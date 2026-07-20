Die Zeit des Rohstoffpreis-Wettens ist vorbei. Wer heute auf Energie und Metalle setzt, muss die dahinterliegende Machtarchitektur verstehen. Wer liefert, wer verarbeitet und wer hat in Zeiten von Blockbildung und Sanktionen noch Zugang zu den entscheidenden Förderstätten? Die Nachfrage nach strategischen Gütern explodiert, während über Jahre die Investitionen in neue Minen und Raffinerien stagniert haben. Diese Kluft zwischen politischem Willen und physikalischer Fördergrenze eröffnet für Anleger ein neues Spielfeld. Drei völlig unterschiedliche Geschäftsmodelle zeigen, wie man diesen Trend nutzen kann: Occidental Petroleum, Globex Mining und MP Materials.Den vollständigen Artikel lesen ...
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