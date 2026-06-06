Wolfram statt Lithium? Warum Almonty, die US-Verteidigung und Cosmos Exploration plötzlich Teil derselben Rohstoffdebatte sind

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Die meisten Anleger verbinden Cosmos Exploration (ASX: C1X, ISIN: AU0000178113) derzeit vor allem mit seinen Lithiumaktivitäten in Bolivien und der strategischen Beziehung zu Vulcan Energy. Nach dem kürzlich abgeschlossenen Zusammenschluss mit EAU Lithium Pty Ltd hat Cosmos - das künftig in EAU Lithium umbenannt werden soll - seine Position im aufstrebenden bolivianischen Lithiumsektor deutlich gestärkt.

Gleichzeitig entwickelt sich jedoch ein zweiter Rohstofftrend, der bislang deutlich weniger Aufmerksamkeit erhalten hat - obwohl er geopolitisch sogar noch bedeutender werden könnte: Wolfram.

Ein Krieg macht Wolfram zum strategischen Rohstoff

Über viele Jahre galt Wolfram als Nischenmetall, das hauptsächlich in spezialisierten Industrieanwendungen eingesetzt wurde. Diese Wahrnehmung hat sich innerhalb kurzer Zeit grundlegend verändert.

Mit den steigenden geopolitischen Spannungen und dem Wiederaufbau westlicher Verteidigungsbestände wächst die Nachfrage nach modernen Waffensystemen rasant. Tomahawk-Marschflugkörper, Patriot-Luftabwehrsysteme und panzerbrechende Munition benötigen Wolfram aufgrund seiner außergewöhnlichen Dichte, Härte und Hitzebeständigkeit.

Das Problem ist offensichtlich: China dominiert weiterhin die globale Wolframproduktion und -verarbeitung. Gleichzeitig verfügt die USA seit Jahren über keine aktive kommerzielle Wolframmine mehr. Die Sicherung zuverlässiger Lieferketten entwickelt sich daher zunehmend zu einer Frage der nationalen Sicherheit.

Almonty entwickelt sich zum strategischen westlichen Lieferanten

Wenige Unternehmen haben von dieser Entwicklung stärker profitiert als Almonty Industries (ISIN: CA0203981034).

Mit der Sangdong-Mine in Südkorea entwickelt Almonty eines der bedeutendsten Wolframprojekte außerhalb Chinas. Das Unternehmen hat sogar seinen Hauptsitz nach Montana in den USA verlegt, um seine strategische Bedeutung innerhalb der amerikanischen Critical-Minerals-Strategie weiter zu stärken.

Die Dimension des Projekts ist beträchtlich. Nach Produktionsaufnahme könnte Sangdong zu einer der wichtigsten Wolframquellen für westliche Industrie- und Verteidigungslieferketten werden. Institutionelle Investoren und staatliche Akteure haben diese Entwicklung längst erkannt. Für viele Marktbeobachter ist Almonty heute ein Paradebeispiel dafür, wie schnell sich ein vermeintlicher Nischenrohstoff zu einem geopolitisch strategischen Vermögenswert entwickeln kann.

Dieselbe Logik gilt inzwischen auch für Lithium

Genau hier wird die Verbindung zu Cosmos Exploration beziehungsweise EAU Lithium interessant.

Die aktuelle Wolfram-Debatte erinnert stark an die Entwicklung des Lithiummarktes in den vergangenen Jahren. In beiden Märkten kontrollieren nur wenige Regionen und Unternehmen wesentliche Teile der globalen Lieferketten. Während China bei Wolfram dominiert, kontrollieren chinesische Unternehmen auch große Teile der weltweiten Lithium-Wertschöpfungskette.

Gleichzeitig bemühen sich Europa und die USA intensiv um alternative Bezugsquellen. Branchenführer wie Albemarle (ISIN: US0126531013), SQM (ISIN: US8336351056), Ganfeng Lithium (ISIN: CNE1000031W9), Rio Tinto (ISIN: GB0007188757) sowie Deutschlands Vulcan Energy Resources (ISIN: AU0000066086) investieren Milliardenbeträge in neue Projekte und Verarbeitungsanlagen.

Die Frage lautet längst nicht mehr, ob Lithium künftig benötigt wird. Die entscheidende Frage lautet vielmehr, woher die Versorgung der Zukunft kommen wird.

Bolivien rückt wieder in den Fokus

Genau an diesem Punkt setzt die Strategie von Cosmos Exploration und EAU Lithium an.

Durch die abgeschlossene Fusion mit EAU Lithium hat das Unternehmen seine Präsenz im bolivianischen Lithiumsektor deutlich ausgebaut. Bolivien verfügt über die größten bekannten Lithiumressourcen der Welt, produziert bislang jedoch nur einen Bruchteil seines geologischen Potenzials.

Herausforderungen bei Infrastruktur, Regulierung und komplexer Solechemie haben die Entwicklung bislang gebremst. EAU Lithium bleibt innerhalb der Unternehmensgruppe als operative Einheit für Bolivien bestehen und verfügt weiterhin über lokale Partnerschaften sowie etablierte Geschäftsbeziehungen.

Dazu gehören die strategische Zusammenarbeit mit Vulcan Energy sowie die Verhandlungsvereinbarung mit dem staatlichen Lithiumunternehmen Yacimientos de Litio Bolivianos (YLB).

Von der Lithium-Rallye zur Rohstoffsouveränität

Besonders interessant erscheint vielen Marktbeobachtern die technologische Komponente.

EAU Lithium verfügt im Rahmen seiner strategischen Partnerschaft über Zugang zu Vulcan Energys VULSORB Adsorption Direct Lithium Extraction (A-DLE)-Technologie. A-DLE gilt zunehmend als vielversprechender Ansatz zur Verarbeitung komplexer Solelagerstätten und könnte insbesondere in Bolivien eine wichtige Rolle spielen.

Die Kombination aus Boliviens enormem Lithiumpotenzial, dem Zugang zur VULSORB-Technologie von Vulcan Energy sowie den strategischen Beziehungen zu Vulcan Energy und YLB hat das Interesse zahlreicher Marktteilnehmer geweckt.

Warum Anleger wieder verstärkt auf Junior Explorer schauen

Der Erfolg von Almonty zeigt eindrucksvoll, wie schnell sich Marktwahrnehmungen verändern können. Vor wenigen Jahren galt Wolfram als Randthema. Heute steht der Rohstoff im Zentrum von Diskussionen über industrielle Sicherheit, Verteidigungsstrategien und nationale Lieferketten.

Ähnliche Entwicklungen waren zuvor bereits bei Lithium, Seltenen Erden und Uran zu beobachten.

Entsprechend richten viele Investoren ihren Blick erneut auf Junior-Explorationsunternehmen. Zwar verfügen viele dieser Gesellschaften noch nicht über produzierende Minen, häufig kontrollieren sie jedoch Projekte, die in einer Welt zunehmender Rohstoffknappheit strategisch an Bedeutung gewinnen könnten.

Cosmos Exploration positioniert sich genau in diesem Umfeld. Die Kombination aus Boliviens großem Lithiumpotenzial, dem Zugang zur VULSORB-A-DLE-Technologie von Vulcan Energy sowie den Beziehungen zu Vulcan Energy und YLB führt dazu, dass zahlreiche Marktteilnehmer Cosmos inzwischen als mehr als einen klassischen Explorer betrachten.

Tatsächlich begann auch Vulcan Energy einst als sogenannter Junior Explorer. Mit einer klaren Vision, einer agilen Strategie und konsequenter Umsetzung entwickelte sich das Unternehmen zu einem Konzern mit einer Marktkapitalisierung von rund 2 Milliarden Euro, der mittlerweile Investitionen von rund 4 Milliarden Australischen Dollar in Deutschland vorantreibt.

Cosmos und EAU Lithium verfolgen heute einen vergleichbaren Weg. Und ähnlich wie Deutschland Vulcan Energy früh unterstützt hat, scheint auch Bolivien zunehmend bereit zu sein, EAU Lithium als langfristigen Entwicklungspartner zu begleiten.

Fazit

Der bemerkenswerte Aufstieg von Wolfram und der Erfolg von Unternehmen wie Almonty Industries zeigen, wie geopolitische Entwicklungen Rohstoffmärkte grundlegend verändern können. Was einst als Nischenmetall galt, wird heute als unverzichtbarer Bestandteil moderner Industrie- und Verteidigungsstrategien betrachtet.

Dieselben Kräfte prägen zunehmend auch den Lithiummarkt. Während Branchenführer wie Albemarle, SQM und Rio Tinto weiterhin Milliarden in zukünftige Lieferketten investieren, versucht Cosmos Exploration über EAU Lithium und seine Bolivien-Strategie eine Position innerhalb der künftigen Versorgungsketten für kritische Rohstoffe aufzubauen.

Für Rohstoffinvestoren wird die Botschaft immer klarer: Das kommende Jahrzehnt könnte weniger von einzelnen Rohstoffen geprägt werden als von der Frage, welche Unternehmen sich Zugang zu den kritischen Materialien sichern können, die die Wirtschaft der Zukunft benötigt.

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Quellen:

https://www.cosmosx.com.au/

https://www.nbcnews.com/world/asia/china-south-korea-tungsten-iran-war-mine-rcna346266

https://www.wallstreet-online.de/nachricht/20885304-wolfram-schock-2026-almonty-industries-american-tungsten-antimony-zentrum-rohstoffmarktes-stehen

https://www.wallstreet-online.de/nachricht/20704671-gold-ruestungsindustrie-antimon-strategischen-joker-depot

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Cosmos Exploration Ltd

ISIN: AU0000178113

Cosmos Exploration | ASX Lithium Explorer

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Enthaltene Werte: US0126531013,US8336351056,GB0007188757,CNE1000031W9,AU0000066086,AU0000178113,CA0203987072