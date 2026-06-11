Verteidigungs-Lieferketten lösen neuen Wettlauf um kritische Rohstoffe aus - St George Mining positioniert sich bei Seltenen Erden und Niobium

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Während militärische Beschaffungsprogramme die Rohstoffmärkte neu ordnen, richten Investoren ihren Blick zunehmend auf die nächste Generation strategischer Rohstofflieferanten außerhalb Chinas.

Über viele Jahre wurde die Investmentstory rund um kritische Rohstoffe vor allem von der Elektrifizierung geprägt. Batteriemetalle, erneuerbare Energien und Elektrofahrzeuge dominierten die Diskussionen über die zukünftige Rohstoffnachfrage. Inzwischen beeinflusst jedoch ein anderer Faktor die Kapitalströme in diesem Sektor immer stärker.

Die zunehmende geopolitische Konkurrenz zwischen den großen Wirtschaftsmächten führt zu einem grundlegenden Wandel bei der Bewertung von Rohstoffsicherheit. Materialien, die lange Zeit hauptsächlich als industrielle Vorprodukte betrachtet wurden, werden heute zunehmend als strategische Vermögenswerte eingestuft. Seltene Erden, Wolfram, Niobium, Gallium und Antimon sind inzwischen unverzichtbare Bestandteile nationaler Sicherheitsstrategien und kommen in Raketenlenksystemen, Radaranlagen, modernen Luft- und Raumfahrttechnologien sowie elektronischen Kampfsystemen zum Einsatz.

Im Gegensatz zu klassischen Industriekunden orientieren sich Verteidigungsbehörden bei ihrer Beschaffung nicht primär am Rohstoffpreis. Entscheidend sind Versorgungssicherheit, geopolitische Verlässlichkeit und die Verfügbarkeit eigener Verarbeitungs- und Raffinerungskapazitäten. Kurzfristige Marktschwankungen spielen dabei eine untergeordnete Rolle.

Diese Entwicklung verändert die globale Landschaft kritischer Rohstoffe grundlegend.

Das Ende günstiger und bequemer Lieferketten

Auslöser dieser Entwicklung ist die zunehmende Erkenntnis, dass westliche Volkswirtschaften bei zahlreichen kritischen Rohstoffen weiterhin stark von China abhängig sind.

Zwar sind Rohstoffvorkommen weltweit verteilt, die Verarbeitungs- und Raffinierungskapazitäten konzentrieren sich jedoch weiterhin auf wenige Länder. Besonders bei Seltenen Erden dominiert China nach wie vor die Trennung und Weiterverarbeitung. Ähnliche Konzentrationen bestehen bei zahlreichen weiteren verteidigungsrelevanten Rohstoffen, was aus Sicht westlicher Regierungen zunehmend als strategisches Risiko betrachtet wird.

Die jüngsten chinesischen Exportbeschränkungen für verschiedene strategische Metalle haben diese Sorgen zusätzlich verstärkt. Die Botschaft an westliche Staaten war eindeutig: Der Besitz von Rohstoffvorkommen allein garantiert noch keine Versorgungssicherheit.

Mindestens ebenso wichtig ist die Fähigkeit zur Verarbeitung.

Infolgedessen beschleunigen Regierungen in Nordamerika, Europa und anderen verbündeten Staaten ihre Bemühungen zum Aufbau alternativer Lieferketten, die langfristig industrielle und militärische Anforderungen erfüllen können.

Davon profitieren zunehmend Unternehmen, die strategische Rohstoffe aus politisch stabilen und mit dem Westen verbundenen Ländern liefern können.

Seltene Erden rücken ins Zentrum der Verteidigungsplanung

Kaum ein Rohstoffsegment verdeutlicht diesen Trend so stark wie die Seltenen Erden.

Aus Neodym und Praseodym hergestellte Permanentmagnete sind essenziell für moderne Verteidigungssysteme. Sie werden in Kampfflugzeugen, Präzisionswaffen, Marineantrieben, Radarsystemen und zunehmend auch in autonomen Plattformen eingesetzt.

Die strategische Bedeutung dieser Rohstoffe hat umfangreiche Investitionen ausgelöst. In den USA baut beispielsweise MP Materials (ISIN: US5533681012) mit staatlicher Unterstützung seine Kapazitäten für die Magnetproduktion aus, um die Abhängigkeit von ausländischen Lieferketten zu reduzieren.

Doch während etablierte Produzenten viel Aufmerksamkeit erhalten, suchen Investoren zunehmend nach der nächsten Generation von Projekten, die den künftig steigenden Bedarf decken könnten.

Dabei rücken Entwickler mit großen Ressourcen und günstiger geopolitischer Positionierung immer stärker in den Fokus.

St George Mining gewinnt an strategischer Bedeutung

Zu diesen Unternehmen zählt auch St George Mining (ISIN: AU000000SGQ8), das sich zunehmend als interessanter Akteur im Bereich kritischer Rohstoffe positioniert.

Das Araxá-Projekt in Brasilien vereint gleich zwei Rohstoffsegmente, die für Verteidigungs- und Hightech-Lieferketten immer wichtiger werden: Seltene Erden und Niobium.

Durch die jüngsten Ressourcenerweiterungen hat das Projekt deutlich an Größe gewonnen. Araxá beherbergt mittlerweile eine bedeutende Seltene-Erden-Ressource mit hohen Anteilen an Neodym und Praseodym und zählt damit zu den größeren Hartgestein-Projekten außerhalb Chinas. Gleichzeitig verfügt das Projekt über bedeutende Niobium-Mineralisierungen und bietet damit Zugang zu einem Markt, dessen globale Produktion stark konzentriert ist.

Diese Kombination unterscheidet Araxá von vielen anderen Seltene-Erden-Projekten weltweit.

Der strategische Vorteil von Niobium

Während Seltene Erden häufig die Schlagzeilen dominieren, könnte Niobium in den kommenden Jahren eine ebenso wichtige Rolle spielen.

Das Metall wird zur Herstellung hochfester Spezialstähle verwendet, die in Militärfahrzeugen, Flugzeugen und kritischer Infrastruktur zum Einsatz kommen. Darüber hinaus gewinnt Niobium zunehmend an Bedeutung für moderne Batteriesysteme und verschiedene Zukunftstechnologien.

Die globale Produktion konzentriert sich derzeit überwiegend auf Brasilien.

Da Regierungen ihre strategischen Lieferketten diversifizieren wollen, wächst das Interesse an Projekten, die neue Niobium-Quellen erschließen können. Für St George Mining stellt dies einen zusätzlichen strategischen Vorteil dar, über den viele reine Seltene-Erden-Entwickler nicht verfügen.

Zugleich erweitert Niobium die potenzielle Kundenbasis deutlich über die klassischen Magnethersteller hinaus.

Mehr als nur ein Bergbauprojekt

Ein weiterer wichtiger Bestandteil der Strategie von St George Mining ist die Ausrichtung auf die nachgelagerten Wertschöpfungsstufen.

Das Unternehmen arbeitet bereits mit Organisationen zusammen, die im Bereich Seltene-Erden-Verarbeitung und Magnetentwicklung tätig sind, sowohl in Brasilien als auch in den USA. Diese Partnerschaften spiegeln einen breiteren Branchentrend wider: Der größte Mehrwert entsteht zunehmend entlang der gesamten Lieferkette und nicht allein durch die Förderung von Rohstoffen.

Auch Regierungen fördern diesen Ansatz aktiv.

Ziel ist nicht nur die Sicherung von Rohstoffproduktion, sondern der Aufbau vollständiger "Mine-to-Magnet"-Lieferketten, die heimische Industrie- und Verteidigungssektoren langfristig versorgen können.

Unternehmen, die eine glaubwürdige Integration in solche Lieferketten nachweisen können, könnten künftig eine deutlich höhere strategische Bedeutung erlangen als Projekte, die sich ausschließlich auf den Abbau konzentrieren.

Ein neuer Rohstoffzyklus

Das Besondere am aktuellen Markt für kritische Rohstoffe ist, dass die Nachfrage zunehmend von strategischer Notwendigkeit und nicht ausschließlich von wirtschaftlichem Wachstum getrieben wird.

Militärische Einsatzbereitschaft, technologische Wettbewerbsfähigkeit und die Widerstandsfähigkeit von Lieferketten entwickeln sich neben Elektrifizierung und Dekarbonisierung zu langfristigen Nachfragefaktoren.

Für Investoren verändert dies die Bewertungsmaßstäbe.

Ressourcengröße bleibt wichtig. Metallurgie bleibt wichtig. Wirtschaftlichkeit bleibt wichtig. Doch geopolitische Relevanz wird zunehmend zu einem zusätzlichen Bewertungskriterium.

In diesem Umfeld nimmt St George Mining eine interessante Position ein. Das Unternehmen bietet Zugang zu zwei strategisch wichtigen Rohstoffen, entwickelt sein Projekt in einem Land, das sich zunehmend als wichtiger Lieferant für westliche Märkte etabliert, und treibt die Entwicklung zu einem Zeitpunkt voran, an dem Regierungen weltweit aktiv nach alternativen Quellen für kritische Rohstoffe suchen.

Sollten Verteidigungsinteressen die Rohstoffmärkte auch künftig maßgeblich beeinflussen, könnten Unternehmen, die zur Sicherung unabhängiger Lieferketten beitragen, in einem deutlich attraktiveren Marktumfeld agieren als noch vor wenigen Jahren.

Quellen

https://www.defensenews.com/industry/2026/05/27/defense-driven-demand-powers-surge-in-us-listings-by-mining-firms/

https://cdn-api.markitdigital.com/apiman-gateway/ASX/asx-research/1.0/file/2924-03049436-6A1308657&v=undefined

https://harici.com.tr/en/us-seeks-new-tungsten-supplies-after-iran-war-drains-military-stockpiles/

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St George Mining

Land: Australien

ISIN: AU000000SGQ8

https://stgm.com.au

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Enthaltene Werte: AU000000SGQ8,US5533681012