Almontys Kurs fällt weiter, obwohl das operative Geschäft intakt bleibt. Seit der Ausgabe einer Wandelanleihe im Juni ist das Short-Interest massiv gestiegen. Charttechnisch nähert sich der Kurs dabei einer Zone, die auch aus Fibonacci-Sicht spannend ist. Wandelanleihe treibt Leerverkäufe in die Höhe Der Ausverkauf bei Almonty hat einen konkreten technischen Hintergrund. Seit der Ausgabe der 800-Millionen-US$-Wandelanleihe Anfang Juni ist das Short-Interest ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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