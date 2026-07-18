Die jüngste Investition des Pentagons zeigt vor allem eines: Der Kampf um Seltene Erden hat begonnen

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Jahrelang galten Seltene Erden vor allem als Nischenrohstoffe für Elektrofahrzeuge und Unterhaltungselektronik. Heute sind sie weit mehr als das: ein strategischer Rohstoff im Zentrum des sich verschärfenden geopolitischen Wettbewerbs zwischen den USA und China.

Den jüngsten Beweis dafür lieferte in dieser Woche das US-Verteidigungsministerium, das eine Investition von 25 Millionen US-Dollar in ReElement Technologies ankündigte. Das Unternehmen arbeitet am Aufbau von Kapazitäten zur Verarbeitung Seltener Erden im Bundesstaat Indiana. Die Finanzierung ist Teil der umfassenderen Bemühungen Washingtons, heimische Lieferketten für kritische Rohstoffe wiederaufzubauen - Rohstoffe, die für Kampfflugzeuge, Raketensysteme, Halbleiter und Satelliten unverzichtbar sind.

Die Botschaft aus Washington wird immer deutlicher: Kritische Rohstoffe sind längst nicht mehr nur ein Thema für die Bergbauindustrie. Sie sind zu einer Frage der nationalen Sicherheit geworden.

Das Pentagon verstärkt seine Offensive

Laut Reuters will ReElement die Mittel des Pentagons für den Kauf und die Installation von Anlagen in seiner geplanten kommerziellen Produktionsstätte in Indiana verwenden. Dort sollen künftig Magnete recycelt sowie Seltene Erden, Germanium und Gallium verarbeitet werden - zwei Rohstoffe, die eine zentrale Rolle in Halbleitern und Verteidigungstechnologien spielen.

Die Investition erfolgt zu einem Zeitpunkt, an dem die Vereinigten Staaten ihre Abhängigkeit von China reduzieren wollen. China dominiert nach wie vor die weltweite Raffination Seltener Erden und die Magnetproduktion. Nach Angaben des Pentagons sollen die von ReElement verarbeiteten Materialien künftig in Permanentmagneten eingesetzt werden, die in militärischer Ausrüstung wie Kampfjets, Raketen und U-Booten verbaut werden.

Die Ankündigung reiht sich in eine Serie staatlicher Initiativen ein, die den Aufbau westlicher Lieferketten beschleunigen sollen. Erst Anfang des Monats hatte die US-Armee das Unternehmen REalloys ausgewählt, um die erste kommerzielle Anlage zur Verarbeitung kritischer Mineralien auf einem Militärstützpunkt in Utah zu errichten. Damit unterstreicht Washington die Dringlichkeit, eine Industrie wieder aufzubauen, die vor Jahrzehnten weitgehend nach China abgewandert ist.

Warum Seltene Erden so wichtig sind

Seltene Erden mögen der breiten Öffentlichkeit wenig bekannt sein, doch sie stecken in einigen der fortschrittlichsten Technologien der Welt.

Nach Schätzungen von Benchmark Mineral Intelligence enthält ein Kampfjet vom Typ F-35 rund 418 Kilogramm Seltene Erden, die unter anderem in Lenkwaffensystemen, Lasern und moderner Elektronik eingesetzt werden. Bei größeren Militärplattformen steigen die Mengen erheblich: Ein Zerstörer der Arleigh-Burke-Klasse benötigt etwa 2.600 Kilogramm, ein U-Boot der Virginia-Klasse sogar rund 4.600 Kilogramm.

Elemente wie Neodym, Praseodym, Terbium und Dysprosium sind unverzichtbar für die Herstellung von Permanentmagneten, die Antriebssysteme, Radartechnologien und Kommunikationsausrüstung ermöglichen.

Für westliche Regierungen besteht die Herausforderung darin, dass noch immer mehr als 70 Prozent der US-Importe Seltener Erden aus China stammen. Angesichts zunehmender geopolitischer Spannungen wird diese Abhängigkeit zunehmend als strategische Schwäche angesehen.

Die Auswirkungen reichen weit über den Verteidigungssektor hinaus. Satelliten, KI-Infrastruktur, erneuerbare Energiesysteme und Elektrofahrzeuge sind auf dieselben Lieferketten angewiesen. Da Regierungen weltweit Milliarden in Reindustrialisierung und technologische Führungspositionen investieren, dürfte die Nachfrage nach kritischen Rohstoffen deutlich steigen.

Die etablierten Marktführer

Unter den börsennotierten Unternehmen hat sich MP Materials als einer der wichtigsten Akteure im US-Markt für Seltene Erden etabliert.

Das Unternehmen betreibt die Mine Mountain Pass in Kalifornien - derzeit die einzige aktive Mine und Verarbeitungsanlage für Seltene Erden in den Vereinigten Staaten. Im vergangenen Jahr vertiefte das Pentagon seine Zusammenarbeit mit MP Materials durch eine Eigenkapitalbeteiligung in Höhe von 400 Millionen US-Dollar sowie durch einen zehnjährigen Preisstützungsmechanismus für die Produktion von Neodym und Praseodym. Branchenberichten zufolge erzielte MP im ersten Quartal einen Umsatz von mehr als 90 Millionen US-Dollar und baut seine Magnetproduktion in Texas weiter aus.

Auch andere Unternehmen verfolgen ähnliche Strategien. USA Rare Earth entwickelt in Texas und Oklahoma ein integriertes Geschäftsmodell von der Mine bis zum Magneten, während REalloys Verarbeitungs- und Metallisierungskapazitäten aufbaut, um die US-Rüstungsindustrie zu unterstützen.

Trotz dieser Bemühungen befinden sich westliche Lieferketten jedoch noch in einem frühen Entwicklungsstadium. Neue Minen in Produktion zu bringen, Verarbeitungsanlagen zu errichten und Materialien für militärische Anwendungen zu qualifizieren, kann Jahre dauern.

Gerade diese Herausforderung eröffnet Chancen für aufstrebende Entwickler mit Projekten außerhalb Chinas.

St George rückt in den Fokus

Zu den Unternehmen, die zunehmend Aufmerksamkeit auf sich ziehen, gehört St George Mining (ISIN: AU000000SGQ8). Das Unternehmen entwickelt in Brasilien das Araxá-Projekt für Seltene Erden und Niob.

Der Zeitpunkt scheint günstig. Im Juni sicherte sich St George Finanzierungszusagen in Höhe von 60 Millionen australischen Dollar, um die Entwicklung des Projekts zu beschleunigen. Der bestehende Großaktionär Hancock Prospecting, der von der australischen Bergbaumilliardärin Gina Rinehart kontrolliert wird, beteiligte sich mit 20 Millionen australischen Dollar und dürfte seinen Anteil nach Abschluss der Finanzierung auf rund 10,5 Prozent erhöhen. Das neue Kapital soll Machbarkeitsstudien finanzieren und Araxá näher an eine Investitionsentscheidung heranführen.

Auch das Projekt selbst hat sich zuletzt deutlich weiterentwickelt. Anfang des Jahres veröffentlichte St George eine umfangreiche Ressourcenerweiterung und erhöhte seine JORC-konformen Vorkommen auf 70,91 Millionen Tonnen mit einem durchschnittlichen Gehalt von 4,06 Prozent Gesamt-Seltenerdoxiden. Nach Angaben des Unternehmens handelt es sich damit um die größte karbonatitgebundene Hartgesteinslagerstätte für Seltene Erden in Südamerika.

Wichtig ist dabei, dass Araxá derselben geologischen Familie angehört wie die Mt-Weld-Mine von Lynas Rare Earths in Australien und die Mountain-Pass-Mine von MP Materials in Kalifornien. Nach Ansicht des Unternehmens profitiert die Lagerstätte von einer guten Infrastruktur, bestehenden Bergbaukapazitäten und einer oberflächennahen Mineralisierung.

Auch die jüngsten metallurgischen Testarbeiten haben die Investitionsstory gestärkt. Analysten von Canaccord Genuity betonten, dass erste Flotationstests das Potenzial gezeigt hätten, sowohl Niob- als auch Seltene-Erden-Produkte aus demselben Erz zu gewinnen. Dies unterstützt die Strategie von St George, einen Betrieb mit zwei Rohstoffsäulen aufzubauen. Canaccord hält derzeit an seiner spekulativen Kaufempfehlung mit einem Kursziel von 0,23 australischen Dollar fest.

Ein Rennen, das gerade erst beginnt

Natürlich befindet sich St George weiterhin in der Entwicklungsphase, und erhebliche Risiken bleiben bestehen. Finanzierungsbedarf, Genehmigungsverfahren und Schwankungen bei den Rohstoffpreisen könnten die langfristigen Perspektiven des Projekts beeinflussen.

Die übergeordnete Entwicklung ist jedoch zunehmend schwer zu ignorieren.

Die jüngste Investition des Pentagons, neue Beschaffungsbeschränkungen und Milliardenbeträge, die in Projekte für kritische Rohstoffe fließen, weisen alle in dieselbe Richtung: Der Wettlauf um Seltene Erden nimmt weiter an Fahrt auf.

Für Investoren lautet die entscheidende Frage möglicherweise nicht mehr, ob Regierungen neue Lieferketten unterstützen werden - sondern welche Unternehmen letztlich Teil dieser neuen strategischen Infrastruktur werden.

Quellen

https://wcsecure.weblink.com.au/pdf/ARU/03092779.pdf

https://www.stgm.com.au/

https://www.reuters.com/world/asia-pacific/china-targets-us-rare-earth-other-firms-with-export-controls-2026-06-22/

https://www.reuters.com/business/aerospace-defense/pentagon-invests-25-million-into-rare-earths-startup-reelement-technologies-2026-07-13/

https://www.prnewswire.com/news-releases/the-us-is-increasing-efforts-to-rebuild-its-rare-earth-supply-chain-302818837.html

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St George Mining

Land: Australien

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