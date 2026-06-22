Highlights:

Führendes EPCM-Unternehmen: Südamerikanischer Engineering-, Procurement- und Construction-(EPC)-Dienstleister mit Aktivitäten in Peru, Bolivien, Argentinien und Ecuador. SEPCON verfügt über Erfahrung bei der Umsetzung von Infrastrukturprojekten in den Bereichen Bergbau, Öl & Gas sowie Energie.

Umfassender Leistungsumfang: Die MSA umfasst die Mobilisierung, Installation und den Transport einer Pilotanlage, Machbarkeitsstudien im Ingenieurbereich sowie Prozessoptimierungen.

Bolivianische Kompetenz, deutsche Technologie: Die Vereinbarung sichert den Zugang zu lokalen EPCM-Kapazitäten in Bolivien und unterstützt den potenziellen Einsatz von Weltklasse-Technologie aus Deutschland.

Strategische Partnerschaft: Unterstützt die strategische Partnerschaft von EAU Lithium mit Vulcan Energy Resources sowie die geplante Einführung der geschlossenen VULSORB A-DLE-Technologie auf Basis der bestehenden Technologielizenzvereinbarung.

22. Juni 2026 / IRW-Press / Cosmos Exploration Limited (ASX: C1X) ("Cosmos") freut sich bekannt zu geben, dass seine Tochtergesellschaft EAU Lithium Pty Ltd (ACN 009 435 250) ("EAU") die erste von zwei wichtigen Master Services Agreements (MSA) abgeschlossen hat. Dieser Vertrag unterstützt künftig erforderliche Engineering- und technische Dienstleistungen zur Weiterentwicklung der Lithium-Aktivitäten des Unternehmens in Bolivien.

Die strategische Vereinbarung wurde mit CONSTRUCCIONES SEPCON S.R.L. (Boliviens führendem Unternehmen für Engineering, Procurement and Construction Management (EPCM)) ("SEPCON") abgeschlossen.

SEPCON

SEPCON ist ein Engineering-, Procurement- und Construction-(EPC)-Dienstleister mit mehr als 20 Jahren operativer Tätigkeit in Südamerika und ein etablierter Auftragnehmer in den Bereichen Bergbau, Energie und Infrastruktur. Das Unternehmen verfügt über eine permanente Präsenz in Bolivien und hat Erfahrung bei der Umsetzung komplexer Engineering- und Bauprojekte in der Region.

SEPCON ist in Peru, Bolivien, Argentinien und Ecuador tätig. Das Unternehmen verfügt über Erfahrung bei der Umsetzung von Projekten in den Bereichen Pipelines, Verarbeitungsanlagen, Tiefbauarbeiten sowie elektromechanische Bau- und Wartungsdienstleistungen. SEPCON ist seit vielen Jahren über sein Büro in Santa Cruz in Bolivien aktiv und verfügt über Erfahrung in komplexen logistischen und operativen Umgebungen in der Region.

Die Strategie vorantreiben

SEPCON wird multidisziplinäre Engineering-, Logistik- und Baudienstleistungen bereitstellen und EAU Lithium bei technischen Studien sowie der praktischen Umsetzung unterstützen. Dazu gehört auch der potenzielle Einsatz der geplanten Pilot Plant 4 (PP4) des Unternehmens in Bolivien im weiteren Verlauf dieses Jahres.

Über EAU Lithium

EAU Lithium bereitet sich gemeinsam mit seinem strategischen Partner Vulcan Energy Resources und auf Basis einer Lizenz für die VULSORB-Technologie - vorbehaltlich erfolgreicher Verhandlungen - darauf vor, den bolivianischen Staat über Yacimientos de Litio Bolivianos (YLB) bei der Entwicklung künftiger Lithiumproduktionen zu unterstützen.

Bolivien verfügt über einen bedeutenden Anteil der weltweiten Lithiumreserven in hochgelegenen Salzseen mit komplexer Chemie sowie sozialen und ökologischen Herausforderungen. EAU Lithium und Vulcan sind der Auffassung, dass sie mit der VULSORB A-DLE-Technologie über die erforderliche Verarbeitungsexpertise verfügen, um den Wert dieser Lagerstätten für alle Beteiligten zu erschließen und gleichzeitig durch einen vollständig geschlossenen Kreislauf den Wasserverbrauch und die Umweltbelastung auf ein Minimum zu reduzieren.

Cosmos hat im Mai 2026 im Rahmen einer reinen Aktientransaktion mit EAU Lithium fusioniert und dabei das Führungsteam von EAU Lithium in das neue gemeinsame Unternehmen integriert.

Diese Mitteilung wurde vom Board of Directors der Cosmos Exploration Limited zur Veröffentlichung freigegeben.

Treten Sie über den EAU Lithium Investor Hub mit dem Unternehmen in Kontakt.

Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte:

Australien und Bolivien

Jacinta Martino

Investor Relations

Jacinta.martino@eaulithium.com

Deutschland und Europa

Matthew Reynolds

Investor Relations

investors@eaulithium.com

Haftungsausschluss

Für die Cosmos wird weder ausdrücklich noch stillschweigend eine Zusicherung oder Gewährleistung abgegeben, dass die in dieser Mitteilung enthaltenen Informationen erreicht oder sich als richtig erweisen werden. Soweit eine gesetzliche Haftung nicht ausgeschlossen werden kann, lehnen Cosmos sowie ihre Direktoren, Führungskräfte, Mitarbeitenden, Berater und Vertreter ausdrücklich jede Verantwortung für die Richtigkeit, Fairness, Angemessenheit oder Vollständigkeit der in dieser Mitteilung enthaltenen Informationen ab und schließen jegliche Haftung (einschließlich aufgrund von Fahrlässigkeit) für Verluste oder Schäden aus, die einer Person infolge von Informationen in dieser Mitteilung oder aufgrund von darin enthaltenen Fehlern oder Auslassungen entstehen könnten. Cosmos wird die in dieser Mitteilung enthaltenen Informationen weder aktualisieren noch auf dem aktuellen Stand halten oder offensichtliche Fehler oder Auslassungen korrigieren oder weiteren Personen zusätzliche Informationen zur Verfügung stellen. Sämtliche in dieser Mitteilung geäußerten Meinungen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

Kein Angebot von Wertpapieren

Diese Mitteilung wurde zur Veröffentlichung in Australien erstellt und darf weder an US-Nachrichtendienste weitergegeben noch in den Vereinigten Staaten verbreitet werden. Die Verbreitung dieser Mitteilung außerhalb Australiens kann gesetzlichen Beschränkungen unterliegen. Sie sollten alle entsprechenden Beschränkungen beachten. Ein Verstoß gegen solche Beschränkungen kann einen Verstoß gegen geltende Wertpapiergesetze darstellen. Diese Mitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten oder einer anderen Rechtsordnung dar. Die in dieser Mitteilung beschriebenen Wertpapiere wurden nicht und werden nicht gemäß dem US Securities Act registriert und dürfen in den Vereinigten Staaten nur im Rahmen von Transaktionen angeboten oder verkauft werden, die von den Registrierungspflichten des US Securities Act und den anwendbaren Wertpapiergesetzen der einzelnen US-Bundesstaaten ausgenommen sind oder diesen nicht unterliegen.

Für diese Übersetzung wird keine Haftung übernommen. Sie können die Originalmeldung hier finden: https://cdn-api.markitdigital.com/apiman-gateway/ASX/asx-research/1.0/file/2924-03102296-6A1330330&v=undefined



NEWSLETTER REGISTRIERUNG:

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach:http://www.irw-press.com/alert_subscription.php?lang=de&isin=AU0000178113Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.