Warum hat Gina Rinehart ihren Anteil an St George Mining erhöht?

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Australiens reichste Bergbauinvestorin hat Beteiligungen an Eisenerz-, Seltene-Erden- und Rohstoffunternehmen aufgebaut. Ihr jüngster Schritt nach Brasilien deutet darauf hin, dass das Araxá-Projekt von St George Mining Teil einer deutlich umfassenderen Strategie sein könnte.

Dem Geld folgen

Wenn Gina Rinehart eine größere Investition tätigt, hört der Markt in der Regel genau hin.

Hancock Prospecting, der private Bergbaukonzern, der sein Vermögen mit Eisenerz aufgebaut hat, beteiligte sich kürzlich mit 20 Millionen australischen Dollar an der Kapitalerhöhung von St George Mining (ISIN: AU000000SGQ8) im Umfang von 60 Millionen australischen Dollar. Dadurch erhöhte das Unternehmen seinen Anteil auf rund 10,5% und festigte seine Position als größter Aktionär von St George.

Für viele Investoren stellt sich die offensichtliche Frage: Warum?

Schließlich produziert St George bislang noch nicht. Das Flaggschiffprojekt Araxá für Seltene Erden und Niob in Brasilien befindet sich weiterhin in der Entwicklungsphase; Machbarkeitsstudien, metallurgische Arbeiten und Genehmigungsverfahren laufen noch. Dennoch deutet Rineharts jüngste Investition darauf hin, dass hier mehr dahinterstecken könnte.

Seltene Erden werden zu strategischen Vermögenswerten

Die Antwort beginnt bei einem Rohstoffmarkt, der sich in den vergangenen Jahren grundlegend verändert hat.

Seltene Erden galten lange Zeit als Nischenbereich der Bergbauindustrie, dessen Wachstum vor allem von Elektrofahrzeugen und erneuerbaren Energien angetrieben wurde. Heute haben sie sich zu einer geopolitischen Priorität entwickelt.

China dominiert weiterhin die globale Lieferkette und kontrolliert einen Großteil der weltweiten Verarbeitungs- und Trennungskapazitäten für Seltene Erden. Diese Abhängigkeit hat Regierungen in Europa, Nordamerika und Asien dazu veranlasst, nach alternativen Bezugsquellen für jene Rohstoffe zu suchen, die in Permanentmagneten, Verteidigungssystemen, moderner Elektronik und der Infrastruktur für künstliche Intelligenz eingesetzt werden.

Rineharts Investmentportfolio spiegelt diesen Wandel wider.

Hancock Prospecting hat seine Präsenz im Bereich kritischer Rohstoffe kontinuierlich ausgebaut und Beteiligungen an Unternehmen wie Lynas Rare Earths, Arafura Rare Earths, MP Materials und Brazilian Rare Earths erworben. Zuletzt beteiligte sich der Konzern zudem am rekordverdächtigen Börsengang von SpaceX. Führungskräfte von Hancock verwiesen dabei ausdrücklich auf mögliche Synergien zwischen Spitzentechnologien und dem wachsenden Portfolio strategischer Rohstoffinvestitionen.

Einzeln betrachtet mögen diese Beteiligungen wenig miteinander zu tun haben. Zusammengenommen deuten sie jedoch auf eine langfristige Wette auf jene Materialien hin, die die nächste Phase des industriellen Wachstums prägen werden.

Warum Brasilien?

Wenn die Investmentthese rund um Seltene Erden immer klarer wird, ist die wachsende Bedeutung Brasiliens innerhalb dieser Entwicklung kaum zu übersehen.

Das Land verfügt über die zweitgrößten Reserven an Seltenen Erden weltweit und hat sich rasch zu einem bevorzugten Partner des Westens im Wettlauf um eine Diversifizierung der Lieferketten abseits Chinas entwickelt.

Europäische Entscheidungsträger haben ihre Zusammenarbeit mit Brasilien zuletzt deutlich intensiviert und fördern Partnerschaften, die Bergbau mit Weiterverarbeitung, Technologietransfer und lokaler Wertschöpfung verbinden. Gleichzeitig hat die brasilianische Regierung klargemacht, dass künftige Investitionen nicht nur auf den Export von Rohstoffen abzielen, sondern zusätzliche Wertschöpfung im eigenen Land schaffen sollen.

Der Sektor gewinnt zunehmend an Dynamik. Nach Angaben der brasilianischen Bergbaubehörde befinden sich derzeit 27 Projekte für Seltene Erden in sieben Bundesstaaten in der Entwicklung. Getragen werden sie von 17 Unternehmen und staatlich unterstützten Förderprogrammen zur Stärkung strategischer Rohstofflieferketten.

Unternehmen wie Meteoric Resources und Viridis Mining & Minerals haben bereits dazu beigetragen, Minas Gerais als eine der weltweit spannendsten Regionen für Seltene Erden zu etablieren. St George versucht nun, sich in diese Reihe einzufügen.

Was macht Araxá besonders?

Für Hancock Prospecting könnte die Attraktivität von St George in der Kombination aus Größe, Standort und Diversifizierung liegen.

Das Araxá-Projekt befindet sich im historischen Bergbauzentrum Brasiliens und beherbergt sowohl Seltene Erden als auch Niob - ein strategisches Metall, das zur Härtung von Stahl eingesetzt wird und zunehmend in der Luft- und Raumfahrt, in der Energieinfrastruktur und in Batterietechnologien an Bedeutung gewinnt.

Im Gegensatz zu vielen Explorationsgeschichten befindet sich St George bereits in der nächsten Entwicklungsphase. Das Unternehmen treibt metallurgische Tests, technische Studien und Initiativen zur Weiterverarbeitung voran und nutzt Partnerschaften mit internationalen Konzernen, um künftige Raffinationsmöglichkeiten zu prüfen.

Die jüngste Kapitalerhöhung hat zudem die finanzielle Basis des Unternehmens gestärkt und ermöglicht es, mehrere Arbeitsprogramme parallel voranzutreiben, während das Management das Projekt in Richtung Machbarkeit weiterentwickelt.

Für einen langfristig orientierten Investor wie Hancock könnte diese Kombination nicht nur Zugang zum wachsenden Markt für Seltene Erden bieten, sondern auch zur zunehmenden Bedeutung Brasiliens als strategischer Lieferant kritischer Rohstoffe.

Der Blick geht über Eisenerz hinaus

Gina Rinehart hat ihr Vermögen mit einem einzigen Rohstoff aufgebaut. Ihre jüngsten Investitionsentscheidungen deuten jedoch darauf hin, dass sie inzwischen weit über den Eisenerzmarkt hinausblickt.

Ihre Beteiligungen reichen heute von SpaceX und Zukunftstechnologien bis hin zu Produzenten und Entwicklern von Seltenen Erden in Australien, den USA und Brasilien. Die verbindende Klammer ist dabei nicht die Geografie, sondern die strategische Bedeutung.

Ob St George letztlich zu einem Produzenten wird, bleibt abzuwarten. Das Unternehmen steht weiterhin vor den technischen und finanziellen Herausforderungen, mit denen jedes Bergbauprojekt konfrontiert ist.

Doch die Entscheidung von Hancock, das Engagement weiter auszubauen, wirft eine größere Frage auf: Was erkennt Australiens erfolgreichste Bergbauinvestorin im brasilianischen Markt für Seltene Erden, das der breite Markt bislang noch nicht vollständig verstanden hat?

Für St George Mining könnte genau das die entscheidende Frage sein.

Quellen

https://www.reuters.com/business/media-telecom/australias-richest-person-rinehart-takes-1-billion-stake-spacex-ipo-wsj-reports-2026-06-15/?utm_source=chatgpt.com

https://cdn-api.markitdigital.com/apiman-gateway/ASX/asx-research/1.0/file/2924-03100976-6A1329740&v=undefined

https://www.reuters.com/business/energy/arafura-rare-earths-plans-250-million-share-sale-backed-by-australias-richest-2026-05-22/

Warum eine australische Milliardärin 14 Millionen Euro in St George Mining investierte - und was 2026 folgt? | wallstreetONLINE - 10.01.2026

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St George Mining

Land: Australien

ISIN: AU000000SGQ8

https://stgm.com.au

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Enthaltene Werte: AU000000SGQ8