25 Millionen Dollar vom Pentagon: Warum kritische Rohstoffe ins Zentrum der Geopolitik rücken

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Jahrzehntelang waren Seltene Erden vor allem ein Thema für Bergbaukonferenzen und spezialisierte Rohstoffmärkte. Heute stehen sie im Mittelpunkt eines der wichtigsten geopolitischen Machtkämpfe der Welt. Während die Spannungen zwischen Washington und Peking die globalen Lieferketten neu ordnen, betrachten Regierungen kritische Rohstoffe zunehmend nicht mehr nur als industrielle Güter, sondern als strategische Vermögenswerte, die für wirtschaftliche Stärke und nationale Sicherheit unverzichtbar sind.

Das jüngste Beispiel lieferte in dieser Woche das US-Verteidigungsministerium, das eine Investition von 25 Millionen US-Dollar in ReElement Technologies bekannt gab. Das Unternehmen entwickelt Kapazitäten zur Verarbeitung Seltener Erden im Bundesstaat Indiana. Laut Reuters soll die Anlage Magnete recyceln und Seltene Erden sowie Germanium und Gallium verarbeiten - zwei Rohstoffe, die in Halbleitern und modernen Verteidigungssystemen eine zentrale Rolle spielen.

Der jüngste Schritt des Pentagons unterstreicht eine umfassendere Entwicklung: Der Wettlauf um kritische Rohstoffe beschleunigt sich.

Die strategische Bedeutung Seltener Erden ist inzwischen kaum noch zu übersehen. Moderne Waffensysteme sind in hohem Maße auf diese Materialien angewiesen. Nach Schätzungen von Benchmark Mineral Intelligence enthält ein einzelner Kampfjet vom Typ F-35 rund 418 Kilogramm Seltene Erden, die unter anderem in Radarsystemen, Lenkwaffen und Laserzieltechnik eingesetzt werden. Bei Marineeinheiten steigen die benötigten Mengen deutlich an: Ein Zerstörer der Arleigh-Burke-Klasse benötigt etwa 2.600 Kilogramm, ein U-Boot der Virginia-Klasse sogar rund 4.600 Kilogramm.

Elemente wie Neodym, Praseodym, Dysprosium und Terbium sind essenzielle Bestandteile von Permanentmagneten, die Antriebssysteme, Kommunikationsausrüstung und moderne Waffensysteme antreiben.

Trotz ihrer Bedeutung sind die Vereinigten Staaten weiterhin stark von internationalen Lieferketten abhängig. China dominiert nach wie vor die weltweite Raffination Seltener Erden und die Produktion von Magneten und verfügt über den Großteil der globalen Verarbeitungskapazitäten. Washington versucht seit mehreren Jahren, diese Abhängigkeit zu verringern.

Die Investition in ReElement folgt auf eine Reihe von Initiativen zum Wiederaufbau heimischer Lieferketten. Anfang dieses Monats wählte die US-Armee das Unternehmen REalloys aus, um die erste kommerzielle Anlage zur Verarbeitung kritischer Rohstoffe auf einem Militärstützpunkt in Utah zu errichten. Das Projekt soll die amerikanische Produktion schwerer Seltener Erden wie Dysprosium und Terbium stärken.

Gleichzeitig werden neue Beschaffungsvorschriften, die ab 2027 in Kraft treten sollen, US-Rüstungsunternehmen dazu verpflichten, Seltene Erden und Permanentmagnete ausschließlich von zugelassenen Lieferanten zu beziehen. Für Bergbauunternehmen und Investoren ist die Botschaft eindeutig: Kritische Rohstoffe rücken ins Zentrum der Geopolitik.

Von dieser Entwicklung profitieren bereits etablierte Unternehmen. MP Materials, Betreiber der Mountain-Pass-Mine in Kalifornien, bildet das Rückgrat der amerikanischen Strategie für Seltene Erden. Das Unternehmen erhielt umfangreiche Unterstützung durch das US-Verteidigungsministerium, darunter eine Eigenkapitalbeteiligung in Höhe von 400 Millionen US-Dollar sowie langfristige Preisgarantien für wichtige Seltene-Erden-Produkte. Gleichzeitig investiert MP massiv in den Ausbau der Magnetproduktion in den USA.

Auch USA Rare Earth und REalloys verfolgen ähnliche Ziele und arbeiten am Aufbau vertikal integrierter Lieferketten, die vom Bergbau über die Verarbeitung bis hin zur Magnetproduktion reichen. Branchenvertreter sind sich jedoch einig, dass der Aufbau einer vollständig unabhängigen westlichen Lieferkette Jahre und Investitionen in Milliardenhöhe erfordern wird.

Diese Herausforderung lenkt die Aufmerksamkeit zunehmend auf aufstrebende Entwickler mit großen Lagerstätten außerhalb Chinas.

Zu ihnen gehört St George Mining (ISIN: AU000000SGQ8), das das Araxá-Projekt für Seltene Erden und Niob in Brasilien vorantreibt. Das Unternehmen positioniert sich zunehmend als Teil der globalen Bemühungen, die Lieferketten für kritische Rohstoffe zu diversifizieren.

Anfang dieses Jahres gab St George eine bedeutende Erweiterung der Ressource von Araxá bekannt. Die JORC-konforme Ressource wurde auf 70,91 Millionen Tonnen mit einem Gehalt von 4,06 Prozent Gesamt-Seltenerdoxiden erhöht. Nach Angaben des Unternehmens handelt es sich inzwischen um die größte karbonatitgebundene Hartgesteinslagerstätte für Seltene Erden in Südamerika. Geologisch gehört das Projekt derselben Familie an wie die Mountain-Pass-Mine von MP Materials und die Mt-Weld-Lagerstätte von Lynas Rare Earths in Australien.

Darüber hinaus verfügt Araxá über bedeutende Niobvorkommen. Niob gewinnt als strategischer Rohstoff zunehmend an Bedeutung und wird unter anderem in Luft- und Raumfahrtlegierungen, Verteidigungstechnologien sowie hochfesten Stahlanwendungen eingesetzt.

Parallel zur Entwicklung des Projekts ist auch das Interesse der Investoren gewachsen. Im Juni sicherte sich St George Finanzierungszusagen in Höhe von 60 Millionen australischen Dollar, um die Studienarbeiten in Araxá zu beschleunigen. Der bestehende Aktionär Hancock Prospecting, der von Australiens reichster Frau Gina Rinehart kontrolliert wird, beteiligte sich mit 20 Millionen australischen Dollar und dürfte seinen Anteil nach Abschluss der Kapitalmaßnahme auf rund 10,5 Prozent erhöhen.

Die Finanzierung erfolgt zu einem Zeitpunkt, an dem institutionelle Investoren ihr Engagement im Bereich kritischer Rohstoffe zunehmend ausbauen. Auch Gina Rinehart hat in den vergangenen Jahren erhebliche Beteiligungen im Sektor aufgebaut, darunter Investitionen in Lynas Rare Earths und MP Materials - ein Zeichen für das wachsende Vertrauen in die langfristige strategische Bedeutung dieser Rohstoffe.

Jüngste technische Fortschritte haben die Investmentstory von St George zusätzlich gestärkt. Metallurgische Testarbeiten in Araxá zeigten vielversprechende Rückgewinnungsraten sowohl für Niob als auch für Seltene Erden und untermauern damit die Strategie des Unternehmens, einen Betrieb mit zwei Rohstoffsäulen aufzubauen. Offene Flotationstests lieferten Niobkonzentrate mit einem Gehalt von rund 40 Prozent Nb2O5, während nachgelagerte Verarbeitungsschritte Seltene-Erden-Konzentrate mit einem Gehalt von 15,7 Prozent Gesamt-Seltenerdoxiden und Gesamtausbeuten von etwa 82 Prozent erzeugten. Analysten von Canaccord Genuity sehen darin eine Bestätigung der Unternehmensstrategie, beide Rohstoffe aus demselben Erz zu gewinnen.

Canaccord stuft St George Mining derzeit weiterhin mit "Speculative Buy" ein und nennt ein Kursziel von 0,23 australischen Dollar. Die Analysten verweisen dabei insbesondere auf das erfahrene technische Team des Unternehmens, zu dem ehemalige Führungskräfte brasilianischer Produzenten von Seltenen Erden und Niob gehören.

Der übergeordnete Trend wird zunehmend schwer zu bestreiten sein. Die jüngste Investition des Pentagons, strengere Beschaffungsvorschriften und die wachsenden geopolitischen Spannungen deuten allesamt auf eine Zukunft hin, in der der Zugang zu kritischen Rohstoffen über industrielle Wettbewerbsfähigkeit und nationale Sicherheit entscheiden wird.

Quellen

https://wcsecure.weblink.com.au/pdf/ARU/03092779.pdf

https://www.stgm.com.au/

https://www.reuters.com/world/asia-pacific/china-targets-us-rare-earth-other-firms-with-export-controls-2026-06-22/

https://www.reuters.com/business/aerospace-defense/pentagon-invests-25-million-into-rare-earths-startup-reelement-technologies-2026-07-13/

https://www.prnewswire.com/news-releases/the-us-is-increasing-efforts-to-rebuild-its-rare-earth-supply-chain-302818837.html

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St George Mining

Land: Australien

ISIN: AU000000SGQ8

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