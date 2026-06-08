Anzeige
Mehr »
Montag, 08.06.2026 - Börsentäglich über 12.000 News
Breaking News: Nasdaq Quantencomputer Play mit riesigem Kurspotential!
Anzeige

Indizes
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Aktien
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Xetra-Orderbuch

Fonds
Kurs
%

Devisen
Kurs
%

Rohstoffe
Kurs
%

Themen
Kurs
%

Erweiterte Suche

WKN: 871899 | ISIN: AU000000LYC6 | Ticker-Symbol: LYI
Tradegate
08.06.26 | 07:30
10,604 Euro
-0,82 % -0,088
Branche
Rohstoffe
Aktienmarkt
S&P/ASX 50
1-Jahres-Chart
LYNAS RARE EARTHS LIMITED Chart 1 Jahr
5-Tage-Chart
LYNAS RARE EARTHS LIMITED 5-Tage-Chart
RealtimeGeldBriefZeit
10,53810,75007.06.
0,0000,00007:30
zukunftsbilanzen.de
08.06.2026 06:46 Uhr
317 Leser
Artikel bewerten:
(1)

Antimony Resources, Lynas Rare Earths und Umicore: Drei Festungen für westliche Rohstoff-Souveränität

Erstellt und veröffentlicht im Auftrag von Antimony Resources Keine Glasfaserleitungen ohne Germanium, keine Spezialmunition ohne Antimon, keine Elektromotoren ohne Neodym: Der Westen hat sich in eine Sackgasse manövriert. Fatale Abhängigkeiten bei strategischen Metallen drohen Verteidigungsfähigkeit, Energiewende und technologischen Fortschritt auszubremsen. Doch die Notwendigkeit der Trendwende ist erkannt, Regierungen pumpen Milliarden in den Aufbau komplett autarker Lieferketten. Für Anleger markiert das den Beginn eines neuen, staatlich subventionierten Superzyklus an den Rohstoffmärkten. Davon profitieren Unternehmen wie der kanadische Explorer Antimony Resources, der australische Seltene-Erden-Gigant Lynas und der belgische Recyclingspezialist Umicore.

Den vollständigen Artikel lesen ...

© 2026 zukunftsbilanzen.de
Software vor dem Comeback – diese 5 Aktien könnten durchstarten!
Während Halbleiter- und KI-Infrastrukturwerte von einem Hoch zum nächsten jagen, wurden viele Software-Aktien in den vergangenen Monaten regelrecht aus den Depots gedrängt. Die Angst vor Disruption hat Investoren zu einem radikalen Strategiewechsel veranlasst – mit der Folge, dass zahlreiche Qualitätsunternehmen heute auf Mehrjahrestiefs notieren.

Doch genau hier entsteht eine seltene Chance. Denn während die Bewertungen im Halbleitersektor inzwischen auf ambitionierten Niveaus liegen, ist der Bewertungsabschlag bei Software-Titeln so hoch wie seit Jahren nicht mehr. Gleichzeitig liefern viele Unternehmen weiterhin starke Wachstumszahlen und integrieren KI erfolgreich in ihre Geschäftsmodelle. Die Diskrepanz zwischen Kursentwicklung und operativer Stärke könnte sich schon bald auflösen.

Für Anleger bedeutet das: antizyklisch denken und gezielt zugreifen, bevor der Markt dreht. Denn erste technische Signale deuten darauf hin, dass sich die Trendwende bereits anbahnt.

In unserem aktuellen Spezialreport stellen wir fünf Software-Aktien vor, die besonders aussichtsreich positioniert sind – mit starker Marktstellung, attraktiver Bewertung und hohem Aufholpotenzial.

Jetzt den kostenlosen Report sichern – bevor der Software-Rebound Fahrt aufnimmt!
Hier klicken
Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.