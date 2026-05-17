Analysten sehen neues Potenzial bei Seltenen Erden - St George Mining im Fokus

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Eine erneute Rallye bei Seltene-Erden-Aktien beginnt die Anlegerstimmung im gesamten Sektor der kritischen Mineralien neu zu prägen. Dabei entwickelt sich St George Mining (ISIN: AU000000SGQ8) nach einer Reihe bedeutender Explorations-, Entwicklungs- und strategischer Partnerschaftsankündigungen rund um das Araxá-Projekt in Brasilien zu einem der genauer beobachteten Junior-Entwickler.

Der Wandel erfolgt zu einem Zeitpunkt, an dem institutionelle Investoren und Broker zunehmend argumentieren, dass der globale Markt für Seltene Erden in eine strukturell neue Phase eintritt - angetrieben durch staatlich unterstützte Preisabsicherungen, die Diversifizierung von Lieferketten sowie geopolitischen Druck zur Verringerung der Abhängigkeit von China.

Macquarie Group erklärte in diesem Monat, dass ein "zweigeteilter" Markt für Seltene Erden nun faktisch bestätigt sei. Dabei wurde hervorgehoben, dass jüngste Abnahmevereinbarungen weltweit zunehmend Mindestpreise von rund 110 US-Dollar/kg für Neodym-Praseodym (NdPr) enthalten - die wichtigsten Magnet-Seltenerdmetalle für Elektrofahrzeuge, Windturbinen und Verteidigungstechnologien.

Der Broker hob seine langfristigen Preisannahmen für den Sektor an und erhöhte die Kursziele für mehrere an der ASX notierte Seltene-Erden-Unternehmen, darunter auch St George Mining. Für das Unternehmen erhöhte Macquarie das Kursziel um 30% auf 0,26 AUD und bestätigte gleichzeitig das Rating "Outperform".

Dieses verbesserte Branchenumfeld fällt mit raschen Fortschritten beim Seltene-Erden- und Niob-Projekt Araxá von St George zusammen, das nach einer im März angekündigten erheblichen Ressourcenaufwertung schnell zu einer der größten Hartgestein-Lagerstätten für Seltene Erden außerhalb Chinas geworden ist.

Das Unternehmen erhöhte die Mineralressourcenschätzung des Projekts um 75% auf 70,91 Millionen Tonnen mit Gehalten von 4,06% TREO und 0,62% Niobpentoxid. Damit reiht sich die Lagerstätte nun neben weltweit bedeutenden Projekten wie Mt Weld von Lynas Rare Earths und Mountain Pass von MP Materials ein.

Wichtig ist zudem, dass die Mineralisierung bereits an der Oberfläche beginnt und in alle Richtungen offen bleibt, was Potenzial für einen Tagebau mit geringem Abraumverhältnis schafft. St George betonte außerdem, dass sich 100% der Ressource innerhalb der obersten 100 Meter in verwittertem, leicht abbaubarem Material befinden, was zukünftige Bergbauarbeiten vereinfachen und die Verarbeitungskomplexität reduzieren könnte.

Der Umfang der erfolgreichen Bohrungen in Araxá stärkt ebenfalls weiterhin das Vertrauen in das langfristige Potenzial des Projekts. Zu den jüngsten herausragenden Bohrergebnissen zählen 178,7 Meter mit 4,34% TREO und 0,75% Nioboxid ab der Oberfläche, einschließlich höhergradiger Zonen mit mehr als 12% TREO.

Im Gegensatz zu vielen Explorationsunternehmen im Bereich Seltene Erden hat St George Mining gleichzeitig die nachgelagerten Entwicklungsaktivitäten beschleunigt und die Ressourcenbasis erweitert. Im Laufe des Quartals ging das Unternehmen Partnerschaften mit REalloys, Boston Metal, Nanum Nanotecnologia und Tecnicas Reunidas ein beziehungsweise baute diese aus, um metallurgische Tests, Verarbeitungsentwicklung sowie Strategien für nachgelagerte Produkte im Bereich Seltene Erden und Niob zu unterstützen.

Diese Vereinbarungen gewinnen zunehmend an Bedeutung, da Investoren integrierten Lieferketten-Engagements inzwischen mehr Wert beimessen als reinen Bergbauprojekten. Macquarie stellte in seiner Branchenanalyse fest, dass Regierungen in den Vereinigten Staaten und Japan mittlerweile direkt Nachfrage und Preisstabilität für nicht-chinesische Lieferungen von Seltenen Erden absichern.

Der Broker verwies zudem auf eine breitere Wiederbelebung des Anlegerinteresses, nachdem China Anfang dieses Jahres zusätzliche Exportbeschränkungen und Lieferlimits für verschiedene Seltene-Erden-Produkte sowie Dual-Use-Materialien verhängt hatte. Dadurch wurden die Bemühungen westlicher Volkswirtschaften intensiviert, alternative Lieferketten zu sichern.

St George Mining scheint zunehmend mit diesem Trend im Einklang zu stehen, insbesondere aufgrund der Lage des Araxá-Projekts in Brasilien - einer Region, die sich rasch zu einem der wichtigsten Entwicklungszentren für Seltene Erden außerhalb Chinas entwickelt. Brasiliens ionische Ton- und karbonatitgebundene Seltene-Erden-Systeme ziehen wegen ihrer Größe, Gehalte und Verarbeitungseigenschaften verstärkt Investoreninteresse auf sich.

Das Unternehmen hat seinen Entwicklungspfad zudem durch Unterstützung des Bundesstaates Minas Gerais gestärkt, der ein bevorzugtes Steuerregime genehmigte. Dieses soll die Entwicklungskosten durch Steuerbefreiungen auf Ausrüstungen und Materialien für das Projekt senken.

Gleichzeitig erwarb St George ein 166 Hektar großes Industriegrundstück nahe Araxá, auf dem künftig Verarbeitungsanlagen entstehen könnten. Parallel dazu prüft das Unternehmen den Zugang zu bestehender Verarbeitungsinfrastruktur in der Region. Diese Maßnahmen könnten die Entwicklungszeiten im Vergleich zu Greenfield-Projekten für Seltene Erden verkürzen, bei denen vollständig neue Infrastruktur aufgebaut werden muss.

Die Bewertungsmodelle von Macquarie deuten darauf hin, dass der Markt St George trotz des rasanten Wachstums des Araxá-Projekts im Vergleich zu größeren Wettbewerbern weiterhin relativ moderat bewertet. In einer Research-Studie vom April schätzte der Broker auf Basis seiner angepassten Kurszielannahmen ein potenzielles Gesamtrenditepotenzial für Aktionäre von 117%.

Die langfristigen Modellierungen des Brokers für St George Mining spiegeln zudem wachsendes Vertrauen in die zukünftigen Preise für Seltene Erden und Niob wider. Prognostizierte Gewinnanhebungen von bis zu 48% in späteren Jahren basieren vor allem auf stärkeren Annahmen zur Preisrealisierung bei Seltenen Erden.

An anderer Stelle im Sektor treibt Arafura Rare Earths (ISIN: AU000000ARU5) weiterhin die Finanzierung und Entwicklung seines Nolans-Projekts im Northern Territory voran und sicherte sich kürzlich rund 230 Millionen AUD an strategischer Eigenkapitalunterstützung von Export Finance Australia sowie dem von der KfW unterstützten deutschen Rohstofffonds.

Auch Almonty Industries (ISIN: CA0203987072) nähert sich mit seiner Sangdong-Wolframmine in Südkorea der kommerziellen Produktion und positioniert sich angesichts steigender Nachfrage aus dem Verteidigungssektor als bedeutender nicht-chinesischer Wolframlieferant.

Unter den Junior-Entwicklern im Bereich Seltene Erden hebt sich St George Mining zunehmend durch die Geschwindigkeit hervor, mit der das Unternehmen Explorationserfolge in eine breitere strategische Umsetzung überführt. Obwohl Risiken im Zusammenhang mit Genehmigungen, Finanzierung und künftiger Bauausführung weiterhin typisch für aufstrebende Entwickler bleiben, rückt die Kombination aus Ressourcengröße, hohen Gehalten, staatlicher Unterstützung und nachgelagerten Partnerschaften das Araxá-Projekt zunehmend in die Diskussion um die nächste Generation weltweit bedeutender Seltene-Erden-Projekte.

Quellen

https://almonty.com/wp-content/uploads/2026/03/AII_NR260318_Q4-2025-Earnings_FINAL.pdf

https://wcsecure.weblink.com.au/pdf/ARU/03083466.pdf

https://cdn-api.markitdigital.com/apiman-gateway/ASX/asx-research/1.0/file/2924-03082939-6A1322267&v=undefined

https://www.mining.com/rare-earths-americas-surges-after-nyse-debut-bets-on-us-heavy-rare-earth-discovery/

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St George Mining

Land: Australien

ISIN: AU000000SGQ8

https://stgm.com.au

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Enthaltene Werte: AU000000ARU5,AU000000SGQ8,CA0203987072