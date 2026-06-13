Engpass bei Seltenen Erden: Warum der Westen mit Hochdruck eigene Lieferketten aufbaut

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Lange Zeit galten Seltene Erden als Nischenthema im Rohstoffsektor - eng verbunden mit Elektrofahrzeugen, Windkraftanlagen und moderner Technologie.

Doch diese Wahrnehmung verändert sich rasant.

Heute stehen einige wenige Elemente aus der Gruppe der Seltenen Erden im Zentrum von Fragen der nationalen Sicherheit, industriellen Wettbewerbsfähigkeit und geopolitischen Strategie. Besonders wichtig sind die schweren Seltenen Erden Dysprosium und Terbium. Obwohl sie vielen Anlegern kaum bekannt sind, spielen sie eine entscheidende Rolle in Technologien, die von Elektromotoren und Windkraftanlagen bis hin zu modernen Waffensystemen reichen.

Das Problem für die westlichen Volkswirtschaften ist offensichtlich: China kontrolliert nahezu die gesamte Lieferkette.

Über Jahrzehnte hinweg hat Peking eine dominierende Stellung im Abbau, in der Verarbeitung, Raffination und Magnetproduktion von Seltenen Erden aufgebaut. Während westliche Staaten auf Globalisierung und Kosteneffizienz setzten, sicherte sich China die Kontrolle über nahezu jede Stufe der Wertschöpfungskette. Das Ergebnis ist, dass viele Schlüsseltechnologien heute direkt oder indirekt von chinesischen Lieferungen abhängig sind.

Die jüngsten Entwicklungen zeigen jedoch, dass diese Abhängigkeit zunehmend problematisch wird.

China hat Exportbeschränkungen für Technologien und Materialien im Bereich der Seltenen Erden eingeführt und gleichzeitig die heimische Weiterverarbeitung priorisiert. Die Botschaft scheint klar: Anstatt strategische Rohstoffe zu exportieren, möchte China künftig vor allem Produkte exportieren, die diese Rohstoffe bereits enthalten.

Aus wirtschaftlicher Sicht ist diese Strategie nachvollziehbar.

Ein Kilogramm Dysprosium als Rohstoff verkauft, schafft nur begrenzten Mehrwert. Dasselbe Kilogramm, verarbeitet in einem Elektromotor, einem Industrieroboter, einer Drohne oder einem Windrad, generiert deutlich höhere Wertschöpfung, mehr Arbeitsplätze und stärkt die industrielle Basis des Landes.

Diese Strategie passt zu Chinas langfristiger Industriepolitik, die seit Jahren darauf abzielt, möglichst große Teile globaler Wertschöpfungsketten im eigenen Land zu kontrollieren.

Für westliche Regierungen ergeben sich daraus weitreichende Konsequenzen.

Schwere Seltene Erden sind weit mehr als gewöhnliche Industriemetalle. Bereits geringe Mengen von Dysprosium und Terbium ermöglichen es Hochleistungsmagneten, auch bei hohen Temperaturen ihre magnetischen Eigenschaften zu behalten. Solche Permanentmagnete sind unverzichtbar für Elektrofahrzeuge, Kampfjets, Radarsysteme, Lenkwaffen, U-Boote und zahlreiche weitere Schlüsseltechnologien.

Ohne einen sicheren Zugang zu diesen Rohstoffen werden ganze Industriezweige verwundbar.

Genau deshalb forcieren Regierungen in Nordamerika, Europa, Australien und Japan den Aufbau unabhängiger Lieferketten für Seltene Erden.

Die USA unterstützen gezielt den Ausbau der heimischen Produktion durch Unternehmen wie MP Materials (ISIN: US5533681012). Australien fördert strategische Projekte von Arafura Rare Earths (ISIN: AU000000ARU5) und Lynas Rare Earths (ISIN: AU000000LYC6). In Europa verfolgt der Critical Raw Materials Act ähnliche Ziele und soll die Versorgungssicherheit bei kritischen Rohstoffen stärken.

Dabei wird zunehmend deutlich, dass der Erfolg künftig von weit mehr als nur einer Lagerstätte abhängen wird.

Investoren und Regierungen bevorzugen Projekte, die nicht nur Rohstoffe fördern, sondern langfristig eine integrierte Wertschöpfungskette von der Mine über die Verarbeitung bis hin zur Magnetherstellung unterstützen können.

Dieser Wandel eröffnet Chancen für eine neue Generation von Rohstoffentwicklern.

Zu den Unternehmen, die in diesem Zusammenhang zunehmend Aufmerksamkeit erhalten, gehört St George Mining (ISIN: AU000000SGQ8). Das Araxá-Projekt für Seltene Erden und Niob in Brasilien zählt mittlerweile zu den interessantesten Entwicklungsprojekten außerhalb Chinas.

Die Bedeutung des Projekts liegt nicht allein in seiner Größe.

Araxá befindet sich im brasilianischen Bundesstaat Minas Gerais, einer der traditionsreichsten Bergbauregionen des Landes. Die Region verfügt über eine etablierte Infrastruktur, industrielle Kompetenz und gute Anbindungen an potenzielle Weiterverarbeitungsstandorte. Die jüngste Ressourcenschätzung weist bedeutende Vorkommen von Seltenen Erden sowie Niob aus und bietet damit Zugang zu zwei Rohstoffen, die für zahlreiche Zukunftstechnologien von strategischer Bedeutung sind.

Bemerkenswert ist zudem, dass St George Mining nicht nur auf die Entwicklung der Lagerstätte setzt, sondern bereits frühzeitig den Aufbau von Beziehungen entlang der Wertschöpfungskette vorangetrieben hat. Partnerschaften im Zusammenhang mit Magnetfertigung und Weiterverarbeitung in Brasilien, Europa und Nordamerika spiegeln einen Branchentrend wider, der immer wichtiger wird: Die Kontrolle der gesamten Lieferkette gewinnt zunehmend an Bedeutung.

Investoren beginnen diesen Unterschied zu erkennen.

Der Markt differenziert immer stärker zwischen rein spekulativen Explorationsgeschichten und Projekten, die realistische Chancen besitzen, zu strategischen Lieferanten aufzusteigen. Faktoren wie Ressourcengröße, Metallurgie, Infrastruktur und die Einbindung in industrielle Lieferketten werden zu entscheidenden Bewertungskriterien.

Diese Entwicklung reicht weit über Seltene Erden hinaus.

Kritische Rohstoffe werden heute ähnlich betrachtet wie Halbleiter, Energieinfrastruktur oder die Verteidigungsindustrie. Geopolitische Interessen, staatliche Förderprogramme und Fragen der Versorgungssicherheit beeinflussen zunehmend Investitionsentscheidungen und Unternehmensbewertungen.

Natürlich bleiben Herausforderungen bestehen. Die Verarbeitung von Seltenen Erden ist technisch anspruchsvoll, kapitalintensiv und erfordert spezielles Know-how. Neue Projekte müssen Finanzierungen sichern, Genehmigungen erhalten und den Zugang zu Verarbeitungs- und Absatzmärkten aufbauen.

Dennoch zeichnet sich die Richtung immer klarer ab.

Mit zunehmenden geopolitischen Spannungen und Chinas anhaltender Dominanz in den Lieferketten kritischer Rohstoffe wächst die Bereitschaft westlicher Staaten, eigene Versorgungsstrukturen aufzubauen.

Dadurch verändert sich auch die Bewertung von Rohstoffprojekten grundlegend.

Sie werden nicht länger ausschließlich als Bergbauinvestitionen betrachtet.

Vielmehr entwickeln sie sich zu strategischen Infrastrukturprojekten, die maßgeblich darüber entscheiden könnten, wie wettbewerbsfähig Branchen wie Elektromobilität, erneuerbare Energien, Luft- und Raumfahrt, Verteidigung sowie moderne Fertigungstechnologien künftig sein werden.

Der Wettlauf um unabhängige Lieferketten ist keine Zukunftsvision mehr - er hat bereits begonnen.

Unternehmen, die Geologie, Verarbeitung und industrielle Wertschöpfung erfolgreich miteinander verbinden können, könnten sich in den kommenden Jahren zu den wichtigsten Rohstoffunternehmen der westlichen Welt entwickeln. Neben etablierten Akteuren wie MP Materials, Lynas Rare Earths und Arafura Rare Earths positionieren sich dabei auch aufstrebende Entwickler wie St George Mining, um von einem strukturellen Wandel zu profitieren, bei dem Versorgungssicherheit zunehmend genauso wichtig wird wie die Rohstoffe selbst.

Quellen

https://www.afr.com/companies/mining/us-takeover-of-aussie-rare-earths-minnow-part-of-global-tussle-2026051

https://www.afr.com/companies/mining/gina-rinehart-backs-arafura-rare-earths-375m-fundraising-20260522-p5zzq8

https://reneweconomy.com.au/australias-richest-anti-renewables-campaigner-backs-giant-mine-selling-rare-earths-for-wind-turbines/

https://www.afr.com/companies/mining/gina-rinehart-backs-asx-listed-brazil-rare-earths-hopeful-20251013-p5n211

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St George Mining

Land: Australien

ISIN: AU000000SGQ8

https://stgm.com.au

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