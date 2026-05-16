Seltene Erden: Rare Earths Americas steigt nach NYSE-Debüt stark an - auch St George Mining, Arafura und Almonty gewinnen an Dynamik

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Eine neue Welle der Anlegerbegeisterung für kritische Rohstoffe hat die globalen Märkte erfasst, nachdem Rare Earths Americas ein starkes Debüt an der NYSE American gefeiert hat. Dies unterstreicht die wachsende Nachfrage nach Unternehmen, die Seltene Erden und strategische Metalle außerhalb Chinas liefern können. Die erfolgreiche Börsennotierung hat zudem erneut Aufmerksamkeit auf Entwickler wie St George Mining, Arafura Rare Earths und Almonty Industries gelenkt, die Projekte vorantreiben, die zunehmend den Prioritäten westlicher Lieferketten entsprechen.

Rare Earths Americas (ISIN: US75381A1088) nahm bei einem überzeichneten Börsengang 63,3 Millionen US-Dollar ein und notierte kurz darauf deutlich über dem Ausgabepreis. Damit wurde das Unternehmen nur wenige Tage nach dem Börsenstart mit mehr als 460 Millionen US-Dollar bewertet. Der Fokus liegt auf Projekten für schwere Seltene Erden in Brasilien und den USA, darunter das Shiloh-Explorationsgebiet in Georgia, das nach Einschätzung des Managements eine der ersten bedeutenden US-Entdeckungen von Seltenen Erden seit Jahrzehnten darstellen könnte.

CEO Don Swartz erklärte, dass die Börsennotierung darauf abziele, institutionelles Kapital anzuziehen, das Zugang zu sicheren westlichen Magnet-Lieferketten sucht - zu einer Zeit, in der geopolitische Spannungen und Exportbeschränkungen den Sektor neu ordnen. Die Marktreaktion zeigte erneut, wie aggressiv Investoren derzeit Projekte neu bewerten, die Seltene Erden, Niob und Wolfram für Märkte außerhalb Chinas liefern können.

Vor diesem Hintergrund scheint St George Mining (ISIN: AU000000SGQ8) nach einem transformativen Quartal beim Araxá-Projekt für Seltene Erden und Niob in Brasilien zunehmend gut positioniert. Das Unternehmen meldete kürzlich eine Erhöhung der Mineralressourcenschätzung um 75% auf 70,91 Millionen Tonnen mit Gehalten von 4,06% Gesamt-Seltenerdoxiden (TREO) und 0,62% Niobpentoxid.

Die Größe und der Erzgehalt der Ressource haben Araxá in die Spitzengruppe der globalen Hartgesteinsprojekte für Seltene Erden außerhalb Chinas aufsteigen lassen. Laut unabhängigen Vergleichen des Unternehmens steht das Projekt nun neben bedeutenden Betrieben wie Lynas' Mt Weld und MP Materials' Mountain Pass.

Besonders wichtig für Investoren ist, dass ein großer Teil der Mineralisierung direkt an der Oberfläche beginnt und sich in verwittertem Material befindet, das potenziell für einen einfachen Tagebau ("Free-Digging") geeignet ist. Diese Eigenschaft ist im aktuellen Marktumfeld besonders attraktiv geworden - insbesondere nachdem Rare Earths Americas die hohe Investorennachfrage nach oberflächennahen Projekten mit geringem Abraumverhältnis und einfacheren Förder- sowie Verarbeitungsprozessen hervorgehoben hatte.

Auch die Bohrdynamik bei Araxá nimmt weiter zu. Zu den jüngsten Ergebnissen gehörte ein Abschnitt von 178,7 Metern mit Gehalten von 4,34% TREO und 0,75% Nioboxid ab der Oberfläche - eines der bislang stärksten gemeldeten Bohrergebnisse des Projekts. Das Mineralsystem bleibt in mehrere Richtungen offen, was weiteres Ressourcenwachstum möglich erscheinen lässt.

Was St George von vielen Junior-Explorern unterscheidet, ist die Geschwindigkeit, mit der das Unternehmen von der Ressourcendefinition zur strategischen Entwicklungsplanung übergegangen ist. Im Laufe des Quartals wurden die nachgelagerten Partnerschaften mit Unternehmen wie REalloys, Boston Metal, Nanum Nanotecnologia und Tecnicas Reunidas ausgeweitet, um zukünftige Möglichkeiten in den Bereichen Verarbeitung, Raffination und Magnet-Lieferketten zu erschließen.

Diese Partnerschaften könnten immer wichtiger werden, da Regierungen zunehmend vertikal integrierte Lieferketten statt isolierter Bergbauprojekte anstreben. Das Unternehmen hat außerdem Grundstücke in der Nähe von Araxá für potenzielle Verarbeitungsanlagen erworben und Steueranreize vom Bundesstaat Minas Gerais erhalten, die die Entwicklungskosten senken könnten.

Auch das allgemeine Marktumfeld für Seltene Erden verbessert sich. Arafura Rare Earths (ISIN: AU000000ARU5) erklärte in seinem jüngsten Quartalsbericht, dass die Preise für NdPr-Oxid im Märzquartal deutlich gestiegen seien. Die Preisentwicklung außerhalb Chinas entferne sich zunehmend von den chinesischen Binnenmarkt-Benchmarks, da Regierungen und Hersteller stärker auf sichere Bezugsquellen setzen.

Arafura selbst treibt weiterhin das Nolans-Projekt im Northern Territory voran, eines der strategisch bedeutendsten Projekte Australiens im Bereich Seltene Erden. Kürzlich sicherte sich das Unternehmen verbindliche Kernbeteiligungsvereinbarungen im Umfang von rund 230 Millionen australischen Dollar von Export Finance Australia sowie der deutschen KfW im Auftrag des German Raw Materials Fund.

Diese Unterstützung verdeutlicht, in welchem Ausmaß westliche Regierungen inzwischen direkt die Diversifizierung der Lieferketten für Seltene Erden fördern. Arafura hat bereits ein umfangreiches Finanzierungspaket aufgebaut; die gesamten Zusagen und Kapitalaufnahmen belaufen sich inzwischen auf etwa 911 Millionen australische Dollar, während das Unternehmen auf die endgültige Investitionsentscheidung zusteuert.

Bei Nolans laufen derzeit Arbeiten in den Bereichen Engineering, Beschaffung und operative Vorbereitung. Gleichzeitig prüft das Unternehmen Möglichkeiten zur Verbesserung der Ausbeute schwerer Seltenen Erden wie Dysprosium und Terbium. Obwohl das Projekt weiterhin die vollständige Finanzierung und eine disziplinierte Umsetzung benötigt, zählt es bereits heute zu den weltweit fortgeschrittensten integrierten Projekten für Seltene Erden.

Außerhalb des Sektors der Seltenen Erden profitiert Almonty Industries (ISIN: CA0203987072) von denselben geopolitischen Trends durch sein Engagement im Wolframmarkt - einem weiteren kritischen Rohstoff, der von westlichen Regierungen zunehmend priorisiert wird. Das Unternehmen markierte kürzlich den Übergang seines Sangdong-Projekts in Südkorea in den aktiven Minenbetrieb, nachdem das erste Erz vor Beginn der kommerziellen Produktion auf die Run-of-Mine-Fläche geliefert wurde.

Sangdong dürfte zu einer der größten Wolframminen außerhalb Chinas werden - zu einem Zeitpunkt, an dem die Nachfrage nach sicheren Wolframlieferungen in den Bereichen Verteidigung und Industrie stark zunimmt. Almonty stärkte zudem seine finanzielle Position erheblich und beendete das Jahr 2025 nach umfangreichen Kapitalmaßnahmen mit rund 268 Millionen kanadischen Dollar an liquiden Mitteln.

Auch wenn jedes Unternehmen eigenen Entwicklungs-, Finanzierungs- und Umsetzungsrisiken ausgesetzt ist, profitiert der Sektor zunehmend von einem strukturellen Wandel der globalen Politik. Der erfolgreiche Börsengang von Rare Earths Americas könnte ein weiteres Signal dafür sein, dass institutionelles Kapital zunehmend bereit ist, Entwickler kritischer Rohstoffe zu unterstützen, die unabhängige westliche Lieferketten ermöglichen können.

Unter den aufstrebenden ASX-Unternehmen beginnt sich insbesondere St George Mining als Unternehmen hervorzuheben, das sich rasch von Explorationserfolgen hin zu einer breiteren strategischen Positionierung entwickelt. Mit weiterem Ressourcenwachstum, zunehmender staatlicher Unterstützung und wachsenden Partnerschaften entlang der Wertschöpfungskette wird Araxá zunehmend nicht mehr nur als Explorationsprojekt betrachtet, sondern als potenziell wichtiger zukünftiger Lieferant im globalen Markt für Seltene Erden.

Quellen

https://almonty.com/wp-content/uploads/2026/03/AII_NR260318_Q4-2025-Earnings_FINAL.pdf

https://wcsecure.weblink.com.au/pdf/ARU/03083466.pdf

https://cdn-api.markitdigital.com/apiman-gateway/ASX/asx-research/1.0/file/2924-03082939-6A1322267&v=undefined

https://www.mining.com/rare-earths-americas-surges-after-nyse-debut-bets-on-us-heavy-rare-earth-discovery/

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St George Mining

Land: Australien

ISIN: AU000000SGQ8

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Enthaltene Werte: AU000000ARU5,AU000000SGQ8,CA0203987072,US75381A1088