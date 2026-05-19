MP Materials beschleunigt den Ausbau seltener Erden in den USA - St George Mining, Arafura und Almonty profitieren vom Momentum bei kritischen Rohstoffen

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Der globale Wettlauf um die Sicherung kritischer Rohstoff-Lieferketten beschleunigt sich rasant, während MP Materials seine Produktion seltener Erden in den Vereinigten Staaten weiter ausbaut und gleichzeitig eine neue Generation von Entwicklern wie St George Mining, Arafura Rare Earths und Almonty Industries zunehmend die Aufmerksamkeit von Investoren auf sich zieht.

Neue Dynamik kehrte in den Sektor zurück, nachdem MP Materials (ISIN: US5533681012) starke Ergebnisse für das erste Quartal 2026 vorgelegt und seine ambitionierten Expansionspläne zur Stärkung der amerikanischen Unabhängigkeit bei seltenen Erden bestätigt hatte. Das Unternehmen erklärte, weiterhin auf Kurs zu sein, bis Ende 2026 eine Produktionsrate von rund 500 Tonnen Neodym-Praseodym (NdPr) pro Monat zu erreichen und gleichzeitig die zuvor angekündigten Investitionsausgaben von 500 bis 600 Millionen US-Dollar einzuhalten.

Das Update unterstreicht die wachsende strategische Bedeutung von MP Materials innerhalb der westlichen Lieferkette für kritische Mineralien. Das Unternehmen betreibt die Mountain-Pass-Mine in Kalifornien, derzeit die einzige groß angelegte Mine und Verarbeitungsanlage für seltene Erden in den Vereinigten Staaten.

MP Materials meldete für das erste Quartal 2026 eine Rekordproduktion von 917 Tonnen NdPr-Oxid, was einem Anstieg von 63% gegenüber dem Vorjahr und 28% gegenüber dem Vorquartal entspricht. Die Verkäufe von NdPr-Oxid überstiegen im Quartal 1.000 Tonnen und lagen damit mehr als doppelt so hoch wie im Vorjahreszeitraum.

CEO James Litinsky betonte, dass das Unternehmen seine integrierte Plattform für seltene Erden weiterhin aggressiv ausbaue, da geopolitische Spannungen und Exportbeschränkungen die globalen Lieferketten neu ordnen. Die Inbetriebnahme der Separation schwerer seltener Erden soll im zweiten Quartal beginnen. Gleichzeitig treibt das Unternehmen den Ausbau seiner Recycling-Infrastruktur im Rahmen der strategischen Partnerschaft mit Apple weiter voran.

Für Investoren besonders wichtig: MP Materials beendete das Quartal mit rund 1,7 Milliarden US-Dollar an liquiden Mitteln und kurzfristigen Investments. Dies verschafft dem Unternehmen erhebliche finanzielle Flexibilität beim beschleunigten Ausbau seines "10X"-Projekts zur Magnetproduktion.

Der gesamte Sektor der seltenen Erden profitiert zunehmend von der Unterstützung westlicher Regierungen, da die USA und Europa ihre Abhängigkeit von Chinas Dominanz bei seltenen Erden reduzieren wollen. Dieser Wandel sorgt derzeit für erneutes Investoreninteresse an aufstrebenden Entwicklern, die seltene Erden, Niobium und Wolfram für nicht-chinesische Märkte liefern können.

Zu den an der ASX notierten Unternehmen mit wachsender Dynamik gehört St George Mining (ISIN: AU000000SGQ8), das kürzlich ein deutliches Ressourcen-Upgrade für sein Araxá-Projekt für seltene Erden und Niobium in Brasilien bekannt gab. Das Unternehmen meldete eine Erhöhung der Mineralressourcenschätzung um 75% auf 70,91 Millionen Tonnen mit Gehalten von 4,06% Gesamt-Seltenerdoxide und 0,62% Niobiumpentoxid.

Die Größe und der hohe Gehalt von Araxá haben das Projekt in die Spitzengruppe globaler Hartgestein-Projekte für seltene Erden außerhalb Chinas katapultiert. Unabhängige Vergleiche des Unternehmens stellten Araxá auf eine Stufe mit bedeutenden Projekten wie der Mountain-Pass-Mine von MP Materials und dem Mt-Weld-Projekt von Lynas Rare Earths.

Die oberflächennahe Mineralisierung von Araxá wird im aktuellen Marktumfeld zunehmend attraktiver. Ein Großteil der Ressource befindet sich in verwittertem Material, das potenziell für kostengünstigen Tagebau mit geringem Abraumverhältnis und einfacheren Aufbereitungsprozessen geeignet ist - Eigenschaften, die Investoren im reifenden Sektor zunehmend honorieren.

Aktuelle Bohrergebnisse untermauern zudem das Expansionspotenzial des Projekts. Ein Bohrloch lieferte beispielsweise 178,7 Meter mit 4,34% TREO und 0,75% Niobiumoxid ab der Oberfläche - eines der bislang stärksten Ergebnisse des Projekts.

Parallel dazu positioniert sich St George Mining zunehmend über den reinen Explorationsansatz hinaus. Das Unternehmen baut weiterhin Partnerschaften mit Unternehmen wie REalloys, Boston Metal, Nanum Nanotecnologia und Tecnicas Reunidas auf, um zukünftige Raffinerie- und Magnet-Lieferketten zu entwickeln.

Die strategische Bedeutung integrierter Lieferketten rückt immer stärker in den Fokus staatlicher Industriepolitik. St George hat bereits Grundstücke für potenzielle Verarbeitungsanlagen nahe Araxá gesichert und zudem Steuervergünstigungen vom brasilianischen Bundesstaat Minas Gerais erhalten, die langfristig die Entwicklungskosten senken könnten.

Auch Arafura Rare Earths (ISIN: AU000000ARU5) treibt sein Nolans-Projekt im Northern Territory Australiens weiter voran. Kürzlich sicherte sich das Unternehmen rund 230 Millionen australische Dollar an strategischer Eigenkapitalfinanzierung durch Export Finance Australia sowie die deutsche KfW im Auftrag des German Raw Materials Fund.

Die Finanzierung verdeutlicht, in welchem Umfang westliche Regierungen inzwischen direkt Projekte zur Diversifizierung der Versorgung mit seltenen Erden unterstützen. Arafura hat inzwischen Finanzierungszusagen von insgesamt rund 911 Millionen australischen Dollar eingesammelt und nähert sich damit den finalen Investitionsentscheidungen.

Neben seltenen Erden profitiert auch Almonty Industries (ISIN: CA0203987072) von denselben geopolitischen Entwicklungen - insbesondere durch seine Positionierung im Wolframsektor, einem weiteren strategisch wichtigen Metall, das von westlichen Verteidigungs- und Industriezweigen zunehmend priorisiert wird.

Das Unternehmen hat sein Sangdong-Projekt in Südkorea kürzlich in den aktiven Minenbetrieb überführt, nachdem das erste Erz vor dem kommerziellen Produktionsstart ausgeliefert wurde. Sangdong dürfte zu einer der größten Wolframminen außerhalb Chinas werden - zu einer Zeit, in der Regierungen und Hersteller gezielt nach alternativen Wolfram-Lieferquellen suchen.

Während geopolitische Spannungen die globalen Rohstoffmärkte weiter verändern, richten institutionelle Investoren ihren Fokus zunehmend auf Unternehmen, die unabhängige westliche Lieferketten für kritische Mineralien unterstützen können.

MP Materials bleibt dabei der dominante US-Marktführer im Bereich seltener Erden. Gleichzeitig positionieren sich aufstrebende Entwickler wie St George Mining, Arafura Rare Earths und Almonty Industries zunehmend als wichtige zukünftige Akteure in einem der strategisch bedeutendsten Rohstoffsektoren weltweit.

Quellen

https://almonty.com/wp-content/uploads/2026/03/AII_NR260318_Q4-2025-Earnings_FINAL.pdf

https://wcsecure.weblink.com.au/pdf/ARU/03083466.pdf

https://cdn-api.markitdigital.com/apiman-gateway/ASX/asx-research/1.0/file/2924-03082939-6A1322267&v=undefined

https://seekingalpha.com/news/4590091-mp-materials-targets-500-tons-per-month-ndpr-run-rate-by-end-of-2026-while-maintaining-500m

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St George Mining

Land: Australien

ISIN: AU000000SGQ8

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Enthaltene Werte: AU000000ARU5,AU000000SGQ8,US5533681012,CA0203987072