufordern.

Die jüngste Investitionswelle deutet darauf hin, dass privates Kapital zunehmend davon überzeugt ist, dass dieser Wandel bereits begonnen hat.

Quellen:

https://www.afr.com/companies/mining/us-takeover-of-aussie-rare-earths-minnow-part-of-global-tussle-2026051

https://www.afr.com/companies/mining/gina-rinehart-backs-arafura-rare-earths-375m-fundraising-20260522-p5zzq8

https://reneweconomy.com.au/australias-richest-anti-renewables-campaigner-backs-giant-mine-selling-rare-earths-for-wind-turbines/

https://www.afr.com/companies/mining/gina-rinehart-backs-asx-listed-brazil-rare-earths-hopeful-20251013-p5n211

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St George Mining

Land: Australien

ISIN: AU000000SGQ8

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