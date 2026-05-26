Warum unterstützt Gina Rinehart die Kapitalerhöhung von Arafura über 375 Millionen A$ - und wie geht es für St George Mining weiter?

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Australiens reichste Bergbauinvestorin baut ihr Engagement im Bereich Seltene Erden weiter aus, während geopolitische Spannungen und die Sicherung von Lieferketten den globalen Markt für kritische Mineralien neu gestalten.

Die Entscheidung von Gina Rinehart, die Kapitalaufnahme von Arafura Rare Earths in Höhe von 375 Millionen A$ zu unterstützen, geht weit über ein einzelnes Bergbauprojekt im Northern Territory hinaus.

Der Schritt spiegelt einen umfassenderen strategischen Wandel in der globalen Seltene-Erden-Industrie wider, in der Regierungen, Hersteller und institutionelle Investoren darum konkurrieren, Lieferketten außerhalb der chinesischen Dominanz zu sichern.

Über Hancock Prospecting wird Rinehart 85 Millionen A$ in die Finanzierung investieren und ihren Anteil an Arafura Rare Earths (ISIN: AU000000ARU5) auf 17,5% erhöhen. Das Unternehmen bereitet sich darauf vor, mit dem Bau seines Nolans-Projekts für Seltene Erden zu beginnen. Die Entwicklung soll Australiens erste vollständig integrierte "Ore-to-Oxide"-Produktion für Seltene Erden werden und voraussichtlich rund 5% der weltweiten Nachfrage nach Neodym-Praseodym-Oxid (NdPr) decken - einem entscheidenden Material für Elektrofahrzeuge, Windkraftanlagen und moderne Verteidigungssysteme.

Die starke Unterstützung für Nolans zeigt, dass Seltene Erden zunehmend als strategische Infrastruktur und nicht mehr nur als klassische Bergbauprojekte betrachtet werden.

Die australische Bundesregierung hat bereits umfangreiche Unterstützung über Export Finance Australia und ihre Critical Minerals Strategic Reserve zugesagt, die jährlich 500 Tonnen Seltene Erden aus dem Projekt abnehmen wird. Auch Deutschlands Rohstofffonds unterstützt das Projekt, da Europa seine Abhängigkeit von chinesisch kontrollierten Lieferketten reduzieren möchte.

Strategische Vermögenswerte ziehen strategisches Kapital an

Seltene Erden sind zu einem der politisch bedeutendsten Segmente der globalen Bergbauindustrie geworden.

China dominiert weiterhin die Verarbeitung Seltener Erden sowie die Magnetproduktion - insbesondere in der Weiterverarbeitung und Legierungsherstellung, wo die Konzentration der Lieferketten außergewöhnlich hoch bleibt. Jüngste Exportkontrollen Pekings haben die Sorgen in den USA, Europa, Japan und Australien über industrielle Abhängigkeiten bei kritischen Mineralien weiter verschärft.

Dieser geopolitische Hintergrund führt zu einer massiven Umschichtung von Kapital hin zu Lieferketten außerhalb Chinas.

Rineharts wachsendes Engagement im Bereich Seltene Erden spiegelt diesen strukturellen Trend wider. Hancock Prospecting hält inzwischen bedeutende Beteiligungen an mehreren strategischen Unternehmen im Bereich kritischer Mineralien, darunter Arafura, Lynas Rare Earths (ISIN: AU000000LYC6), MP Materials (ISIN: US5533681012) und Brazilian Rare Earths (ISIN: AU0000305815).

Laut aktuellen Berichten ist der Wert von Hancocks Beteiligungen im Bereich Seltene Erden angesichts des zunehmenden globalen Wettbewerbs um kritische Mineralien inzwischen auf über 3,5 Milliarden A$ gestiegen.

Wichtig ist dabei, dass diese Investitionen die gesamte Wertschöpfungskette der Seltenen Erden abdecken - von etablierten Produzenten wie Lynas und MP Materials bis hin zu aufstrebenden Entwicklern, die künftig westlich orientierte Lieferketten beliefern könnten.

Arafura bestätigt neues Finanzierungsmodell der Branche

Für den Gesamtmarkt hat die erfolgreiche Kapitalaufnahme von Arafura eine Bedeutung, die über das Unternehmen selbst hinausgeht.

Projekte im Bereich Seltene Erden hatten historisch oft Schwierigkeiten bei der Finanzierung - aufgrund hoher Kapitalintensität, komplexer Verarbeitungstechnologien und volatiler Preiszyklen. Doch strategische Überlegungen verändern inzwischen die Bewertung des Sektors durch Regierungen und Investoren.

Das Nolans-Projekt erhält Unterstützung nicht nur wegen seiner Wirtschaftlichkeit, sondern auch, weil Regierungen Seltene Erden zunehmend als essenziell für industrielle Widerstandsfähigkeit und nationale Sicherheit betrachten.

Dieses veränderte Investitionsumfeld beginnt nun auch früheren Entwicklungsunternehmen mit glaubwürdigen Projekten und skalierbarer Geologie zugutezukommen.

St George Mining rückt in den strategischen Fokus

Eines der deutlichsten Beispiele dafür ist St George Mining (ISIN: AU000000SGQ8), bei dem Hancock Prospecting kürzlich nach einer Investition von 22,5 Millionen A$ im Rahmen einer größeren institutionellen Kapitalaufnahme über 72,5 Millionen A$ als bedeutender Aktionär eingestiegen ist.

Die Investition hat das Marktinteresse am Araxá-Projekt von St George für Seltene Erden und Niob erheblich gesteigert. Das Projekt in Brasilien positioniert sich zunehmend als potenziell bedeutender zukünftiger Lieferant kritischer Mineralien außerhalb Chinas.

Das Unternehmen meldete kürzlich eine große JORC-Ressource von 70,91 Millionen Tonnen mit einem Gehalt von 4,06% TREO sowie bedeutender Niob-Mineralisierung. Nach Angaben des Unternehmens handelt es sich bei Araxá um die größte karbonatitgebundene Hartgesteinslagerstätte für Seltene Erden in Südamerika. Geologisch weist das Projekt Ähnlichkeiten mit Lynas' Mt-Weld-Mine und der Mountain-Pass-Mine von MP Materials auf - derzeit die beiden dominierenden Hartgesteinsproduzenten Seltener Erden außerhalb Chinas.

Auch der Standort entwickelt sich offenbar zu einem strategischen Vorteil.

Das Projekt liegt in Minas Gerais, Brasiliens etablierter Bergbauregion, mit Zugang zu Straßen, Schienen, erneuerbarer Energieinfrastruktur und nahegelegenen Industrieanlagen. Die Lagerstätte ist oberflächennah, wobei die Mineralisierung bereits an der Oberfläche beginnt und potenziell für kostengünstigen Tagebau geeignet ist.

Parallel dazu treibt St George Partnerschaften im Bereich Magnetproduktion und Verarbeitung Seltener Erden in Brasilien, Europa und den USA voran. Das passt zum allgemeinen Branchentrend hin zu vertikal integrierten Lieferketten, die Bergbau, Raffination und Magnetproduktion verbinden.

Seltene Erden werden zu geopolitischer Infrastruktur

Die geplante Übernahme von Australian Strategic Materials durch das US-Unternehmen Energy Fuels unterstreicht zusätzlich die Richtung, in die sich der Sektor entwickelt.

Die Attraktivität von ASM liegt nicht nur in seinem australischen Seltene-Erden-Projekt, sondern auch in seiner Metallisierungsanlage in Südkorea - einer der wenigen nicht-chinesischen Anlagen, die fortschrittliche Metalle und Legierungen aus Seltenen Erden produzieren können. Die Transaktion zeigt, wie westliche Regierungen und Unternehmen zunehmend integrierte Lieferketten gegenüber isolierten Bergbauprojekten bevorzugen.

Dieser Trend dürfte die Investitionsströme innerhalb der Branche weiter verändern.

Für Investoren wie Rinehart geht es bei Seltenen Erden immer weniger um kurzfristige Rohstoffzyklen und zunehmend um langfristige strategische Positionierung in Bereichen wie Verteidigung, Elektrifizierung und Hightech-Fertigung.

Die wachsende Unterstützung für Unternehmen wie Arafura und St George Mining deutet darauf hin, dass der Markt zunehmend zwischen spekulativen Explorationsunternehmen und Projekten unterscheidet, die tatsächlich Teil zukünftiger westlich orientierter Lieferketten werden könnten.

Quellen:

https://www.afr.com/companies/mining/us-takeover-of-aussie-rare-earths-minnow-part-of-global-tussle-2026051

https://www.afr.com/companies/mining/gina-rinehart-backs-arafura-rare-earths-375m-fundraising-20260522-p5zzq8

https://reneweconomy.com.au/australias-richest-anti-renewables-campaigner-backs-giant-mine-selling-rare-earths-for-wind-turbines/

https://www.afr.com/companies/mining/gina-rinehart-backs-asx-listed-brazil-rare-earths-hopeful-20251013-p5n211

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St George Mining

Land: Australien

ISIN: AU000000SGQ8

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Enthaltene Werte: AU000000LYC6,AU000000ARU5,AU000000SGQ8,US5533681012,AU0000305815