Wenn nationale Sicherheit in den Vorstandsetagen ankommt

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Historisch bewerteten Anleger Junior-Explorer fast ausschließlich anhand von Bohrergebnissen. Das bleibt wichtig. Doch heute tritt ein weiterer Faktor hinzu. Strategische Relevanz.

Dieser Artikel wird im Auftrag von Antimony Resources Corp. (CSE: ATMY | FSE: K8J0 | WKN: A414DM) veröffentlicht.

Willkommen zurück, liebe Leserinnen und Leser,

im vergangenen Jahr haben wir ausführlich über Antimony Resources geschrieben, weil sich die geologischen Ergebnisse stetig verbessert haben.

Zunächst wurden hochgradige Antimongehalte gemeldet.

Dann folgte eine Ausweitung der Mineralisierung.

Anschließend zeigte sich, dass Bald Hill möglicherweise auch ein bedeutendes Goldsystem beherbergt.

Nun hat die Geschichte einen weiteren Schritt gemacht - doch diesmal hat er nichts mit Bohrungen zu tun.

Stattdessen hat er alles mit Geopolitik zu tun.

Antimony Resources hat John M. Melkon zum Berater seines Board of Directors ernannt.

Auf den ersten Blick könnten Anleger dies als eine weitere Beratungsfunktion ansehen.

Das ist es nicht.

Denn wenn jemand mit mehr als drei Jahrzehnten Erfahrung in der nationalen Sicherheit der USA, bei Special-Forces-Einsätzen, Verteidigungsplanung, Nachrichtendiensten und der Ausbildung zu kritischen Mineralien sich entscheidet, bei einem Junior-Antimonunternehmen mitzuwirken, lohnt es sich, eine deutlich größere Frage zu stellen.

Was sieht er kommen?



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Kritische Mineralien sind zu einer Frage der nationalen Sicherheit geworden

Über Jahrzehnte wurde Bergbau überwiegend durch eine wirtschaftliche Brille betrachtet.

Unternehmen entdeckten Lagerstätten.

Regierungen erhoben Steuern.

Hersteller kauften Metalle.

Heute hat sich diese Gleichung dramatisch verändert.

Regierungen betrachten bestimmte Metalle inzwischen als strategische Vermögenswerte.

Zu den wichtigsten gehört Antimon.

Es wird in zahlreichen modernen Verteidigungssystemen eingesetzt, darunter Spezialmunition, Sprengstoffe, Panzerungslegierungen, Infrarotsysteme, Halbleiter, Flammschutzmittel, Batterien und andere militärische Technologien.

Die Herausforderung besteht darin, dass China einen großen Teil der weltweiten Antimon-Lieferkette dominiert.

Diese Konzentration bereitet westlichen Regierungen zunehmend Sorge, da sie sichere, verbündete Bezugsquellen für kritische Mineralien suchen.

Deshalb ist Antimon längst nicht mehr nur ein Rohstoff.

Es ist Teil der nationalen Sicherheitsplanung geworden.



John Melkons Hintergrund unterscheidet sich von fast jedem anderen Bergbauberater

Die meisten Beratungsgremien im Bergbausektor bestehen aus Geologen, Ingenieuren, Finanzexperten oder ehemaligen Bergbau-Managern.

John Melkon bringt etwas völlig anderes ein.

Seine Laufbahn umfasst mehr als 30 Jahre im Militär- und nationalen Sicherheitsdienst der USA.

Unter zahlreichen leitenden Positionen hat er:

als Offizier der Army Special Forces gedient

nach dem 11. September an mehreren Kampfeinsätzen in Afghanistan teilgenommen

im US-Verteidigungsministerium gearbeitet

U.S. Army Africa beraten

an der United States Military Academy (West Point) gelehrt

die Entwicklung des Critical Minerals Consortium in West Point geleitet

Der letzte Punkt dürfte der relevanteste sein.

Seine jüngste Arbeit konzentrierte sich ausdrücklich darauf, künftige militärische Führungskräfte über Lieferketten kritischer Mineralien und deren strategische Bedeutung aufzuklären.

Diese Erfahrung steht in direktem Einklang mit einer der am schnellsten wachsenden geopolitischen Prioritäten unserer Zeit.



Warum würde jemand mit diesem Profil zu einem Junior-Explorer gehen?

Das ist vielleicht die interessanteste Frage.

Personen mit einem Hintergrund wie dem von Herrn Melkon haben Möglichkeiten, Regierungen, große Verteidigungsunternehmen und multinationale Konzerne zu beraten.

Stattdessen entschied er sich, zu Antimony Resources zu stoßen.

Auch wenn nur er selbst seine Entscheidung vollständig erklären kann, deutet sie darauf hin, dass Bald Hill mehr darstellen könnte als ein gewöhnliches Explorationsprojekt.

Wenn westliche Regierungen es ernst meinen mit dem Wiederaufbau heimischer Antimon-Lieferketten, werden sie Lagerstätten benötigen, die perspektivisch in Produktion gebracht werden können.

Projekte in stabilen, bergbaufreundlichen Rechtsräumen gewinnen in einem solchen Umfeld zunehmend an Wert.

Kanada erfüllt viele dieser Kriterien.



Bald Hill hebt sich weiterhin ab

Das Unternehmen beschreibt Bald Hill weiterhin als potenziell eines der hochgradigsten Antimonprojekte Nordamerikas.

Die laufende Exploration hat eine Mineralisierung über rund 600 Meter Streichlänge und bis in Tiefen von mehr als 350 Metern umrissen, wobei sie in mehrere Richtungen offen bleibt.

Historische Bohrungen zeigten durchschnittliche Mächtigkeiten von etwa vier bis fünf Metern mit durchschnittlichen Gehalten von rund 3% bis 4% Antimon.

Wichtig ist, dass der technische NI-43-101-Bericht des Projekts aus dem Jahr 2025 ein konzeptionelles Explorationsziel von etwa 2,7 Millionen Tonnen mit Gehalten zwischen 3% und 4% Antimon enthält. Wie das Unternehmen betont, handelt es sich dabei nicht um eine Mineralressource; zusätzliche Arbeiten sind erforderlich, und es besteht keine Gewissheit, dass weitere Exploration eine solche Ressource definieren wird.

Seit diesem Bericht haben die Bohrungen den bekannten mineralisierten Fußabdruck weiter erweitert und zusätzliche Explorationsziele auf dem Projektgebiet identifiziert.

Das Unternehmen meldete außerdem ermutigende Goldabschnitte im Zusammenhang mit dem Antimonsystem, was die Möglichkeit eröffnet, dass sich Bald Hill letztlich als umfassenderes Projekt für kritische Metalle und Gold erweisen könnte.



Die Aussagen des CEO zeigen das größere Ziel

Der vielleicht aufschlussreichste Teil der Ankündigung stammte von CEO Jim Atkinson.

Anstatt sich ausschließlich auf Corporate Governance zu konzentrieren, skizzierte er ein strategisches Ziel.

Das Unternehmen beabsichtigt, Herrn Melkons Erfahrung und Beziehungen zu nutzen, um Antimony Resources relevanten US-Regierungsstellen vorzustellen, die sich mit der Sicherheit kritischer Mineralien befassen.

Das Management verwies außerdem auf die mögliche Beantragung von Finanzierungshilfen über Institutionen wie die Export-Import Bank of the United States und andere Regierungsprogramme, die die Entwicklung strategischer Mineralien unterstützen.

Ob eine solche Unterstützung letztlich zustande kommt, bleibt ungewiss.

Doch allein die Tatsache, dass das Management diese Möglichkeiten offen anspricht, zeigt, wie stark sich der Antimonmarkt verändert hat.

Junior-Bergbauunternehmen denken nicht mehr nur über klassische Eigenkapitalfinanzierungen nach.

Einige beginnen, sich innerhalb breiter angelegter, staatlich unterstützter Initiativen für kritische Mineralien zu positionieren.





Die Investmentlandschaft verändert sich

Historisch bewerteten Anleger Junior-Explorer fast ausschließlich anhand von Bohrergebnissen.

Das bleibt wichtig.

Doch heute tritt ein weiterer Faktor hinzu.

Strategische Relevanz.

Projekte, die Mineralien liefern können, die als wesentlich für die nationale Sicherheit gelten, könnten zunehmend Aufmerksamkeit von Regierungen, Verteidigungsbehörden, Entwicklungsbanken und strategischen Industrieakteuren auf sich ziehen.

Das beseitigt weder geologische Risiken noch Explorationsunsicherheiten.

Aber es schafft einen anderen Rahmen zur Bewertung bestimmter Projekte.

Der Markt beginnt, zwischen gewöhnlichen Lagerstätten und strategisch wichtigen Projekten zu unterscheiden.

Jedes Explorationsunternehmen hofft, eine wertvolle Lagerstätte zu entdecken.

Deutlich weniger Unternehmen befinden sich an der Schnittstelle von Bergbau, Geopolitik und nationaler Sicherheit.

Antimony Resources scheint sich in diese Kategorie zu bewegen.

Die Ernennung von John Melkon verändert die Geologie nicht.

Sie garantiert keine Finanzierung.

Sie garantiert keine staatliche Unterstützung.

Was sie jedoch signalisiert: Das Management denkt über Bohrungen hinaus.

Es scheint Bald Hill als Teil einer deutlich größeren Debatte zu positionieren - einer Debatte über den Wiederaufbau sicherer nordamerikanischer Lieferketten für ein Metall, das für Verteidigungs- und Industriepolitik zunehmend an Bedeutung gewinnt.

Für Anleger könnte das ebenso bedeutsam sein wie das nächste Bohrloch.



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