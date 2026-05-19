+527% in einem Jahr - beginnt jetzt der Antimon-Bullenmarkt?

Anzeige / Werbung

Es passiert wieder. Eine kleine Rohstoffaktie beginnt plötzlich auszubrechen…das Volumen zieht an, neue Investoren springen auf und der Markt beginnt zu realisieren, dass hier deutlich mehr entsteht als nur ein Explorer.

Dieser Artikel wird im Auftrag von Antimony Resources Corp. (CSE: ATMY | FSE: K8J0) veröffentlicht.

Antimony Resources Corp. (WKN: A414DM | Symbol: K8J0) legte heute weitere +10% zu und bringt die Performance der letzten 12 Monate damit auf unglaubliche +527%.

Und die große Frage lautet jetzt:

Erleben wir gerade den größten Junior-Mining-Bullenmarkt des Jahres 2026?

Denn während Gold, Silber, Uran und Kupfer bereits massiv gelaufen sind, beginnt jetzt ein anderer Markt plötzlich zu explodieren:

Antimon.



Tipp Bei SMARTBROKER+ können Sie Aktien auf Gettex schon ab 0 Euro Gebühren handeln! Hier kostenloses Depot eröffnen



Das Militärmetall, das plötzlich jeder braucht

Über Jahre hinweg war Antimon kaum im Fokus der Investoren.

Heute gehört es zu den wichtigsten strategischen Rohstoffen der Welt.

Das US-Innenministerium klassifiziert Antimon offiziell als:

kritisch für die nationale Sicherheit

kritisch für die wirtschaftliche Stabilität

kritisch für die Verteidigungsindustrie

Und die Einsatzgebiete sind enorm:

panzerbrechende Munition

Explosivstoffe und Zünder

Nachtsichtgeräte

Infrarotsensoren

Militär-Elektronik

Batterietechnologien

Energiespeicher

Flammschutzmaterialien

Gleichzeitig kontrolliert China weiterhin den Großteil des globalen Antimonmarktes.

Die USA besitzen praktisch keine bedeutende eigene Antimonproduktion.

Und genau hier beginnt die Story von Antimony Resources (WKN: A414DM | Symbol: K8J0).

26,7% Antimon - Der Markt beginnt aufzuwachen

Die jüngsten Bohrergebnisse von Bald Hill sorgen inzwischen weit über Kanada hinaus für Aufmerksamkeit.

Highlights:

26,7% Antimon

6,42% Antimon

breite mineralisierte Zonen über: 13,85 Meter 14,15 Meter



Und entscheidend:

Diese Treffer stammen nicht aus oberflächennahen Bereichen.

Die Mineralisierung setzt sich in Tiefen von über 350 bis fast 500 Metern fort.

Das deutet auf ein System hin, das deutlich größer werden könnte als ursprünglich angenommen.

Eines der hochgradigsten Antimonprojekte der Welt?

Das Unternehmen selbst formuliert inzwischen eine bemerkenswerte Aussage:

"Die Untersuchungsergebnisse deuten darauf hin, dass Bald Hill das hochgradigste Antimonvorkommen Nordamerikas mit abbauwürdigen Mächtigkeiten darstellen könnte."

Und genau diese Aussage beginnt der Markt jetzt einzupreisen.

Denn Bald Hill zeigt inzwischen:

hohe Gehalte

starke Kontinuität

große Mächtigkeiten

mehrere mineralisierte Zonen

enormes Tiefenpotenzial

Das ist genau die Art von Setup, aus der große Rohstoff-Bullenmärkte entstehen.

Das erinnert an frühere Rohstoff-Explosionsphasen

Jeder große Rohstoffzyklus beginnt gleich:

Zuerst ignoriert der Markt das Thema.

Dann steigen die Rohstoffpreise.

Dann kommt die geopolitische Story.

Und plötzlich beginnt Kapital aggressiv in wenige relevante Aktien zu fließen.

Genau das scheint jetzt bei Antimon zu passieren.

Und Antimony Resources (WKN: A414DM | Symbol: K8J0) entwickelt sich zunehmend zu einer der sichtbarsten Antimon-Stories Nordamerikas.

China kontrolliert den Markt. Der Westen braucht Versorgung.

Der globale Antimonmarkt ist extrem konzentriert.

China kontrolliert einen Großteil der Produktion und Verarbeitung.

Das bedeutet:

Lieferkettenrisiko

geopolitische Abhängigkeit

potenzielle Preisschocks

Und genau deshalb suchen westliche Staaten zunehmend nach sicheren, hochgradigen Antimonprojekten außerhalb Chinas.

Bald Hill passt exakt in dieses Bild.

Die Rallye könnte erst begonnen haben

Der Marktwert von Antimony Resources (WKN: A414DM | Symbol: K8J0) ist trotz der massiven Rallye noch immer klein im Vergleich zu vielen anderen strategischen Rohstoffstories.

Doch jetzt kommen mehrere Faktoren zusammen:

explodierende Antimon-Nachfrage

militärische Relevanz

hochgradige Bohrergebnisse

strategische Bedeutung

China-Risiko

und ein Projekt, das immer größer wird

Das ist genau die Art von Kombination, die in Rohstoffzyklen zu extremen Neubewertungen führen kann.

Schlussgedanke

Antimon war jahrelang unsichtbar.

Jetzt wird es plötzlich zu einem der wichtigsten strategischen Metalle der Welt.

Und während der Markt beginnt zu realisieren, wie knapp westliche Versorgung tatsächlich ist, liefert Antimony Resources Corp. (WKN: A414DM | Symbol: K8J0) weiter hochgradige Ergebnisse.

+527% in einem Jahr.

Neue Allzeithochs.

Und möglicherweise erst der Anfang einer deutlich größeren Bewegung.



Tipp Bei SMARTBROKER+ können Sie Aktien auf Gettex schon ab 0 Euro Gebühren handeln! Hier kostenloses Depot eröffnen



ALLGEMEINE HINWEISE UND HAFTUNGSAUSSCHLUSS - BITTE SORGFÄLTIG LESEN

Dies ist eine Werbemitteilung (Marketing Communication) und wurde nicht von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) oder einer anderen Behörde geprüft, genehmigt oder bestätigt. Sie stellt weder eine Finanzanalyse im Sinne des § 34b WpHG noch eine Anlageforschung gemäß MiFID II dar und ist kein Prospekt. Durch den Zugriff auf unsere Inhalte stimmen Sie den nachstehenden Bedingungen zu.

1. Allgemeine Informationen - Keine Anlageberatung

Alle von Machai Capital Inc. veröffentlichten Inhalte dienen ausschließlich Informations- und Werbezwecken und stellen keine Anlageberatung dar. Die Materialien sind weder ein Angebot noch eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren. Wir sind keine lizenzierten Finanzberater, Broker oder Investmentanalysten.

Vor einer Anlageentscheidung sollten Sie:

Eine eigene Recherche und Due Diligence durchführen.

Die offiziellen Offenlegungen des jeweiligen Unternehmens auf regulatorischen Plattformen (z. B. www.sedarplus.ca) prüfen.

Einen lizenzierten Finanzberater oder Wertpapierexperten konsultieren.

Ihre lokalen Wertpapiergesetze prüfen, wenn Sie außerhalb Deutschlands ansässig sind, da andere Vorschriften gelten können.

Wir übernehmen keine Garantie für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität der bereitgestellten Informationen. Investitionen in spekulative Wertpapiere können zum vollständigen Verlust des investierten Kapitals führen. Frühere Wertentwicklungen sind kein Indikator für zukünftige Ergebnisse.

2. Offenlegung von Beteiligungen und Handelsabsichten

Der Eigentümer von Machai Capital Inc. hält erhebliche finanzielle Beteiligungen an bestimmten in unseren Inhalten genannten Unternehmen. In vielen Fällen übersteigt unsere Netto-Long-Position 0,5% des ausstehenden Aktienkapitals eines Emittenten, wie es von der MAR-Offenlegungspflicht gefordert ist. Wir kaufen und verkaufen diese Aktien aktiv, auch während oder nach Werbekampagnen, um Gewinne zu erzielen.

Wir werden diese Offenlegung aktualisieren, wenn unsere Beteiligungen relevante Schwellenwerte überschreiten oder unterschreiten.

Wichtiger Hinweis zu Interessenkonflikten

Da wir Aktien dieser Unternehmen besitzen, können unsere Interessen von denen der Anleger abweichen.

Anleger sollten davon ausgehen, dass wir unsere Positionen jederzeit verkaufen können, auch während der Werbung oder Besprechung der Aktie, was den Aktienkurs beeinflussen kann.

Wir übernehmen keine Garantie für die Kursentwicklung oder den künftigen Erfolg der von uns beworbenen Aktien.

3. Einhaltung der BaFin-Vorschriften, Marktmissbrauchsverordnung (MAR) und Insiderhandelsgesetze

Wir halten uns strikt an das Wertpapierhandelsgesetz (WpHG) und die EU-Marktmissbrauchsverordnung (MAR).

3.1 Erklärung zum Insiderhandel

Wir haben keinen Zugang zu nicht-öffentlichen, wesentlichen Informationen über die von uns besprochenen Unternehmen.

Wir handeln nicht auf Grundlage von Insiderinformationen (Insiderhandel ist gemäß MAR Artikel 14 strikt verboten).

Anleger sollten stets die offiziellen Unternehmensveröffentlichungen prüfen, bevor sie Investitionsentscheidungen treffen.

3.2 Marktmanipulation und Pump-and-Dump-Haftungsausschluss

Gemäß MAR Artikel 12 beteiligen wir uns nicht an:

Der Verbreitung irreführender Informationen zur Manipulation von Aktienkursen.

Der künstlichen Erzeugung von Nachfrage durch koordinierte Handelsstrategien.

Pump-and-Dump-Strategien, Wash-Trading oder irreführenden Kursangaben.

Jeder Leser, der auf Basis von Werbematerialien handelt, tut dies auf eigenes Risiko.

4. Anlagerisiken - Spekulative Aktien und Liquiditätsprobleme

Investitionen in Wertpapiere, insbesondere solche mit geringer Marktkapitalisierung oder niedrigem Handelsvolumen, sind mit erheblichen Risiken verbunden.

Wesentliche Risikohinweise

Hohe Volatilität - Aktienkurse können aufgrund geringer Liquidität stark schwanken.

Risiko der Marktmanipulation - Klein- und Nebenwerte sind anfälliger für Kursmanipulationen.

Möglichkeit eines Totalverlusts - Es gibt keine Garantie für Renditen, und Verluste können 100% des investierten Kapitals betragen.

Keine Liquiditätsgarantie - Der Verkauf von Aktien zu einem gewünschten Preis kann unmöglich sein.

Wir raten Anlegern dringend, diese Risiken sorgfältig abzuwägen, bevor sie investieren.

5. Bezahlte Werbung und Offenlegung der Vergütung

Diese Mitteilung stellt bezahlte Werbung dar. Machai Capital Inc. erhält ausschließlich Vergütungen direkt von den Unternehmen, für die wir Marketing- und Werbedienstleistungen erbringen.

Vergütungsdetails

Machai Capital Inc. wird ausschließlich von den beworbenen Unternehmen bezahlt und erhält keine Vergütung von Dritten.

Die Vergütung kann in Bar, Aktien, Optionen oder anderen Finanzinstrumenten erfolgen.

Werbemaßnahmen stellen einen erheblichen Interessenkonflikt dar.

Direkte Beauftragung durch Unternehmen

Machai Capital Inc. wird immer direkt von den Unternehmen beauftragt, die wir bewerben.

Wir erbringen ausschließlich Marketing- und Werbedienstleistungen und sind nicht in das Unternehmensmanagement oder Geschäftsentscheidungen eingebunden.

Gehen Sie davon aus, dass alle Inhalte bezahlte Werbung sind

Sofern nicht ausdrücklich anders angegeben, sollten Leser davon ausgehen, dass sämtliche aktienbezogenen Inhalte gesponsert und finanziell beeinflusst sind.

6. Zukunftsgerichtete Aussage

Einige Inhalte enthalten zukunftsgerichtete Aussagen über die künftige Unternehmensentwicklung, Kurssteigerungen oder Markttrends. Diese Aussagen basieren auf Annahmen und unterliegen erheblichen Unsicherheiten.

Es besteht keine Garantie, dass sich die Erwartungen erfüllen. Zukunftsgerichtete Aussagen können jederzeit ohne Vorankündigung geändert werden.

7. Haftungsausschluss und Haftung für Inhalte Dritter

Machai Capital Inc. garantiert nicht die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Zuverlässigkeit der veröffentlichten Inhalte.

Wir haften nicht für Investitionsverluste, die sich aus der Verwendung unserer Materialien ergeben.

Verlinkte Webseiten Dritter unterliegen nicht unserer Kontrolle, und wir übernehmen keine Verantwortung für deren Inhalte.

Investitionsentscheidungen erfolgen auf eigenes Risiko.

8. Gesetzliche und regulatorische Verweise

Für offizielle regulatorische Informationen besuchen Sie bitte:

BaFin (Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht) - www.bafin.de

EU-Marktmissbrauchsverordnung (MAR) - eur-lex.europa.eu

Wertpapierhandelsgesetz (WpHG) - www.buzer.de/gesetz/4655/index.htm

Unternehmensoffenlegungen (SEDAR+ für kanadische Börsennotierungen) - www.sedarplus.ca

Schlussbemerkung

Durch die Nutzung unserer Inhalte erkennen Sie die Bedingungen dieses Haftungsausschlusses an. Anleger sollten stets Vorsicht, Skepsis und Sorgfalt walten lassen, bevor sie finanzielle Entscheidungen treffen. Wir garantieren nicht den unternehmerischen Erfolg oder das Fortbestehen eines Unternehmens.

Machai Capital Inc. und seine Vertreter übernehmen keine Haftung für finanzielle Verluste, die sich aus der Verwendung unserer Materialien ergeben.

Medieninhaber und Herausgeber:

Machai Capital Inc.

17565 58 Ave #101, Surrey,

BC V3S 4E3

Verantwortlicher für den Inhalt:

Suneal Sandhu

Enthaltene Werte: CA7142661031,CA6415361071,CA0369271014,CA0203987072