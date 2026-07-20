Während sich die Kapitalmärkte auf Rüstung, kritische Rohstoffe und digitale Infrastruktur konzentrieren, stehen drei Unternehmen besonders im Fokus: Almonty Industries, Atos und DroneShield. Obwohl sie in unterschiedlichen Branchen tätig sind, profitieren alle von langfristigen geopolitischen und technologischen Trends - allerdings mit sehr unterschiedlichem Risikoprofil. Almonty Industries: Wolfram als strategischer Rohstoff Almonty Industries ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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