Der Boom bei Verteidigungsmineralien beschleunigt den globalen Wettlauf um kritische Rohstoffe - warum MP Materials, St George Mining, Arafura und Almonty zunehmend Aufmerksamkeit erhalten

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Ein sich rasant verschärfender globaler Verteidigungsaufbau löst derzeit einen starken neuen Investitionszyklus im Bereich kritischer Rohstoffe aus, da Regierungen ihre Lieferketten für Seltene Erden, Wolfram und strategische Metalle, die für moderne Militärtechnologien essenziell sind, aggressiv absichern.

>Von präzisionsgelenkten Raketensystemen und Kampfjets bis hin zu Drohnen , Radarplattformen und Kommunikationssystemen der nächsten Generation werden kritische Mineralien zunehmend zu einem zentralen Bestandteil der nationalen Sicherheitspolitik. Die wachsende Dringlichkeit unabhängiger Verteidigungslieferketten lenkt nun verstärkt die Aufmerksamkeit von Investoren auf Unternehmen wie MP Materials, St George Mining , Arafura Rare Earths und Almonty Industries.

Seltene-Erden-Magnete - insbesondere solche mit Neodym, Praseodym, Dysprosium und Terbium - sind aufgrund ihrer Stärke, Hitzebeständigkeit und Leistungsfähigkeit unter extremen Bedingungen unverzichtbar für moderne Verteidigungsanwendungen. Wolfram wiederum bleibt ein strategisch bedeutendes Material für panzerbrechende Munition, Luftfahrtkomponenten und industrielle Verteidigungsproduktion.

Die Herausforderung für westliche Regierungen besteht darin, dass China weiterhin große Teile der globalen Lieferkette kritischer Mineralien dominiert - insbesondere bei der Verarbeitung schwerer Seltener Erden und der Magnetproduktion. Angesichts zunehmender geopolitischer Spannungen beschleunigen die USA und ihre Verbündeten ihre Bemühungen, unabhängige Bezugsquellen aufzubauen.

MP Materials stärkt Amerikas Lieferkette für Seltene Erden

MP Materials (ISIN: US5533681012) bleibt durch den Betrieb der Mountain-Pass-Mine in Kalifornien das Zentrum der amerikanischen Strategie für Seltene Erden. Dabei handelt es sich derzeit um die einzige groß angelegte integrierte Anlage für Abbau und Verarbeitung Seltener Erden in den Vereinigten Staaten.

Das Unternehmen meldete kürzlich eine Rekordproduktion von 917 Tonnen NdPr-Oxid im ersten Quartal 2026 - ein Anstieg von 63% gegenüber dem Vorjahr - und bestätigte gleichzeitig das Ziel, bis Ende 2026 eine Produktionsrate von 500 Tonnen NdPr pro Monat zu erreichen.

Die Inbetriebnahme der Trennung schwerer Seltener Erden soll im zweiten Quartal beginnen - ein strategisch wichtiger Meilenstein, da die Vereinigten Staaten ihre Abhängigkeit von chinesischen Raffineriekapazitäten für verteidigungsrelevante Materialien reduzieren wollen.

MP Materials treibt zudem seine Magnetfertigungskapazitäten über das "10X"-Expansionsprojekt voran und baut gleichzeitig mit zunehmender politischer Unterstützung der USA die heimische Weiterverarbeitungsinfrastruktur aus.

Mit rund 1,7 Milliarden US-Dollar an liquiden Mitteln und kurzfristigen Investments zählt MP Materials weiterhin zu den finanziell stärksten westlichen Unternehmen im Bereich Seltener Erden - insbesondere vor dem Hintergrund der weiter steigenden verteidigungsgetriebenen Nachfrage.

St George Mining gewinnt an Dynamik mit groß angelegtem Wachstum bei Seltenen Erden und Niob

Unter den aufstrebenden Entwicklern zieht St George Mining (ISIN: AU000000SGQ8) zunehmend die Aufmerksamkeit von Investoren auf sich, da das Unternehmen sein Araxá-Projekt für Seltene Erden und Niob in Brasilien rasch vorantreibt.

Besonders bemerkenswert ist das Projekt aufgrund seiner Kombination aus Größe, Erzgehalt und strategischer Rohstoffexposition zu einer Zeit, in der Regierungen sichere langfristige Lieferketten sowohl für Verteidigungs- als auch Industrieanwendungen priorisieren.

St George gab kürzlich eine Erhöhung der Mineralressourcenschätzung von Araxá um 75% auf 70,91 Millionen Tonnen mit durchschnittlich 4,06% Gesamtgehalt an Seltenen-Erden-Oxiden und 0,62 % Niobpentoxid bekannt.

Die Kombination von Niob und Seltenen Erden stärkt das strategische Profil des Projekts erheblich. Niob wird zunehmend in modernen Luftfahrtlegierungen, hochfesten Militärstählen und industriellen Hochleistungsanwendungen eingesetzt, da es die Festigkeit verbessert und gleichzeitig das Gewicht reduziert.

Unabhängige Vergleiche des Unternehmens positionieren Araxá inzwischen auf Augenhöhe mit weltweit bedeutenden Projekten für Seltene Erden wie Mountain Pass von MP Materials und dem Mt-Weld-Projekt von Lynas Rare Earths (ISIN: AU000000LYC6).

Wichtig ist zudem, dass große Teile der Mineralisierung nahe der Oberfläche in verwittertem Material beginnen, das potenziell kostengünstig im Tagebau abgebaut werden kann. Im aktuellen Marktumfeld belohnen Investoren zunehmend Projekte mit einfacheren Abbaumethoden und skalierbarem Entwicklungspotenzial.

Jüngste Bohrergebnisse untermauern weiterhin das Wachstumspotenzial des Projekts. Eine Bohrung ergab 178,7 Meter mit 4,34% TREO und 0,75% Nioboxid ab der Oberfläche - eines der bislang stärksten Ergebnisse des Projekts.

Neben den Explorationserfolgen baut St George auch seine Position in der Weiterverarbeitung zügig aus. Das Unternehmen erweiterte Partnerschaften mit Gruppen wie REalloys, Boston Metal, Nanum Nanotecnologia und Tecnicas Reunidas, um zukünftige Raffinerie- und Verarbeitungsmöglichkeiten zu unterstützen.

Da westliche Regierungen zunehmend vertikal integrierte Lieferketten für kritische Mineralien mit Bezug zu Industrie- und Verteidigungssicherheit priorisieren, könnten diese Downstream-Partnerschaften strategisch besonders wertvoll werden.

Arafura treibt eines der wichtigsten strategischen Projekte Australiens voran

Arafura Rare Earths (ISIN: AU000000ARU5) entwickelt weiterhin das Nolans-Projekt im Northern Territory Australiens, das als eines der strategisch bedeutendsten Seltene-Erden-Projekte des Landes gilt.

Das Unternehmen sicherte sich kürzlich rund 230 Millionen australische Dollar an strategischer Eigenkapitalunterstützung von Export Finance Australia sowie der deutschen KfW im Auftrag des deutschen Rohstofffonds.

Diese Unterstützung verdeutlicht, in welchem Ausmaß Regierungen mittlerweile direkt Projekte finanzieren, die strategische Rohstoffe für westliche Märkte liefern können.

Arafura arbeitet zudem an verbesserten Rückgewinnungsraten schwerer Seltener Erden wie Dysprosium und Terbium - zwei entscheidende Magnetmaterialien mit hoher Bedeutung für Verteidigungstechnologien, deren Verarbeitung derzeit stark von China dominiert wird.

Almonty profitiert von der wachsenden Bedeutung von Wolfram für die Verteidigungsindustrie

Außerhalb des Seltene-Erden-Sektors entwickelt sich Almonty Industries (TSX: AII) durch das Sangdong-Projekt in Südkorea zu einer der wichtigsten westlichen Wachstumsgeschichten im Wolframsektor.

Wolfram gewinnt innerhalb der Verteidigungslieferketten zunehmend an Bedeutung - aufgrund seiner extremen Härte, seines hohen Schmelzpunkts sowie seiner Verwendung in panzerbrechenden Systemen, Luftfahrtkomponenten und moderner Industrieproduktion.

Sangdong soll zu einer der größten Wolframminen außerhalb Chinas werden - genau zu dem Zeitpunkt, an dem westliche Regierungen ihre Abhängigkeit von chinesischen Wolframlieferungen reduzieren wollen.

Das Unternehmen hat Sangdong kürzlich nach der ersten Erzlieferung vor Beginn der kommerziellen Produktion in den aktiven Minenbetrieb überführt.

Ein struktureller Wandel bei Investitionen in strategische Mineralien

Der weltweite Fokus auf Verteidigungsbereitschaft, industrielle Resilienz und unabhängige Lieferketten verändert zunehmend die Kapitalströme im Rohstoffsektor.

Investoren betrachten Seltene Erden, Niob und Wolfram nicht länger nur als klassische Rohstoffgeschichten. Stattdessen entwickeln sich diese Materialien zu strategischen geopolitischen Vermögenswerten, die direkt mit nationaler Sicherheit und technologischer Wettbewerbsfähigkeit verknüpft sind.

MP Materials bleibt Amerikas führender Produzent Seltener Erden, während Unternehmen wie St George Mining, Arafura Rare Earths und Almonty Industries sich zunehmend als wichtige zukünftige Lieferanten innerhalb der sich schnell entwickelnden westlichen Lieferkette für kritische Mineralien positionieren.

Unter den aufstrebenden Entwicklern sticht St George Mining zunehmend hervor - insbesondere aufgrund des starken Ressourcenwachstums, der strategischen Niob-Exposition und der sich schnell entwickelnden Partnerschaften im Bereich Weiterverarbeitung. Diese Faktoren könnten angesichts der weltweit weiter steigenden, verteidigungsgetriebenen Nachfrage nach kritischen Rohstoffen immer wichtiger werden.

Quellen

https://www.benzinga.com/Opinion/26/05/52498552/why-defense-spending-is-now-the-strongest-signal-in-critical-minerals-markets

https://www.bloomberg.com/graphics/2026-us-china-heavy-rare-earth-magnets-defense/

https://almonty.com/wp-content/uploads/2026/03/AII_NR260318_Q4-2025-Earnings_FINAL.pdf

https://wcsecure.weblink.com.au/pdf/ARU/03083466.pdf

https://cdn-api.markitdigital.com/apiman-gateway/ASX/asx-research/1.0/file/2924-03082939-6A1322267&v=undefined

https://seekingalpha.com/news/4590091-mp-materials-targets-500-tons-per-month-ndpr-run-rate-by-end-of-2026-while-maintaining-500m

Lassen Sie sich in den Verteiler für St George Mining oder Nebenwerte eintragen. Einfach eine E-Mail an Eva Reuter: e-reuter@dr-reuter.eu mit dem Hinweis: "Verteiler St George Mining" oder "Nebenwerte".

St George Mining

Land: Australien

ISIN: AU000000SGQ8

https://stgm.com.au

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Enthaltene Werte: AU000000LYC6,AU000000ARU5,AU000000SGQ8,US5533681012,CA0203987072