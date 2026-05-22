USA vor Milliardenproblem bei Seltenen Erden - St George, MP Materials und Arafura profitieren

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Die Vereinigten Staaten stehen vor einer zunehmend kritischen Abhängigkeit von Seltenen Erden, die laut Analysten ein wirtschaftliches Risiko von bis zu 1,2 Billionen US-Dollar darstellt - und Investoren positionieren sich zunehmend bei Unternehmen, die zur Sicherung westlicher Lieferketten beitragen können.

Laut Bloomberg Economics sind Industrien, die rund 4% des US-BIP ausmachen, direkt auf Seltene Erden angewiesen. Viele dieser Branchen könnten schwerwiegende Störungen erleben, falls China seine Exporte weiter einschränkt - insbesondere bei schweren Seltenen Erden wie Dysprosium und Terbium, die essenziell für Hochleistungsmagnete in Elektrofahrzeugen, Verteidigungssystemen, Robotik und erneuerbaren Energien sind.

Die Sorge wird zunehmend dringlicher, da China weiterhin die globale Raffinierungskapazität für schwere Seltene Erden dominiert. Während westliche Regierungen ihre Bemühungen zur Diversifizierung der Lieferketten beschleunigen, verfügen derzeit nur sehr wenige Unternehmen über die Größe, Finanzierung oder strategische Positionierung, um diese Lücke zu schließen.

Diese Entwicklung lenkt das Interesse der Investoren verstärkt auf Unternehmen wie MP Materials, St George Mining und Arafura Rare Earths.

MP Materials baut US-Führungsrolle bei Seltenen Erden aus

MP Materials (ISIN: US5533681012) bleibt über seine Mountain-Pass-Mine in Kalifornien der dominierende Produzent Seltener Erden in den USA. Es handelt sich derzeit um das einzige groß angelegte integrierte Bergbau- und Verarbeitungsprojekt für Seltene Erden des Landes.

Das Unternehmen unterstrich seine strategische Bedeutung zuletzt mit einem Rekordergebnis im ersten Quartal 2026: Die Produktion von NdPr-Oxid erreichte 917 Tonnen - ein Anstieg von 63% gegenüber dem Vorjahr und 28% gegenüber dem Vorquartal. Die Verkäufe von NdPr-Oxid überschritten im Quartal erstmals die Marke von 1.000 Tonnen, da die Nachfrage nach sicheren westlichen Lieferquellen weiter steigt.

Wichtig ist zudem, dass MP Materials bestätigte, bis Ende 2026 weiterhin eine Produktionsrate von 500 Tonnen NdPr pro Monat erreichen zu wollen. Gleichzeitig hält das Unternehmen an seinem Investitionsplan von 500 bis 600 Millionen US-Dollar fest.

Die Inbetriebnahme der Trennung schwerer Seltenen Erden soll im zweiten Quartal 2026 beginnen - ein weiterer bedeutender Meilenstein auf dem Weg zu einer vollständig integrierten amerikanischen Magnet-Lieferkette.

Darüber hinaus baut das Unternehmen seine Recycling-Infrastruktur im Rahmen der strategischen Partnerschaft mit Apple weiter aus und beschleunigt gleichzeitig den Bau seines Magnetfertigungsprojekts "10X".

Mit rund 1,7 Milliarden US-Dollar an liquiden Mitteln und kurzfristigen Anlagen zum Ende des ersten Quartals zählt MP Materials zu den finanziell stärksten Unternehmen im Bereich Seltene Erden weltweit.

St George Mining entwickelt sich zu einer bedeutenden Wachstumsstory

Während MP Materials als etablierter Marktführer in den USA gilt, gewinnen aufstrebende Entwickler zunehmend die Aufmerksamkeit der Investoren - insbesondere Unternehmen, die große Seltene-Erden-Vorkommen außerhalb Chinas erschließen können.

Dazu zählt insbesondere St George Mining (ISIN: AU000000SGQ8), das sich nach bedeutenden Fortschritten beim Araxá-Projekt für Seltene Erden und Niob in Brasilien zunehmend als einer der spannendsten Wachstumswerte des Sektors positioniert.

Das Unternehmen meldete kürzlich eine Erhöhung der Mineralressourcenschätzung für Araxá um 75% auf 70,91 Millionen Tonnen mit Gehalten von 4,06% Gesamt-Seltenerdoxiden und 0,62% Niobpentoxid.

Unabhängige Vergleiche des Unternehmens ordneten Araxá neben weltweit bedeutenden Projekten wie Mountain Pass von MP Materials und Mt Weld von Lynas Rare Earths ein.

Von besonderer Bedeutung ist, dass ein großer Teil der Mineralisierung direkt an der Oberfläche beginnt und in verwittertem Material liegt, das sich potenziell für kostengünstigen Tagebau eignet. Im aktuellen Marktumfeld honorieren Investoren zunehmend Projekte mit einfacheren Förder- und Verarbeitungswegen.

Jüngste Bohrungen bestätigten zusätzlich das Größenpotenzial des Projekts. Ein Bohrabschnitt lieferte 178,7 Meter mit Gehalten von 4,34% TREO und 0,75% Nioboxid ab der Oberfläche - eines der bislang stärksten Ergebnisse des Projekts.

St George treibt zudem seine Aktivitäten weit über die reine Exploration hinaus voran. Das Unternehmen erweitert seine Partnerschaften entlang der Wertschöpfungskette mit Unternehmen wie REalloys, Boston Metal, Nanum Nanotecnologia und Tecnicas Reunidas, um zukünftige Raffinerie- und Magnet-Lieferkettenlösungen zu entwickeln.

Da westliche Regierungen zunehmend vertikal integrierte Lieferketten priorisieren, könnten diese strategischen Beziehungen erheblich an Bedeutung gewinnen.

Arafura gewinnt durch staatlich unterstützte Finanzierung an Dynamik

Auch Arafura Rare Earths (ISIN: AU000000ARU5) profitiert zunehmend vom globalen Bestreben, nicht-chinesische Lieferquellen für Seltene Erden aufzubauen.

Das Unternehmen entwickelt weiterhin das Nolans-Projekt im Northern Territory Australiens, eines der strategisch wichtigsten Seltene-Erden-Projekte des Landes.

Die jüngste Finanzierungsunterstützung verdeutlicht, wie stark Regierungen inzwischen direkt die Diversifizierung kritischer Mineralien fördern. Arafura erhielt rund 230 Millionen australische Dollar an Kernkapitalunterstützung von Export Finance Australia sowie der deutschen KfW im Auftrag des German Raw Materials Fund.

Insgesamt hat das Unternehmen mittlerweile Finanzierungszusagen in Höhe von rund 911 Millionen australischen Dollar eingesammelt, während es sich den endgültigen Investitionsentscheidungen und der Projektentwicklung nähert.

Wichtig ist zudem, dass Arafura daran arbeitet, die Gewinnung schwerer Seltenen Erden wie Dysprosium und Terbium zu verbessern - genau jener strategisch wichtigen Materialien, deren Raffinierung derzeit weitgehend von China kontrolliert wird.

Dringlichkeit westlicher Lieferketten nimmt zu

Branchenanalysten warnen zunehmend davor, dass Engpässe bei schweren Seltenen Erden zu einer der entscheidenden industriellen Herausforderungen dieses Jahrzehnts werden könnten.

Die globale Nachfrage allein nach Dysprosium und Terbium beläuft sich bereits auf mehrere tausend Tonnen pro Jahr, während die derzeitigen westlichen Raffinierungskapazitäten äußerst begrenzt bleiben. Anfang dieses Jahres unterzeichnete das Pentagon eine Liefervereinbarung mit Lynas Rare Earths - derzeit dem einzigen Produzenten außerhalb Chinas, der schwere Seltene Erden im kommerziellen Maßstab raffiniert.

Vor diesem Hintergrund konzentrieren sich Investoren zunehmend auf Unternehmen, die sichere westliche Lieferketten für Seltene Erden, Niob und kritische Magnetmaterialien unterstützen können.

MP Materials bleibt der führende US-Anbieter im Bereich Seltene Erden, doch Unternehmen wie St George Mining und Arafura Rare Earths entwickeln sich zunehmend zu strategisch wichtigen zukünftigen Akteuren in einem Sektor, der sich rasch zu einem der geopolitisch bedeutendsten Rohstoffmärkte der Welt entwickelt.

Quellen

https://www.bloomberg.com/graphics/2026-us-china-heavy-rare-earth-magnets-defense/

https://almonty.com/wp-content/uploads/2026/03/AII_NR260318_Q4-2025-Earnings_FINAL.pdf

https://wcsecure.weblink.com.au/pdf/ARU/03083466.pdf

https://cdn-api.markitdigital.com/apiman-gateway/ASX/asx-research/1.0/file/2924-03082939-6A1322267&v=undefined

https://seekingalpha.com/news/4590091-mp-materials-targets-500-tons-per-month-ndpr-run-rate-by-end-of-2026-while-maintaining-500m

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St George Mining

Land: Australien

ISIN: AU000000SGQ8

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Enthaltene Werte: AU000000ARU5,AU000000SGQ8,US5533681012