Zwischen Cloud, Kreativsoftware und kritischen Rohstoffen rücken gleich mehrere börsennotierte Schwergewichte in den Fokus der Anleger. Nach teils kräftigen Kursbewegungen entscheidet sich nun, ob operative Stärke und strategische Weichenstellungen die Bewertungen stabilisieren können. Im Zentrum stehen wiederkehrende Erlösmodelle, Investitionszyklen und die Frage, wer die KI-Welle profitabel monetarisiert, ohne Margen und Cashflows zu stark zu verwässern. Gleichzeitig verschärfen Zinsniveau, Währungsbewegungen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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