Milliardenrausch! Kampf-Drohnen und Wolfram: Rheinmetall, Hensoldt und Almonty Industries mitten im Rüstungsboom und Rohstoffhunger

Die globalen Verteidigungsbudgets steigen und steigen. Jetzt wo der Krieg in der Ukraine und auch im Iran immer weiter geht, müssen natürlich auch die Vorräte an Munition oder zerstörtem Kriegsgerät wieder aufgefüllt werden. Davon profitieren Rüstungsunternehmen wie Rheinmetall und auch Sensorspezialisten wie Hensoldt. Das zeigt sich derzeit in prall gefüllten Auftragsbüchern und steigenden Kurszielen von Analysten. Doch ohne sichere Rohstoffe läuft in der modernen Rüstungsindustrie absolut nichts. Hier betritt Almonty Industries die Bühne. Der kanadisch-amerikanische Wolfram-Produzent sichert die Lieferketten des Westens. Das Unternehmen lieferte auch zuletzt wieder gute Meldungen ab und während die großen Rüstungsaktien teilweise schon bereits sportliche Bewertungen erreicht haben, formiert sich bei Almonty im Hintergrund eine hochspannende Chartkonstellation, die für den Kurs den Weg nach oben ebnen könnte. Wir werfen einen genauen Blick auf die jüngsten Entwicklungen dieser drei Unternehmen. Erfahren Sie auch, warum ein strategisches Metall wie Wolfram den großen Unterschied machen könnte und wer es besitzt oder fördert, zu den Gewinnern zählen dürfte.

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