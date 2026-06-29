SpaceX plant 1.000 Starships pro Jahr: Steht der Niob-Bedarf vor dem Abflug?

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Elon Musk war noch nie dafür bekannt, klein zu denken. Während sich SpaceX (ISIN: US84615Q1031) nach einer Reihe spektakulärer Rückschläge auf den nächsten Starship-Testflug vorbereitet, bleibt das langfristige Ziel des Unternehmens außergewöhnlich: die Produktion von bis zu 1.000 Starship-Systemen pro Jahr. Sollte diese Vision Realität werden, könnte dies nicht nur die kommerzielle Raumfahrt grundlegend verändern, sondern auch die Nachfrage nach einer Reihe hochentwickelter Werkstoffe deutlich erhöhen - darunter Niob, eines der weniger bekannten, aber strategisch bedeutenden kritischen Mineralien der Welt.

Trotz mehrerer Explosionen während der Testphase bezeichnet SpaceX das Starship-Programm weiterhin als einen iterativen Entwicklungsprozess, bei dem jeder Flug wertvolle Daten zur Verbesserung der weltweit größten wiederverwendbaren Rakete liefert. Musk erklärte kürzlich, dass SpaceX bereits eine Produktionsrate von einem neuen Starship alle zwei bis drei Wochen erreiche. Langfristig strebt das Unternehmen sogar die Fertigung von rund drei Starships pro Tag an. Eine Produktion in diesem industriellen Maßstab würde einen fundamentalen Wandel im Raketenbau bedeuten und die Nachfrage nach spezialisierten Hochleistungswerkstoffen erheblich steigern.

Warum Niob so wichtig ist

Niob steht selten im Rampenlicht wie Lithium oder Seltene Erden. Dennoch spielt das Metall in zahlreichen Schlüsseltechnologien eine unverzichtbare Rolle. Während der Großteil des weltweit geförderten Niobs in der Stahlindustrie zur Herstellung besonders leichter und hochfester Legierungen verwendet wird, liegen die wertvollsten Anwendungen in der Luft- und Raumfahrt, der Verteidigungsindustrie sowie in modernen Antriebssystemen.

Eine der bekanntesten Hochleistungslegierungen ist C-103 - eine hochtemperaturbeständige Legierung, die überwiegend aus Niob sowie Hafnium und Titan besteht. Sie verbindet ein geringes Gewicht mit außergewöhnlicher Festigkeit bei Temperaturen von über 1.800 Grad Celsius und eignet sich daher ideal für Raketendüsen, Triebwerkskomponenten und andere Antriebssysteme, die extremen thermischen Belastungen ausgesetzt sind.

Die Niob-Legierung C-103 kommt bereits unter anderem in der Düsenverlängerung des Merlin-Triebwerks von SpaceX sowie in den Steuertriebwerken der Dragon-Raumkapsel zum Einsatz. Darüber hinaus gewinnt Niob zunehmend an Bedeutung für Hyperschalltechnologien, moderne Verteidigungssysteme, thermische Managementlösungen und weitere Hochleistungsanwendungen in der Luft- und Raumfahrt.

Welche Materialien SpaceX künftig konkret einsetzen wird, bleibt offen. Klar ist jedoch: Sollte die Produktion von Raketen weltweit deutlich zunehmen, dürfte auch der Bedarf an spezialisierten Hochleistungswerkstoffen weiter steigen.

Ein stark konzentrierter Markt

Im Gegensatz zu vielen Industriemetallen ist die weltweite Niobproduktion auf nur wenige Anbieter konzentriert. Nach Angaben von St George Mining stammen rund 80% des globalen Angebots vom brasilianischen Produzenten CBMM. Den Großteil der verbleibenden Produktion liefern CMOC sowie die kanadische Niobec-Mine.

Das Unternehmen weist zudem darauf hin, dass Niob aufgrund seiner Bedeutung für moderne Industrieanwendungen und die nationale Sicherheit inzwischen zu den strategisch wichtigsten kritischen Rohstoffen zählt.

Diese starke Angebotskonzentration veranlasst Regierungen in Nordamerika und Europa zunehmend dazu, ihre Lieferketten für kritische Rohstoffe zu diversifizieren - insbesondere vor dem Hintergrund wachsender geopolitischer Spannungen.

Neue Projekte rücken in den Fokus

Vor diesem Hintergrund gewinnen Unternehmen, die neue Niob-Projekte entwickeln, zunehmend die Aufmerksamkeit der Investoren. Zu ihnen gehört St George Mining (ISIN: AU000000SGQ8), das das Araxá-Projekt im brasilianischen Bundesstaat Minas Gerais entwickelt.

Das Projekt umfasst sowohl Niob- als auch Seltene-Erden-Mineralisierungen und bietet damit das Potenzial für einen zukünftigen Mehrrohstoffbetrieb. Nach einer umfangreichen Ressourcenaktualisierung Anfang dieses Jahres verfügt Araxá über eine Gesamtressource von 70,91 Millionen Tonnen mit durchschnittlich 4,06% TREO bei Seltenen Erden. Einschließlich zusätzlicher Niob-Blöcke beläuft sich die gesamte Niob-Mineralisierung auf rund 95,47 Millionen Tonnen mit durchschnittlich etwa 0,6% Nb2O5.

Ein weiterer Vorteil ist die Lage. Das Projekt befindet sich im etablierten Bergbaugebiet Minas Gerais unmittelbar neben bestehenden Niob-Betrieben und verfügt über eine hervorragende Infrastruktur mit Straßen-, Schienenanbindung sowie qualifizierten Arbeitskräften. Darüber hinaus hat St George Vereinbarungen mit der Regionalregierung geschlossen, um die Projektentwicklung und Genehmigungsverfahren zu unterstützen.

Auch operativ schreitet das Projekt voran. Das Unternehmen führt derzeit technische Studien, weitere Bohrprogramme, metallurgische Testarbeiten sowie die Entwicklung einer Pilotanlage durch und arbeitet parallel an möglichen Downstream-Partnerschaften für die Verarbeitung von Niob und Seltenen Erden. Laut der aktuellen Unternehmenspräsentation stehen Machbarkeitsstudien sowie eine weitere Ressourcenerweiterung im Mittelpunkt der Aktivitäten für das Jahr 2026.

Metallurgische Ergebnisse stärken die Projektbasis

Auch die jüngsten metallurgischen Testergebnisse liefern positive Signale. Erste Flotationstests ergaben Niobkonzentrate mit Gehalten von rund 40% Nb2O5 bei Gewinnungsraten, die mit etablierten Betrieben im Araxá-Gebiet vergleichbar sind. Gleichzeitig wurde durch Reverse-Flotation ein Seltene-Erden-Konzentrat mit 15,7% TREO erzeugt. Die Gesamtgewinnungsrate der Seltenen Erden lag dabei bei rund 82%.

Diese Ergebnisse unterstützen die Strategie des Unternehmens, sowohl Niob- als auch Seltene-Erden-Produkte aus demselben Erz zu gewinnen und dadurch die Wirtschaftlichkeit des Projekts weiter zu verbessern. Weitere Optimierungen, Pilotversuche und Untersuchungen zur Weiterverarbeitung laufen derzeit.

Der Broker Canaccord Genuity bezeichnete die ersten Aufbereitungsergebnisse zuletzt als wichtige Bestätigung der Entwicklungsstrategie von St George und verwies auf das umfassende metallurgische Testprogramm sowie den Bau der Pilotanlage.

Ein langfristiges Zukunftsthema

Ob SpaceX sein ehrgeiziges Ziel von jährlich 1.000 Starships tatsächlich erreichen wird, bleibt abzuwarten. Zunächst muss das Unternehmen eine dauerhaft zuverlässige Startserie nachweisen, bevor derartige Produktionszahlen realistisch erscheinen.

Der übergeordnete Trend ist jedoch eindeutig. Die kommerzielle Raumfahrt, der Ausbau von Satellitenkonstellationen, wiederverwendbare Trägersysteme sowie Hyperschalltechnologien entwickeln sich dynamisch und benötigen immer leistungsfähigere Werkstoffe, die extremen Belastungen standhalten.

Niob dürfte zwar kein Rohstoff für den Massenmarkt werden. Seine strategische Bedeutung wächst jedoch kontinuierlich, da sich die Anforderungen der Luft- und Raumfahrt, der Verteidigungsindustrie und der modernen Fertigungstechnologien weiter erhöhen. Für Investoren, die sich in diesem spezialisierten Marktsegment positionieren möchten, könnten Entwickler wie St George Mining von einem Umfeld profitieren, in dem das Angebot weiterhin stark konzentriert bleibt und sich die Nachfrage langfristig ausweitet.

Bis zu einer möglichen kommerziellen Produktion werden zwar noch einige Jahre vergehen und Entwicklungsrisiken bestehen weiterhin. Dennoch verfügt St George Mining mit einer weltweit bedeutenden Ressource, einer attraktiven Projektlage und kontinuierlichen technischen Fortschritten über gute Voraussetzungen, um sich in einem zunehmend wichtigen Segment des Marktes für kritische Rohstoffe zu etablieren.