Wolfram-Boom in den USA: Die nächste große Rohstoff-Sensation? Dieses Unternehmen besitzt das größte Wolfram-Portfolio der USA

Anzeige / Werbung

Explodierende Wolframpreise und wichtige Laborergebnisse im zweiten Quartal 2026 könnten zeitnah für frühen Cashflow sorgen. Das anstehende Bohrprogramm bietet eine enorme Katalysator-Chance.

- Advertorial/Werbung - Auftraggeber: Spartan Metals Corp. (WKN: A41C56) - Bitte beachten Sie unbedingt die Interessenkonflikte und Disclaimer am Ende.

Liebe Leserinnen und Leser,

jetzt wird aus Theorie operative Realität. Spartan Metals Corp. (WKN: A41C56 | ISIN: CA8468111072) hat den Start seines Explorations- und Bohrprogramms 2026 auf dem Eagle Tungsten-Silver-Rubidium Project in Nevada bekanntgegeben - und damit beginnt genau die Phase, auf die der Markt seit Monaten wartet.

Denn während der Wolframpreis im Zuge des globalen Angebotsdefizits und geopolitischer Spannungen regelrecht explodiert, rollen bei Spartan jetzt die Maschinen an:

- Advertorial/Werbung -

Auftraggeber Spartan Metals Corp. WKN: A41C56

Bitte beachten Sie unbedingt die Interessenkonflikte und Disclaimer am Ende

Bereits ab sofort startet das Unternehmen großflächige Boden- und Gesteinsproben auf den erweiterten Tungstonia-Claims. Anfang Juni folgen tiefreichende TITAN-MT- und DCIP-Geophysikprogramme über das gesamte Projektgebiet - mit dem Ziel, die mehr als zwei Kilometer langen Wolfram-Silber-Strukturen in die Tiefe zu verfolgen und mögliche Skarn-Zonen zu identifizieren. Und direkt danach soll es ernst werden:

Für Anfang bis Mitte Juli plant Spartan rund 3.000 Meter Diamantkernbohrungen auf priorisierten Zielzonen.



Tipp Bei SMARTBROKER+ können Sie Aktien auf Gettex schon ab 0 Euro Gebühren handeln! Hier kostenloses Depot eröffnen

Besonders spannend: Die neuen Arbeiten konzentrieren sich gezielt auf jene Bereiche, in denen bereits hochgradige Wolfram-, Silber- und Rubidium-Anomalien identifiziert wurden. Genau dort also, wo sich das Potenzial auf eine massive Erweiterung des historischen Eagle-Distrikts abzeichnet.

CEO Brett Marsh bringt es auf den Punkt:

We are keen to get drills turning and begin definition

of the mineral system at Tungstonia.

Damit beginnt bei Spartan Metals nun die wohl entscheidendste Phase der bisherigen Unternehmensgeschichte. Denn aus geologischen Modellen werden jetzt harte Bohrdaten - und genau solche Phasen haben in der Vergangenheit bei erfolgreichen Rohstoff-Explorern oft die größten Neubewertungen ausgelöst.

Und das passiert zu einem Zeitpunkt, an dem sich der Wolframmarkt ohnehin bereits in einem historischen Superzyklus befindet.

Stellen Sie sich vor: Ein Metall, das in der wirtschaftlichen Bewertung eines Projekts mit 8 USD pro Pfund angesetzt wurde, handelt heute bei über 139 USD pro Pfund - also dem Neunfachen …

Der Claim-Block "Tungstonia" mit den Wolfram-Bodenproben-Ergebnissen von 2025, dargestellt als Konturen auf einer Wärmekarte, sowie dem für 2026 geplanten Bodenprobenprogramm (grün dargestellt), das auf die 2025 erweiterten Claims ausgedehnt werden soll. Das Programm soll das Potenzial für weitere Wolfram-Skarn-Vorkommen im Gebiet der Yellow Jacket Mine und in der Nähe der zuvor identifizierten Wolfram-Anomalie im südöstlichen Teil des Claim-Blocks untersuchen. Die Bodenuntersuchungsergebnisse von 2025 wurden bereits am 9. Dezember 2025 veröffentlicht. Quelle: Unternehmensnews vom 20. Mai 2026

Der Wolfram-Superzyklus 2026: Warum jetzt der entscheidende Zeitpunkt ist

Während Anleger noch über Gold, Kupfer und Lithium diskutieren, vollzieht sich im Wolfram-Markt eine Preisentwicklung, die in dieser Dynamik ihresgleichen sucht. Wolfram ist kein spekulativer Newcomer-Rohstoff - es ist ein Industriemetall mit dem höchsten Schmelzpunkt aller Metalle (3.422 °C), unersetzbar in der Rüstungsindustrie, im Maschinenbau, in der Halbleiterproduktion und in der Elektromobilität. Und es hat ein China-Problem.

China kontrolliert rund 82% der globalen Wolframproduktion und hat im Dezember 2024 neue Exportbeschränkungen für Dual-Use-Technologien eingeführt - Wolfram explizit eingeschlossen. Die Reaktion der westlichen Märkte war unmittelbar: Preise stiegen, Lagerbetände schrumpften, und Regierungen begannen strategische Reserven aufzubauen.

Wolframpreis-Entwicklung (APT) - historische Meilensteine

Quellen: Fastmarkets (APT 88.5% WO3 min, FOB China), SMM Metal Market (CIF Rotterdam), CEO-Statement Spartan Metals (17. März 2026). Historische Werte nach Fastmarkets/IMARC.

Was diese Zahlen für Investoren bedeuten: Die alte Victorio-PEA aus 2008 basierte auf einem Wolframpreis von rund 8 USD pro Pfund (ca. 170 USD/mtu). Der aktuelle Preis liegt beim rund Neunfachen davon. Eine aktualisierte Wirtschaftlichkeitsstudie - die Spartan Metals als nächsten Schritt angekündigt hat - könnte entsprechend deutlich höhere NPV-Werte ausweisen.

Was Wolfram so unersetzlich macht - und warum die USA dringend eigene Quellen brauchen

Wolfram besitzt physikalische Eigenschaften, für die es schlicht keinen wirtschaftlichen Ersatz gibt:

Höchster Schmelzpunkt aller Metalle: 3.422 °C - unverzichtbar für Turbinenschaufeln, Raketenbauteile, Hochtemperaturöfen

3.422 °C - unverzichtbar für Turbinenschaufeln, Raketenbauteile, Hochtemperaturöfen Panzerbrechende Munition: Als ungiftiger Ersatz für abgereichertes Uran ist Wolfram das bevorzugte Material für kinetische Penetratoren in der Nato-Rüstung

Als ungiftiger Ersatz für abgereichertes Uran ist Wolfram das bevorzugte Material für kinetische Penetratoren in der Nato-Rüstung Halbleiter: Wolfram-Hexafluorid ist bei der Chipproduktion un-verzichtbar - jeder moderne Prozessor enthält Wolfram

Wolfram-Hexafluorid ist bei der Chipproduktion un-verzichtbar - jeder moderne Prozessor enthält Wolfram Werkzeuge & Verschleißschutz: Wolframcarbid ist fast so hart wie Diamant - Grundlage für Bohrer, Fräser, Schneidwerkzeuge aller Art

Wolframcarbid ist fast so hart wie Diamant - Grundlage für Bohrer, Fräser, Schneidwerkzeuge aller Art Elektromobilität: In NCM-Batteriekathoden erhöht Wolfram Energiedichte und thermische Stabilität

Wolfram wird in den USA nicht kommerziell abgebaut. Kein einziges US-Unternehmen produziert heute Wolfram aus heimischen Quellen. Die gesamte Versorgung hängt an Importen - überwiegend aus China. Vor diesem Hintergrund hat das US-Verteidigungsministerium Wolfram offiziell als "kritisches Verteidigungsmaterial" eingestuft und fördert aktiv den Aufbau heimischer Quellen.

Eagle-Projekt: Mindestens 11 US-kritische Mineralien identifiziert (Quelle: Spartan Metals)

Das Portfolio: Jetzt das größte historische Wolfram-Portfolio der USA

Spartan Metals Corp. (WKN: A41C56 | ISIN: CA8468111072) hat sich in den vergangenen Monaten konsequent vom Ein-Projekt-Explorer zum Betreiber des größten Wolfram-Portfolios der USA entwickelt. Zwei Kernprojekte bilden das Fundament - mit fundamental unterschiedlichen, sich ergänzenden Charakteren:

Eagle (Nevada): Vier historisch produzierende Wolfram-Minen, höchstgradige historische W-Ressource der USA, zusätzlich Rubidium, Silber, Antimon und 11 kritische Mineralien. Maiden Bohrprogramm 2026.

Vier historisch produzierende Wolfram-Minen, höchstgradige historische W-Ressource der USA, zusätzlich Rubidium, Silber, Antimon und 11 kritische Mineralien. Maiden Bohrprogramm 2026. Victorio (New Mexico): Größte historische Wolfram-Molybden-Ressource der USA mit 77,2 Mio. Tonnen M&I. Fortgeschrittenes Entwicklungsprojekt mit historischer PEA. Eine aktualisierte PEA ist in Vorbereitung.

Spartan Metals: Marktkapitalisierungs-Vergleich mit US-Wolfram-Peers und historische Performance

(Quelle: Spartan Metals)

Das Victorio-Projekt: Größte historische Wolfram-Ressource der USA - neu bewertet

Am 17. März 2026 veränderte eine Transaktion die strategische Position von Spartan Metals Corp. (WKN: A41C56) fundamental: Das Unternehmen sicherte sich eine Option auf das Victorio Tungsten-Molybdenum-Projekt in New Mexico - eine der bedeutendsten Wolframlagerstätten Nordamerikas mit historisch definierten Ressourcen von über 154 Millionen Tonnen Gesamtpotenzial.

Victorio-Projekt: Lage in Luna County, New Mexico, ca. 45 km westlich von Deming

(Quelle: Spartan Metals, 17. März 2026)

Die Ressource: Zahlen, die für sich sprechen

Victorio Mineralressourcenschätzung 2012 (Cut-off: 25 USD/t kombinierter W- und Mo-Wert)

(Quelle: Spartan Metals, 17. März 2026)

Die historische Ressource umfasst:

77,2 Mio. Tonnen gemessene & angezeigte Ressourcen (Measured & Indicated) bei 0,09% WO3 und 0,09% Mo

(Measured & Indicated) bei 0,09% WO3 und 0,09% Mo 77,2 Mio. Tonnen abgeleitete Ressourcen (Inferred) bei 0,09% WO3 und 0,07% Mo

(Inferred) bei 0,09% WO3 und 0,07% Mo über 131 Millionen Pfund WO3 und rund 138 Millionen Pfund Molybden in der M&I-Kategorie

und rund 138 Millionen Pfund Molybden in der M&I-Kategorie Zusätzlich: signifikante Konzentrationen von Beryllium und Flussspat im Lagerstättensystem

signifikante Konzentrationen von Beryllium und Flussspat im Lagerstättensystem

Grundstücksstatus des Victorio-Projekts mit historischer Ressourcenumrisslinie (Cut-off: 25 USD/t). Spartan hat 188 zusätzliche Claims abgesteckt - Gesamtfläche 3.909 Acres. (Quelle: Spartan Metals, 17. März 2026)

Die alte PEA - und was sie heute bedeutet

Eine Preliminary Economic Assessment aus 2008 berechnete für das Szenario eines großmaßstäblichen Untertagebaus, wohlgemerkt sind das historische Angaben:

~17 Jahre potenzielle Minenlaufzeit

Produktion von rund 154 Mio. Pfund Wolframoxid und 158 Mio. Pfund Molybdän

NPV: ~270 Mio. USD bei einer internen Rendite von ~15%

Grundlage: Wolframpreis von nur ~8 USD/Pfund (ca. 170 USD/mtu)

Der aktuelle Wolframpreis liegt beim rund Neunfachen dieser Kalkulationsbasis. CEO Brett Marsh dazu:

Wolframpreise sind seit den Tiefs von 2008 um rund 1.130% gestiegen - von ca. 170 USD/mtu auf 2.250 USD/mtu zum Zeitpunkt unserer Vereinbarung. Unser erster Schritt wird es sein, eine aktualisierte PEA zu veröffentlichen, die Metallpreise verwendet, die das aktuelle wirtschaftliche Potenzial des Projekts besser widerspiegeln.

Aufsicht auf das historische Wirtschaftsbewertungsmodell (Cut-off: 25 USD/Kurztonne). Kernbereich mit höherem Dollarwert im westlichen Zentralteil; Ausdehnungsmöglichkeiten nach Nord-Nordost, Ost und West. (Quelle: Spartan Metals, 17. März 2026)

Das Eagle-Projekt: Vier produzierende Minen - jetzt ein Distrikt

Das Eagle-Projekt in Nevada ist nicht nur Spartans Flaggschiff - es ist eines der interessantesten Wolfram-Explorationsgebiete der USA überhaupt. Und es ist seit Januar 2026 deutlich größer geworden.

Eagle Project, eastern Nevada: Tungstonia, Rees/Antelope und Yellow Jacket Mine - jetzt ein 36,5 km²-Distrikt (Quelle: Spartan Metals)

Neu seit Februar 2026: Yellow Jacket Mine hinzugekommen

Am 5. Februar 2026 meldete Spartan Metals Corp. (WKN: A41C56), dass die neu abgesteckten Landpakete auch die historisch produzierende Yellow Jacket Tungsten Mine umfassen - ca. 2 km nordnordnordostnordostöstlich der Tungstonia Mine. Das Eagle-Projekt zählt damit jetzt

vier historisch produzierende Wolfram-Minen: Tungstonia, Rees, Antelope und Yellow Jacket

historisch produzierende Wolfram-Minen: Tungstonia, Rees, Antelope und Yellow Jacket Gehalte im Eagle-Distrikt übersteigen regelmäßig 1,0% WO3

Yellow Jacket: Skarn-Typ-Mineralisierung mit Scheelite im günstigen Guilmette-Formation-Karbonat

Gesamtfläche Eagle-Distrikt: 36,5 km² mit 244+ Claims

VP of Exploration Rebecca Ball dazu:

Unsere geologische Arbeit erweitert kontinuierlich den Mineralisierungs-Footprint am Eagle-Projekt, der regelmäßig 1,0% WO3 überschreitet.

Hochgradige Oberflächenproben und Multimetall-Plattform

Explorationsergebnisse belegen außergewöhnlich hohe Gehalte: Untertagige Kanalproben erreichten bis zu 5,32% WO3; Gesteinsproben für Rubidium zeigten Werte bis zu 2.264 ppm. Einzelne Silberproben aus dem CRD-Bereich ergaben bis zu 900 g/t Ag.

Neben Wolfram wurden am Eagle-Standort mindestens

Elf US-kritische Mineralien am Eagle-Projekt identifiziert - darunter Wolfram, Rubidium, Antimon, Bismut, Indium und Arsen (Quelle: Spartan Metals)

Rubidium: Vom Nebenfund zur strategischen Schlüsselressource

Bei jüngeren Arbeiten stießen die Geologen auf einen bislang wenig beachteten, strategisch jedoch hochrelevanten Rohstoff: Rubidium. Das Eagle-Projekt könnte die größte - und möglicherweise einzige - wirtschaftlich relevante Rubidium-Quelle in den Vereinigten Staaten beherbergen. Rubidium ist offiziell als US-kritisches Mineral eingestuft und essentiell für Atomuhren, Navigationstechnologie und die nächste Generation von Computerchips.

Schneller Hebel: Tailings als potenzieller Frühphasen-Cashflow

Ein oft übersehener, aber operativ wichtiger Werttreiber sind die Altdeponien (Tailings) der ehemaligen Tungstonia-Aufbereitungsanlage. Spartan Metals Corp. (WKN: A41C56) hat 34 Bohrlöcher im 5-Meter-Raster abgeteuft und erste Assay-Ergebnisse vorgelegt:

Gewichtete Durchschnittsgehalte: ~0,13% WO3, 10,6 g/t Silber, 626 ppm Rubidium

~0,13% WO3, 10,6 g/t Silber, 626 ppm Rubidium Volumen: geschätzt 9.000 bis 10.000 Tonnen

geschätzt 9.000 bis 10.000 Tonnen Beschaffenheit: überwiegend grobörniger Sand - spricht für vergleichsweise einfache Aufbereitung

überwiegend grobörniger Sand - spricht für vergleichsweise einfache Aufbereitung Metallurgie-Ergebnisse Q2 2026 erwartet - konkreter naher Katalysator

Tailings Reprocessing: Near-Term Opportunity - Assay-Ergebnisse aus 34 Bohrungen am Tungstonia-Altdepot (Quelle: Spartan Metals)

Sollte sich eine wirtschaftlich tragfähige Verarbeitungsroute bestätigen - die Ergebnisse werden für Q2 2026 erwartet - könnten die Tailings frühzeitig Cashflow generieren und weitere Explorationsarbeiten finanzieren. Das wäre ein direkter Mehrwert für Aktionäre: Entwicklungsrisiko sinkt, Verwässerung wird begrenzt.

Strategische Ausrichtung: DoD, DoE - und ein überzeichnetes Placement

Spartan Metals Corp. (WKN: A41C56) positioniert sich bewusst als potenzieller Partner innerhalb der nationalen Rohstoffstrategie der USA. Das Unternehmen prüft aktiv Fördermöglichkeiten über US-Behörden wie das Verteidigungs- und das Energieministerium - nicht-dilutive Kapitalquellen, die Entwicklungsprozesse beschleunigen und politische Rückendeckung sichern.

CEO Brett Marsh dazu:

Der Hauptgrund, warum wir das Unternehmen aufgebaut haben, war sicherzustellen, dass wir an erster Stelle stehen, um Wolfram und andere kritische Metalle an das US-Verteidigungsministerium zu liefern.

Strategische Ausrichtung: Partnerschaft mit US Department of Defense und Department of Energy

(Quelle: Spartan Metals)

April 2026: Private Placement auf 5,5 Mio. CAD erhöht - Nachfrage übersteigt ursprüngliches Volumen

Ein starkes Marktsignal: Am 2. April 2026 kündigte Spartan Metals Corp. (WKN: A41C56) ein Private Placement von 4,4 Mio. CAD an - und musste es bereits am 13. April auf 5,5 Mio. CAD erhöhen, weil die Nachfrage das ursprüngliche Volumen überstieg. Ausgabepreis: 0,55 CAD pro Unit (je eine Aktie plus ein halber Warrant zu 0,83 CAD). Für ein Micro-Cap in diesem Stadium ist das ein bemerkenswertes Signal - institutionelle und private Investoren haben die Story offensichtlich erkannt.

Bereits im Februar 2026 hatte Hauptaktionär Burton Egger Warrants ausgeführt und seine Position auf über 22% erhöht. Gesamtinsider- und strategische Beteiligungen: rund 70% der ausstehenden Aktien - einer der höchsten Werte unter vergleichbaren Junior-Explorern.

Katalysatoren 2026: Was als nächstes kommt

Bei einem Micro-Cap kann ein einziger relevanter Newsflow ausreichen, um den Kurs signifikant zu bewegen. Bei Spartan Metals Corp. (WKN: A41C56) stehen 2026 mehrere solcher Katalysatoren auf der Agenda:

Tailings-Metallurgie (Q2 2026): Ergebnisse der metallurgischen Tests und ökonomischen Bewertung der Tungstonia-Tailings - potenzieller Near-term-Cashflow-Trigger

Ergebnisse der metallurgischen Tests und ökonomischen Bewertung der Tungstonia-Tailings - potenzieller Near-term-Cashflow-Trigger Maiden-Bohrprogramm Eagle: Erstes modernes Bohrprogramm seit den 1950er Jahren, Ziel: erste formelle Ressourcenschätzung bis Ende 2026 oder Mitte 2027

Erstes modernes Bohrprogramm seit den 1950er Jahren, Ziel: erste formelle Ressourcenschätzung bis Ende 2026 oder Mitte 2027 Aktualisierte Victorio-PEA: Neubewertung mit aktuellen Wolframpreisen (ca. 9x höher als 2008) - eine aktualisierte PEA könnte - abhängig von aktuellen Metallpreisen und zukünftigen Studien - deutlich höhere Projektwerte implizieren

Neubewertung mit aktuellen Wolframpreisen (ca. 9x höher als 2008) - eine aktualisierte PEA könnte - abhängig von aktuellen Metallpreisen und zukünftigen Studien - deutlich höhere Projektwerte implizieren Förderanträge DoD/DoE: Laufende Gespräche mit Verteidigungsministerium und Energieministerium über nicht-dilutive Finanzierungen

Laufende Gespräche mit Verteidigungsministerium und Energieministerium über nicht-dilutive Finanzierungen Ressourcen-Update Victorio: Aktualisierung der historischen Ressourcenschätzung mit Einbeziehung zusätzlicher identifizierter Flächen oberhalb des bestehenden Ressourcenmodells

Aktualisierung der historischen Ressourcenschätzung mit Einbeziehung zusätzlicher identifizierter Flächen oberhalb des bestehenden Ressourcenmodells Abschluss Private Placement: Schließung des überzeichneten 5,5-Mio.-CAD-Placements finanziert Explorationsprogramm

Spartan Metals: Unlocking America's Critical Mineral Resources (TSX-V: W, OTCQB: SPRMF, FSE: J03)

Bewertungsvergleich: Spartan vs. US-Wolfram-Peers

Die Abbildung oben (Marktkapitalisierungsvergleich) zeigt eine bemerkenswerte Diskrepanz: Spartan Metals notiert aktuell mit einer Marktkapitalisierung, die einen Bruchteil der Peer-Group darstellt - obwohl das Unternehmen nun das größte historische Wolfram-Portfolio der USA kontrolliert. Vergleichbare Transaktionen im Wolfram-Sektor wurden mit erheblichen Prämien abgeschlossen:

TUNG-Aktionäre erzielten +190% nach der Ima-Mine-Akquisition (November 2024)

W-Aktionäre realisierten +132% vom Eagle-Projekt-Kauf bis November 2025

Bei einer tight capital structure von rund 51,6 Mio. ausstehenden Aktien (nicht verwässert) und rund 70% in den Händen von Insidern und strategischen Aktionären ist das handelbare Free Float überschaubar. Das bedeutet: Nachfrage trifft auf begrenztes Angebot.



Chancen, Trigger und Risiken



Investmentchancen

Größtes US-Wolfram-Portfolio: Zwei Kernprojekte mit historisch definierten Ressourcen und vier historisch produzierenden Minen

Zwei Kernprojekte mit historisch definierten Ressourcen und vier historisch produzierenden Minen Wolframpreis-Rückenwind: +1.700% seit der Victorio-PEA-Basis - aktualisierte Wirtschaftlichkeitsstudie könnte NPV vielfach erhöhen

+1.700% seit der Victorio-PEA-Basis - aktualisierte Wirtschaftlichkeitsstudie könnte NPV vielfach erhöhen Near-term Katalysator Tailings: Metallurgieergebnisse Q2 2026 erwartet, potenzieller frühzeitiger Cashflow ohne Verwässerung

Metallurgieergebnisse Q2 2026 erwartet, potenzieller frühzeitiger Cashflow ohne Verwässerung Maiden Bohrprogramm: Erstes modernes Bohrprogramm - Ergebnisse können schnell Neubewertung ausloesen

Erstes modernes Bohrprogramm - Ergebnisse können schnell Neubewertung ausloesen Tight cap structure: ~70% Insider-Beteiligung + überzeichnetes Placement - starkes Vertrauenssignal

~70% Insider-Beteiligung + überzeichnetes Placement - starkes Vertrauenssignal Politischer Rückenwind: US-Regierung, DoD und DoE suchen aktiv heimische Wolfram-Quellen

Risiken

Exploration bleibt risikobehaftet - keine Garantie auf Ressourcenentdeckung oder wirtschaftliche Abbaubarkeit

Historische Ressourcen sind keine NI-43-101-konformen aktuellen Ressourcen - Verifizierung erforderlich

Wolfram-Marktvolatility: Preise können auch fallen, z. B. bei geopolitischer Entspannung USA-China

Finanzierungsrisiko bei großem Entwicklungsprogramm (Victorio: 14 Mio. USD Explorationkosten über 5 Jahre)

Liquiditätsrisiko bei dünnem Handelsvolumen im Micro-Cap-Segment

Nur für risikobewusste Anleger geeignet. Nur spekulatives Kapital einsetzen.



Fazit: Größstes US-Wolfram-Portfolio - im Superzyklus-Aufwind

Spartan Metals Corp. (WKN: A41C56 | ISIN: CA8468111072) hat sich in kurzer Zeit vom Single-Asset-Explorer zum Betreiber des - gemessen an historischen Ressourcen - größten Wolfram-Portfolios der USA entwickelt. Eagle bringt hochgradige Mineralien und einen Near-term-Cashflow-Hebel über die Tailings. Victorio bringt die Größe und eine historische PEA, deren NPV auf Basis heutiger Preise erheblich höher ausfällt. Beide zusammen positionieren Spartan als strategisch relevanten Akteur in einem Markt, in dem die USA dringend nach heimischen Quellen suchen.

Das überzeichnete Placement, der Insider-Zukauf und die politische Rückendeckung durch DoD und DoE ergeben ein Bild, das selten so klar ist: Substanz im Boden, Superzyklus im Rücken, politischer Wille im Front.

Wir wünschen Ihnen viel Erfolg bei Ihren Investments - und verbleiben mit besten, aber wie immer spekulativen Grüßen, Ihre Redaktion von Mining Investor

Besuchen Sie auch die Webseite von Spartan Metals oder lesen Sie die Unternehmensunterlagen auf SEDAR+.

Bilder können KI generiert sein

Disclaimer und Hinweise gemäß §34b Abs. 1 WpHG in Verbindung mit FinAnV (Deutschland)

Dieser Werbeartikel wurde von Mitarbeitern der Orange Unicorn Ltd. am 5. Mai 2026 erstellt und am 28. Mai 2026 abgeändert. Gemäß §84 WPHG ist die Tätigkeit der Orange Unicorn LTD. bei der Bafin angezeigt. Es handelt sich um eine bezahlte Werbung, bitte beachten Sie die Hinweise gemäß §34b Abs. 1 WpHG in Verbindung mit FinAnV (Deutschland). Die Bezahlung erfolgt ausschließlich vom werbenden Unternehmen und nicht von Seiten Dritter.

Für die werbliche Berichterstattung über das Unternehmen Spartan Metals Corporation wurden Vermittler, Verfasser und Herausgeber vom Unternehmen Spartan Metals Corporation entgeltlich entlohnt.

Hierdurch besteht konkret und eindeutig ein Interessenkonflikt!

Ein Vermittler hält Aktien von Spartan Metals Corporation und könnte diese verkaufen und von einer erhöhten Handelsliquidität oder einem höheren Aktienkurs profitieren.

Hierdurch besteht konkret und eindeutig ein Interessenkonflikt!

Anleger sollten die vollständigen und ausgewogenen Informationen in den öffentlichen Bekanntmachungen des Unternehmens auf SEDAR+ lesen.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Dieses Dokument enthält zukunftsgerichtete Informationen im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze. Zukunftsgerichtete Informationen basieren auf den aktuellen Erwartungen und Annahmen des Managements und beinhalten bekannte und unbekannte Risiken. Es kann nicht garantiert werden, dass zukünftige Explorationen zur Entdeckung einer Mineralressource oder -reserve führen werden.

Sämtliche Veröffentlichungen, also Berichte, Darstellungen, Mittelungen sowie Beiträge ("Veröffentlichungen") dienen ausschließlich der Information und stellen keine Handelsempfehlung hinsichtlich des Kaufs oder Verkaufs von Wertpapieren noch eine Anlageberatung im Sinne des Wertpapierhandelsgesetzes (WpHG) in Deutschland dar.

Die Veröffentlichungen sind nicht mit einer professionellen Finanzanalyse gleichzusetzen, sondern geben lediglich die Meinung der Orange Unicorn/mining-investor.com ("Herausgeber"), bzw. der für diese tätigen Verfasser der Veröffentlichungen ("Verfasser") wieder. Jedes Investment in die hier vorgestellten Finanzinstrumente wie Aktien, Anleihen, Derivate auf Wertpapiere etc. (zusammen "Finanzinstrumente") ist mit Chancen, aber auch mit Risiken bis hin zum Totalverlust verbunden. Kauf-/Verkaufsaufträge sollten zum eigenen Schutz stets limitiert werden. Dies gilt insbesondere für die hier behandelten Werte aus dem Small- und Micro-Cap-Bereich, die sich ausschließlich für spekulative und risikobewusste Anleger eignen.

Jeder Anleger handelt auf eigenes Risiko. Wir erbringen ausschließlich Marketing- und Werbedienstleistungen und sind nicht in das Unternehmensmanagement oder Geschäftsentscheidungen eingebunden. Der Herausgeber und die für ihn tätigen Verfasser übernehmen keinerlei Gewähr auf die Aktualität, Richtigkeit, Vollständigkeit oder sonstige Qualität der Veröffentlichungen.

Eine individuelle Offenlegung zu Wertpapierbeteiligungen des Herausgebers und der Verfasser und/oder der Vergütung des Herausgebers oder der Verfasser durch das mit Veröffentlichungen im Zusammenhang stehende Unternehmen Dritte, werden in beziehungsweise unter der jeweiligen Veröffentlichung ausdrücklich ausgewiesen.

Die in den jeweiligen Veröffentlichungen angegebenen Preise/Kurse zu besprochenen Finanzinstrumenten sind, soweit nicht näher erläutert, Tagesschlusskurse des zurückliegenden Börsentages oder aber aktuellere Kurse vor der jeweiligen Veröffentlichung. Allgemeiner Haftungsausschluss Die Veröffentlichungen dienen ausschließlich Informationszwecken.

Alle Informationen und Daten in den Veröffentlichungen stammen aus Quellen, die der Herausgeber bzw. der Verfasser zum Zeitpunkt der Erstellung für zuverlässig und vertrauenswürdig hält. Der Herausgeber und die Verfasser haben die größtmögliche Sorgfalt darauf verwandt, sicherzustellen, dass die verwendeten und zugrunde liegenden Daten und Tatsachen vollständig und zutreffend sowie die herangezogenen Einschätzungen und aufgestellten Prognosen realistisch sind.

Der Herausgeber übernimmt jedoch keine Gewähr auf Richtigkeit, Vollständigkeit, und Aktualität der in den Veröffentlichungen enthaltenen Informationen.

Der Herausgeber hat keine Aktualisierungspflicht.

Er weist darauf hin, dass nachträglich Veränderungen der in den Veröffentlichungen enthaltenen Informationen und der darin enthaltenen Meinungen des Herausgebers oder des Verfassers entstehend können. Im Falle derartiger nachträglicher Änderungen ist der Herausgeber nicht verpflichtet, diese mitzueilen bzw. gleichfalls zu veröffentlichen.

Die Aussagen und Meinungen des Herausgebers bzw. Verfassers stellen keine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf eines Finanzinstruments dar. Der Herausgeber ist nicht verantwortlich für Konsequenzen, speziell für Verluste, welche durch die Verwendung der in Veröffentlichungen enthaltenen Informationen und Meinungen folgen bzw. folgen könnten.

Der Herausgeber und die Verfasser übernehmen insbesondere keine Gewähr dafür, dass aufgrund des Erwerbs von Finanzinstrumenten der Gegenstand von Veröffentlichungen sind Gewinne erzielt oder irgendwelche Kursziele erreicht werden können.

Herausgeber und Verfasser sind keine professionellen Investitionsberater. Der Herausgeber und der Verfasser sind im Zusammenhang mit Veröffentlichungen für Dritte tätig. Sie erhalten von Dritten Entgelte für Veröffentlichungen, was zu einem Interessenkonflikt führen kann, auf den hiermit ausdrücklich hingewiesen wird.

Die auf den Internetseiten des Herausgebers wiedergegebenen Informationen und Meinungen Dritter, insbesondere in den Chats, geben nicht die Meinung des Herausgebers wieder, so dass dieser entsprechend keinerlei Gewähr auf die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der Informationen übernimmt. Die Urheberrechte der einzelnen Artikel liegen bei dem jeweiligen Autor. Nachdruck und/oder kommerzielle Weiterverbreitung sowie die Aufnahme in kommerzielle Datenbanken ist nur mit ausdrücklicher Genehmigung des jeweiligen Autors oder des Herausgebers erlaubt.

Urheberrecht

Die Urheberrechte der einzelnen Artikel liegen bei dem Herausgeber. Der Nachdruck und/oder kommerzielle Weiterverbreitung sowie die Aufnahme in kommerzielle Datenbanken ist nur mit ausdrücklicher Genehmigung des Herausgebers erlaubt. Die Nutzung der Veröffentlichungen ist nur zu privaten Zwecken erlaubt.

Eine professionelle Verwertung ist entgeltpflichtig und nur mit vorheriger schriftlicher Zustimmung des Herausgebers zulässig. Veröffentlichungen dürfen weder direkt noch indirekt nach Großbritannien, in die USA oder Kanada oder an US-Amerikaner oder eine Person, die ihren Wohnsitz in den USA, Kanada oder Großbritannien hat, übermittelt werden.



Bilder können KI-generiert sein.

Impressum:

Angaben gemäß § 5 TMG:

Orange Unicorn Ltd.

132-134 Great Ancoats Street

M4 6DE Manchester

Kontakt:

Telefon: +44 (0)161 768 0646

E-Mail: info [at] mining-investor.com



Registergericht: England and Wales

Registernummer: 15974038

Aufsichtsbehörde: Companies House

Enthaltene Werte: CA95960L2003,CA0203987072,CA8468111072,CA92243U1075