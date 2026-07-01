Die Geschichte hat sich gerade verändert: Sitzt Antimony Resources auf einem großen Antimon-Gold-System?

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Märkte lieben Überraschungen. Besonders dann, wenn ein Explorationsunternehmen Wert entdeckt, wo Anleger nicht einmal gesucht hatten. Genau das scheint bei Bald Hill geschehen zu sein.

Dieser Artikel wird im Auftrag von Antimony Resources Corp. (CSE: ATMY | FSE: K8J0 | WKN: A414DM) veröffentlicht.

Willkommen zurück, liebe Leserinnen und Leser,

wenn Sie unsere Berichterstattung im vergangenen Jahr verfolgt haben, wissen Sie, dass Antimony Resources Corp. (WKN: A414DM | Symbol: K8J0) einer der herausragenden Werte im Junior-Mining-Sektor war.

Seit unserer ersten Berichterstattung nahe 0,10 CAD ist die Aktie auf bis zu 0,60 CAD gestiegen und hat damit eine bemerkenswerte Rendite von +600% erzielt.

Im Mittelpunkt der Geschichte stand stets, dass Bald Hill zu einer der hochgradigsten Antimon-Entdeckungen Nordamerikas werden könnte.

Doch zwei neue Pressemitteilungen könnten diese Geschichte nun deutlich erweitert haben.

Denn Bald Hill ist möglicherweise nicht mehr nur ein Antimon-Projekt.

Es könnte sich auch zu einem bedeutenden Goldsystem entwickeln.

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Die Überraschung, mit der niemand gerechnet hatte

Märkte lieben Überraschungen.

Besonders dann, wenn ein Explorationsunternehmen Wert entdeckt, wo Anleger nicht einmal gesucht hatten.

Genau das scheint bei Bald Hill geschehen zu sein.

Nachdem Antimony Resources eine der größten Explorationsdatenbanken zusammengestellt hatte, die je für die Liegenschaft aufgebaut wurden, nutzte das Unternehmen künstliche Intelligenz, um historische Analysedaten aus mehr als 45 Bohrlöchern und rund 190 mineralisierten Abschnitten auszuwerten.

Das Ziel war nicht, mehr Antimon zu finden.

Es ging darum festzustellen, ob ein anderes Metall übersehen worden war.

Die Antwort scheint Ja zu lauten.

KI entdeckt ein verborgenes Goldsystem

Die Überprüfung des Unternehmens identifizierte eine durchgängige Goldsignatur in der gesamten Main Zone.

Die Ergebnisse sind beeindruckend.

Über mehr als 45 Bohrlöcher hinweg ergaben die mineralisierten Abschnitte im Durchschnitt:

1,14 g/t Gold über 2,56 Meter.

Einzelne Abschnitte umfassten:

1,88 g/t Gold über 4,95 Meter

1,48 g/t Gold über 5,30 Meter

1,44 g/t Gold über 4,00 Meter

0,94 g/t Gold über 6,40 Meter

Vielleicht noch interessanter ist, wo das Gold vorkommt.

Das Management berichtet, dass die Goldmineralisierung sowohl innerhalb der hochgradigen Antimonzonen als auch unmittelbar daneben vorkommt, was auf ein deutlich größeres mineralisierendes System hindeutet, als bisher erkannt wurde.

Anstatt isolierte Goldwerte darzustellen, deuten die Analysen darauf hin, dass Gold eng mit dem umfassenderen hydrothermalen System verbunden ist, das für die Antimonmineralisierung verantwortlich ist.

Das könnte zu einem wichtigen wirtschaftlichen Aspekt werden, während das Projekt weiter voranschreitet.

Bald Hill wird immer größer

Während sich Anleger auf die hochgradigen Antimonbohrungen des Unternehmens konzentrierten, zeichnete sich eine weitere wichtige Entwicklung ab.

Der Explorationsfußabdruck erweitert sich weiter.

Die neuesten Schürfgrabenergebnisse aus der neu identifizierten Central Zone, die nur 150 Meter südlich der Main Zone liegt, lieferten außergewöhnliche Antimongehalte.

Zu den Höhepunkten zählen:

Stichproben mit durchschnittlich 4,5% Antimon

Einzelproben mit Gehalten von bis zu 20,5% Antimon

Goldwerte mit durchschnittlich 0,43 g/t

Einzelne Goldanalysen von bis zu 4,72 g/t

Obwohl Stichproben ihrer Natur nach selektiv sind und nicht notwendigerweise die gesamte Mineralisierung repräsentieren, liefern sie überzeugende Hinweise darauf, dass die Central Zone eine bedeutende hochgradige Antimon- und Goldmineralisierung beherbergt, die weitere Bohrungen rechtfertigt.

Noch wichtiger ist, dass die Central Zone offenbar direkt in Richtung der Main Zone streicht.

Sollte dies durch Bohrungen bestätigt werden, könnte sich der mineralisierte Fußabdruck nun über mehr als 1.000 Meter erstrecken.

Das wäre ein großer Schritt nach vorne für das Projekt.

Der Bohrer testet es bereits

Anders als bei vielen Explorationsgeschichten, bei denen monatelanges Warten erforderlich ist, müssen Anleger nicht lange warten.

Die Bohrungen in der Central Zone laufen bereits.

Mehr als 2.000 Meter wurden bereits abgeschlossen.

Nach Angaben des Unternehmens hat die vorläufige Protokollierung stibnitführende Brekzien über durchteufte Mächtigkeiten von bis zu 37 Metern identifiziert - ein geologischer Stil, der der Main Zone bemerkenswert ähnlich ist.

Analyseergebnisse werden in den kommenden Wochen erwartet.

Sollten diese Analysen die visuellen Beobachtungen bestätigen, könnte Bald Hill deutlich größer werden als bisher angenommen.

Eine der hochgradigsten Antimongeschichten verbessert sich weiter

Nichts davon ändert, was Anleger ursprünglich an Antimony Resources gereizt hat.

Bald Hill liefert weiterhin einige der stärksten Antimon-Bohrergebnisse, die in Nordamerika gemeldet wurden.

Jüngste Bohrungen ergaben spektakuläre Gehalte, darunter:

36,0% Antimon

27,0% Antimon

23,1% Antimon

22,6% Antimon

19,8% Antimon

In Verbindung mit abbaubaren Mächtigkeiten, wachsender Größe und mehreren mineralisierten Zonen stärkt das Projekt weiterhin seinen Ruf als eine der führenden Antimon-Explorationsgeschichten der westlichen Welt.

Nun könnten Anleger auf etwas noch Größeres blicken.

Warum Antimon wichtiger ist denn je

Das Timing könnte kaum besser sein.

Antimon ist zu einem der strategisch wichtigsten kritischen Mineralien der Welt geworden.

Das US-Innenministerium stuft Antimon als wesentlich sowohl für die wirtschaftliche Sicherheit als auch für die nationale Sicherheit ein.

Zu seinen militärischen Anwendungen zählen:

Panzerbrechende Munition

Sprengstoffformulierungen und Detonatoren

Nachtsichtsysteme

Infrarotsensoren

Militärelektronik

Nukleare Verteidigungstechnologien

Über den Verteidigungsbereich hinaus wird Antimon auch in fortschrittlichen Batterien, Energiespeichersystemen und zahlreichen industriellen Anwendungen zunehmend wichtig.

Gleichzeitig bleibt die globale Lieferkette stark konzentriert.

China dominiert weiterhin sowohl den Antimonabbau als auch die Verarbeitung, während die Vereinigten Staaten derzeit über keine nennenswerte primäre heimische Produktion verfügen.

Dieses Ungleichgewicht treibt das erneute Interesse an einer sicheren nordamerikanischen Versorgung voran.

Projekte, die hochgradiges Antimon außerhalb Chinas liefern können, sind zunehmend strategisch geworden.

Mehr als eine einzelne Lagerstätte

Der vielleicht spannendste Aspekt von Bald Hill ist, dass sich die Exploration nicht mehr auf ein einziges Gebiet beschränkt.

Das Projekt umfasst nun:

Main Zone

Central Zone

Marcus Zone

South Zone

Mehrere zusätzliche regionale Ziele auf einem Landpaket von mehr als 3.700 Hektar

Große Teile der Liegenschaft sind nach wie vor praktisch unerforscht.

Das Unternehmen plant außerdem luftgestützte geophysikalische Untersuchungen, erweiterte Bodenprobenahmen, geologische Kartierungen und zusätzliche Schürfgräben, um die nächste Generation von Bohrzielen zu identifizieren.

Für Anleger bedeutet dies, dass sich Bald Hill weiter von einer einzelnen Entdeckung zu einem potenziell ganzen mineralisierten Distrikt entwickelt.

Abschließende Gedanken

Jede große Entdeckung hat einen Moment, in dem sich die Investmentthese verändert.

Für Antimony Resources könnte dieser Moment jetzt gekommen sein.

Was als eine der spannendsten hochgradigen Antimon-Entdeckungen Nordamerikas begann, entwickelt sich zu etwas potenziell deutlich Größerem.

Hochgradiges Antimon.

Bedeutende Goldwerte.

Ein wachsender mineralisierter Fußabdruck, der nun mehr als einen Kilometer umfasst.

Mehrere neue Entdeckungszonen.

Und aktive Bohrungen, die bereits die nächste Wachstumsphase testen.

Der Markt betrachtete Bald Hill zunächst als Antimon-Projekt.

Das nächste Kapitel könnte es als bedeutendes Antimon-Gold-System offenbaren - und das könnte die Art und Weise, wie Anleger das Projekt künftig bewerten, erheblich verändern.



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