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Small- & Micro Cap Investment
24.06.2026 07:10 Uhr
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Vom Explorer zum Projektentwickler? Warum EAU Lithium und Vulcan Energy den nächsten Schritt in Bolivien vorbereiten

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Der globale Wettlauf um kritische Rohstoffe tritt in eine neue Phase ein. Während Regierungen und Industrieunternehmen Milliardenbeträge in den Aufbau sicherer Lieferketten investieren, verändert sich die Rolle von Explorationsunternehmen grundlegend.

Es reicht längst nicht mehr aus, vielversprechende Lagerstätten zu identifizieren. Zunehmend wird der Erfolg davon abhängen, Projekte durch Ingenieursleistungen, moderne Technologien und eine konsequente Weiterentwicklung bis in spätere Entwicklungsphasen voranzubringen.

Genau hier positioniert sich Cosmos Exploration Limited (ASX: C1X, ISIN: AU0000178113). Nach dem Zusammenschluss mit EAU Lithium und mit dem Plan, in naher Zukunft offiziell den Namen EAU Lithium anzunehmen, hat das Unternehmen mit einer in dieser Woche bekannt gegebenen strategischen Vereinbarung einen weiteren wichtigen Schritt zur Umsetzung seiner langfristigen Lithiumstrategie in Bolivien gemacht.

Bolivien bleibt eine der attraktivsten Lithiumregionen der Welt

Bolivien verfügt über die größten bekannten Lithiumressourcen der Welt, dennoch liegt die aktuelle Produktion weiterhin weit unter dem geologischen Potenzial des Landes.

Komplexe Solechemie, die Herausforderungen des Hochgebirges, infrastrukturelle Hürden und hohe Umweltanforderungen haben die Entwicklung des Sektors über viele Jahre verlangsamt. Gleichzeitig wächst die weltweite Nachfrage nach Lithium kontinuierlich.

Elektrofahrzeuge, großskalige Batteriespeicher, Rechenzentren und die fortschreitende Elektrifizierung der Industrie werden den Bedarf langfristig weiter steigen lassen. Vor diesem Hintergrund rücken ressourcenreiche, bislang jedoch wenig entwickelte Regionen wie Bolivien zunehmend in den Fokus von Regierungen, Technologieunternehmen und Investoren.

Neue Extraktionstechnologien verändern die Branche

Auch die Lithiumgewinnung selbst befindet sich in einem technologischen Wandel. Klassische Verdunstungsbecken benötigen große Mengen Wasser und lange Verarbeitungszeiten, wodurch sie insbesondere in ökologisch sensiblen Regionen zunehmend an ihre Grenzen stoßen.

Direct-Lithium-Extraction-Technologien (DLE) entwickeln sich deshalb zu einer attraktiven Alternative. Geschlossene Kreislaufsysteme können den Wasserverbrauch reduzieren, höhere Gewinnungsraten ermöglichen und gleichzeitig die Umweltbelastung minimieren.

Gerade für die komplexen Solevorkommen Boliviens könnten diese Vorteile von entscheidender Bedeutung sein. EAU Lithium verfügt über Zugang zur VULSORB Adsorption Direct Lithium Extraction (A-DLE)-Technologie von Vulcan Energy Resources (ISIN: AU0000066086) auf Grundlage einer bestehenden Technologielizenz und pflegt darüber hinaus eine strategische Partnerschaft mit Vulcan Energy, die Zugang zu modernem Know-how in der Lithiumverarbeitung ermöglicht.

Strategische Partnerschaft mit SEPCON stärkt die lokale Kompetenz

Die neu bekannt gegebene Vereinbarung mit SEPCON stellt einen weiteren wichtigen Baustein der Bolivien-Strategie von EAU Lithium dar.

SEPCON zählt zu den führenden Engineering-, Procurement- und Construction-Management-Unternehmen (EPCM) Südamerikas und verfügt über mehr als zwanzig Jahre Erfahrung bei der Umsetzung von Bergbau-, Energie- und Infrastrukturprojekten in Peru, Bolivien, Argentinien und Ecuador.

Im Rahmen der Vereinbarung wird SEPCON multidisziplinäre Ingenieurleistungen, logistische Unterstützung, Machbarkeitsstudien sowie Bau- und Implementierungskompetenz bereitstellen. Dazu gehört auch die Unterstützung bei der möglichen Mobilisierung und Installation der Pilot Plant 4 (PP4) in Bolivien.

Die Partnerschaft verbindet damit lokale EPCM-Kompetenz in Bolivien mit deutscher Lithiumtechnologie und schafft einen Rahmen, der die zukünftige Projektentwicklung und technische Umsetzung unterstützen kann.

Mehr als klassische Exploration

Für viele Marktbeobachter stellt genau dieser Wandel den bedeutendsten Aspekt der aktuellen Unternehmensstrategie dar. Während sich viele vergleichbare Rohstoffunternehmen weiterhin ausschließlich auf die Exploration konzentrieren, baut EAU Lithium bereits heute die technischen, ingenieurtechnischen und operativen Grundlagen für eine mögliche spätere Projektentwicklung auf.

Bemerkenswert ist dabei, dass die Ressourcen innerhalb der Salzseen bereits definiert wurden und EAU Lithium die eingesetzte Technologie bereits erfolgreich an diesen Vorkommen validiert hat.

EAU Lithium bleibt dabei die operative Einheit der Gruppe in Bolivien, arbeitet weiterhin mit ihrem bestehenden Managementteam und pflegt ihre langjährigen Beziehungen innerhalb des Landes. Dazu gehören die strategische Partnerschaft mit Vulcan Energy sowie die laufende Zusammenarbeit mit Yacimientos de Litio Bolivianos (YLB), der staatlichen Lithiumgesellschaft Boliviens.

Dieser integrierte Ansatz könnte das Unternehmen in die Lage versetzen, potenzielle Projekte effizienter voranzutreiben, während sich der bolivianische Lithiumsektor weiterentwickelt.

Versorgungssicherheit verändert den Lithiumsektor

Die gesamte Branche bewegt sich in dieselbe Richtung. Führende Produzenten wie Albemarle (ISIN: US0126531013), SQM (ISIN: US8336351056), Ganfeng Lithium (ISIN: CNE1000031W9), Rio Tinto (ISIN: GB0007188757) und Vulcan Energy Resources (ISIN: AU0000066086) investieren Milliardenbeträge in den Ausbau ihrer Produktionskapazitäten und in den Aufbau sicherer Lieferketten.

Der Wert eines Lithiumprojekts wird heute nicht mehr ausschließlich durch die Größe seiner Ressource bestimmt. Technologie, strategische Partnerschaften, Genehmigungsprozesse und die Fähigkeit, Projekte nachhaltig zu entwickeln, werden zunehmend zu ebenso wichtigen Wettbewerbsvorteilen.

Fazit

Die Lithiumindustrie entwickelt sich immer stärker von einem klassischen Rohstoffmarkt zu einem strategisch bedeutenden Zukunftssektor, der von Technologie, Geopolitik und Versorgungssicherheit geprägt wird.

Cosmos Exploration, das in den kommenden Wochen offiziell den Namen EAU Lithium annehmen möchte, verfolgt genau diesen Ansatz über seine Aktivitäten in Bolivien.

Die Kombination aus Boliviens außergewöhnlichem Lithiumpotenzial, dem Zugang zur VULSORB A-DLE-Technologie von Vulcan Energy, der neuen EPCM-Partnerschaft mit SEPCON sowie der bestehenden Zusammenarbeit mit YLB verdeutlicht, dass sich der Fokus des Unternehmens inzwischen über die reine Exploration hinaus bis in die Entwicklungsphasen erstreckt.

Ob daraus letztlich ein bedeutendes Lithiumprojekt entsteht, wird die Zukunft zeigen. Schon heute wird jedoch deutlich, dass strategische Partnerschaften und technologische Kompetenz mindestens ebenso wichtig werden wie die zugrunde liegende Ressource selbst.

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Quellen:

https://www.cosmosx.com.au/
https://c1x.investorhub.com/
https://www.usgs.gov/centers/national-minerals-information-center/mineral-commodity-summaries
https://v-er.eu
https://www.sepcon.com.pe
https://www.ylb.gob.bo

Lassen Sie sich in den Verteiler für Cosmos Exploration oder Nebenwerte eintragen. Einfach eine E-Mail an Eva Reuter: e-reuter@dr-reuter.eu mit dem Hinweis: "Verteiler Cosmos Exploration " oder "Nebenwerte".

Cosmos Exploration Ltd
ISIN: AU0000178113
Cosmos Exploration | ASX Lithium Explorer

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Unternehmensrisiken: Wie bei jedem Unternehmen bestehen Risiken hinsichtlich der Umsetzung des Geschäftsmodells. Es ist nicht gewährleistet, dass sich das Geschäftsmodell entsprechend den Planungen umsetzen lässt. Weitere Unternehmensrisiken können Sie auf der Webseite von Cosmos Exploration einsehen: Cosmos Exploration | ASX Lithium Explorer

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Enthaltene Werte: US0126531013,US8336351056,GB0007188757,CNE1000031W9,AU0000066086,AU0000178113

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