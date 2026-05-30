Die Nachfrage nach Verteidigungsrohstoffen löst einen Boom bei US-Börsengängen aus - während Almonty und St George Mining von der Entwicklung profitieren

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Almonty und St George Mining gehören zu den Gewinnern von Washingtons Bemühungen, kritische Rohstoff-Lieferketten abzusichern

Der weltweite Wettlauf um kritische Rohstoffe verändert die Kapitalmärkte für Bergbauunternehmen grundlegend. Immer mehr Rohstoffgesellschaften streben ein US-Listing an, da Investoren strategische Metalle zunehmend nicht mehr nur als klassische Rohstoffe, sondern als zentrale Bausteine nationaler Sicherheit betrachten.

Eine Analyse von Reuters zeigt, dass im Jahr 2026 bereits mindestens 18 Bergbauunternehmen ein US-Börsenlisting abgeschlossen haben oder dieses anstreben - gegenüber lediglich drei Unternehmen im Jahr 2025. Diese Entwicklung spiegelt einen grundlegenden politischen Wandel in Washington wider, wo kritische Rohstoffe inzwischen zu einem zentralen Bestandteil der Industrie- und Verteidigungsstrategie geworden sind. Produzenten von Wolfram, Seltenen Erden, Antimon und Uran positionieren sich zunehmend als Zulieferer für die Verteidigungsindustrie und militärische Beschaffungsprogramme, anstatt lediglich Teilnehmer klassischer Rohstoffmärkte zu sein.

Die Dringlichkeit hat sich weiter erhöht, nachdem Berichte darauf hindeuteten, dass die strategischen Lagerbestände der USA an Wolfram und anderen kritischen Materialien durch die anhaltende Produktion von Waffen und Munition im Zusammenhang mit den jüngsten Konflikten im Nahen Osten erheblich belastet wurden. Wolfram ist aufgrund seiner hohen Dichte, außergewöhnlichen Härte und extremen Hitzebeständigkeit ein unverzichtbarer Bestandteil panzerbrechender Munition, von Raketensystemen, Flugzeugen und modernen Waffensystemen.

Für die USA wird die Situation zusätzlich dadurch erschwert, dass China mehr als 80% der weltweiten Wolframproduktion kontrolliert und gleichzeitig die nachgelagerte Verarbeitung dominiert. Die Vereinigten Staaten verfügen seit 2015 über keine aktive kommerzielle Wolframmine mehr und sind auf umfangreiche Importe angewiesen.

Vor diesem Hintergrund stoßen Bergbauunternehmen mit Fokus auf strategische Metalle bei US-Investoren auf zunehmend großes Interesse.

Wolfram rückt wieder in den strategischen Fokus

Nur wenige Unternehmen sind so eng mit diesem Trend verbunden wie Almonty Industries (ISIN: CA0203987072). Das Unternehmen hat sich zu einer der wichtigsten westlichen Wolfram-Storys entwickelt, da Regierungen nach Alternativen zu chinesischen Lieferketten suchen. Die Sangdong-Mine in Südkorea gilt als eines der größten Wolframprojekte außerhalb Chinas und könnte künftig eine Schlüsselrolle in nicht-chinesischen Lieferketten einnehmen.

Zusätzlichen Rückenwind erhält die Investmentstory durch neue Beschaffungsrichtlinien des Pentagon, die ab Januar 2027 strengere Anforderungen an Rohstoffquellen innerhalb verteidigungsrelevanter Lieferketten vorsehen. Davon könnten insbesondere Produzenten in verbündeten Staaten profitieren, die eine verlässliche und nachvollziehbare Versorgung westlicher Hersteller gewährleisten können.

Die strategische Bedeutung von Wolfram ist längst zu einem Thema der nationalen Sicherheit geworden. Wie Steve Allen, Chief Operating Officer von Almonty, kürzlich erklärte, dürfte die Nachfrage nach Wolfram in den kommenden Jahrzehnten aufgrund wachsender Anwendungen in Verteidigung, Luftfahrt und Industrie kontinuierlich steigen.

Diese Perspektive erklärt, weshalb Wolframunternehmen zunehmend die Aufmerksamkeit von Investoren in New York auf sich ziehen, wo der Zugang zu größeren Kapitalmärkten und staatlichen Förderprogrammen die Entwicklung strategischer Projekte erheblich beschleunigen kann.

Die Kapitalmärkte folgen der Regierungspolitik

Der Trend beschränkt sich jedoch nicht auf Wolfram.

Washington hat sein Engagement im Bereich kritischer Rohstoffe in den vergangenen Jahren deutlich ausgeweitet - durch Zuschüsse, Darlehen, Beteiligungen sowie langfristige Beschaffungsprogramme. Das Pentagon unterstützt Projekte im Bereich Seltene Erden, Antimon und Wolfram. Gleichzeitig spielen Institutionen wie die Export-Import Bank der USA und die Development Finance Corporation eine zunehmend wichtige Rolle bei der Finanzierung strategischer Rohstoffprojekte.

Auch private Investoren folgen diesem Kurs.

Große Finanzinstitutionen betrachten kritische Rohstoffe mittlerweile als eigenständige Investmentkategorie, die eng mit wirtschaftlicher Sicherheit und geopolitischer Stabilität verknüpft ist. Unternehmen mit Bezug zu verteidigungsrelevanten Rohstoffen erzielen daher häufig höhere Bewertungen und ein deutlich größeres Investoreninteresse als noch vor wenigen Jahren.

Seltene Erden gewinnen weiter an strategischer Bedeutung

Während Wolfram derzeit besonders stark im Fokus steht, bleiben Seltene Erden für den Ausbau moderner Verteidigungssysteme unverzichtbar.

Permanentmagnete auf Basis von Neodym, Praseodym, Dysprosium und Terbium sind essenzielle Bestandteile moderner Raketensysteme, Kampfjets, Radartechnologien und elektronischer Kriegführung. Die Dominanz Chinas bei der Verarbeitung dieser Rohstoffe sorgt daher zunehmend für Besorgnis in Washington und anderen westlichen Hauptstädten.

Vor diesem Hintergrund rücken Entwickler von Seltene-Erden-Projekten in politisch stabilen und verbündeten Staaten verstärkt in den Fokus.

Zu den besonders beachteten Unternehmen zählt St George Mining (ISIN: AU000000SGQ8).

Das australische Unternehmen hat sich in den vergangenen zwei Jahren durch sein zu 100% kontrolliertes Araxá-Projekt in Brasilien zu einem bedeutenden Entwickler kritischer Rohstoffe entwickelt. Gleichzeitig intensivierte das Management seine Kontakte zu politischen Entscheidungsträgern in den USA und engagierte die in Washington ansässige Beratungsfirma Ervin Graves Strategy Group, um die Beziehungen zu Behörden im Bereich kritischer Rohstoffe auszubauen.

Araxá passt zu den Prioritäten westlicher Lieferketten

Das Araxá-Projekt zeichnet sich sowohl durch seine Größe als auch durch seine strategische Lage aus.

St George Mining meldete kürzlich eine deutlich erweiterte Ressource von 70,9 Millionen Tonnen mit einem Gehalt von 4,06% Gesamt-Seltene-Erden-Oxiden (TREO) sowie bedeutenden Niob-Vorkommen. Das Projekt zählt inzwischen zu den größten karbonatitgebundenen Hartgestein-Lagerstätten für Seltene Erden in Südamerika und kann sich mit mehreren etablierten Projekten weltweit messen.

Ebenso wichtig ist die geografische Position im westlichen Hemisphärenraum.

Da Washington verstärkt auf Lieferketten in verbündeten Staaten setzt, gewinnt Brasilien als Rohstoffstandort zunehmend an Bedeutung. Die Unterstützung weiterer brasilianischer Seltene-Erden-Projekte durch US-Finanzierungsinitiativen unterstreicht diesen Trend.

Darüber hinaus hat St George bereits Partnerschaften entlang der Wertschöpfungskette aufgebaut. Die Zusammenarbeit mit dem US-Unternehmen REalloys verbindet Araxá mit einer Magnetproduktionskette, die bereits Materialien für Verteidigungs- und Regierungsprogramme liefert. Parallel prüft das Unternehmen weitere Partnerschaften in den USA und Möglichkeiten im Rahmen öffentlicher und privater Initiativen zur Verringerung der Abhängigkeit von chinesischen Verarbeitungsanlagen.

Ein struktureller Wandel statt eines kurzfristigen Zyklus

Der starke Anstieg von US-Börsengängen im Rohstoffsektor deutet auf einen grundlegenden Wandel hin, wie Investoren, Regierungen und Unternehmen kritische Rohstoffe bewerten.

Über Jahrzehnte wurden Rohstoffmärkte primär von industrieller Nachfrage und Preiszyklen bestimmt. Heute spielen Versorgungssicherheit, geopolitische Ausrichtung und Verteidigungsfähigkeit eine ebenso wichtige Rolle bei Investitionsentscheidungen.

Dadurch entstehen neue Chancen für Unternehmen, die Rohstoffe liefern, die für moderne Verteidigungssysteme unverzichtbar sind.

Während Almonty Industries vom Wiederaufbau westlicher Wolfram-Lieferketten profitieren könnte, positioniert sich St George Mining im Bereich Seltene Erden und Niob als potenzieller Baustein einer strategischen Rohstoffversorgung in der westlichen Hemisphäre.

Beide Unternehmen verdeutlichen eine neue Realität: Bergbaugesellschaften verkaufen längst nicht mehr nur Rohstoffe. Zunehmend werden sie zu einem integralen Bestandteil der nationalen Sicherheits- und Verteidigungsinfrastruktur westlicher Staaten.

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Quellen

https://www.defensenews.com/industry/2026/05/27/defense-driven-demand-powers-surge-in-us-listings-by-mining-firms/

https://cdn-api.markitdigital.com/apiman-gateway/ASX/asx-research/1.0/file/2924-03049436-6A1308657&v=undefined

https://harici.com.tr/en/us-seeks-new-tungsten-supplies-after-iran-war-drains-military-stockpiles/

Lassen Sie sich in den Verteiler für St George Mining oder Nebenwerte eintragen. Einfach eine E-Mail an Eva Reuter: e-reuter@dr-reuter.eu mit dem Hinweis: "Verteiler St George Mining" oder "Nebenwerte".

St George Mining

Land: Australien

ISIN: AU000000SGQ8

https://stgm.com.au

Disclaimer/Risikohinweis St George Mining

Interessenkonflikte: Mit St George Mining existiert ein entgeltlicher IR und PR-Vertrag. Inhalt der Dienstleistungen ist u.a., den Bekanntheitsgrad des Unternehmens zu erhöhen. Dr. Reuter Investor Relations handelt daher bei der Erstellung und Verbreitung des Artikels im Interesse von der St George Mining. Es handelt sich um eine werbliche redaktionelle Darstellung. Aktien von St George Mining können sich im Besitz von Mitarbeitern oder Autoren von Dr. Reuter Investor Relations - unter Berücksichtigung der Regeln der Market Abuse Regulation (MAR) befinden.



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Enthaltene Werte: AU000000SGQ8,CA0203987072