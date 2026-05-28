Erstellt und veröffentlicht im Auftrag von Antimony Resources Corp. Der Krieg am Persischen Golf scheint in seine finale Phase gegangen zu sein. Offenbar stehen die USA und der Iran kurz vor dem Abschluss eines Pfads zum Frieden. So melden es jedenfalls US-Medien. Die Kampfhandlungen haben abgesehen von Kupfer, dass sich derzeit auf Allzeithoch befindet, fast alle Metallpreise und damit auch die Aktien belastet. Doch der geopolitische Wettstreit um Seltene Erden, Antimon oder Silber dürfte in den kommenden Monaten in die nächste Runde gehen. Westliche Unternehmen treiben ihre Projekte voran, um von den Plänen der USA zum Aufbau einer Lieferkette außerhalb des chinesischen Machtbereichs zu profitieren. Wir blicken deshalb auf die Gewinner von Morgen, die auch kurzfristig reüssieren können: MP Materials, Antimony Resources und Aya Gold & Silver!Den vollständigen Artikel lesen ...
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