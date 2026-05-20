Silicon Valley steigt jetzt in den Uranmarkt ein - Myriad könnte gerade die größte Tür überhaupt geöffnet haben

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Das ist die Art von Entwicklung, die verändert, wie der Markt ein Unternehmen bewertet. Nicht nächstes Jahr. Sondern jetzt.
Dieser Artikel wird im Auftrag von Myriad Uranium Corp. (WKN A3D1E0) veröffentlicht.
Myriad Uranium ( WKN: A3D1E0 SYM: M) hat gerade einen Deal abgeschlossen, der direkt mit einem Venture-Capital-Netzwerk verbunden ist, hinter dem einige der mächtigsten Technologie-Investoren Amerikas stehen.
Und wer genau hinsieht, erkennt schnell:
Das könnte erst der Anfang sein.
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Peter-Thiel-nahes Kapital ist offiziell Teil der Story
Myriad Uranium ( WKN: A3D1E0 SYM: M) hat den Verkauf seines Red Basin Uranprojekts an Subatomic nun offiziell abgeschlossen.
Doch das ist weit mehr als nur ein gewöhnlicher Asset-Deal.
Die Muttergesellschaft von Subatomic wird unterstützt von:
- 8VC
- Overmatch Ventures
Und 8VC?
Das ist eine der bekanntesten Silicon-Valley-Investmentfirmen überhaupt - mit:
- Über 6 Milliarden US-Dollar Assets under Management
- Unterstützung durch Peter Thiel
- Fokus auf:
- AI
- Quantencomputing
- Defense-Infrastruktur
- Energie- und Zukunftstechnologien
Das ist das Umfeld der sogenannten "PayPal Mafia", das jetzt beginnt, direkt in Uran einzusteigen.
Das sollte man nicht unterschätzen.
Silicon Valley ignoriert Energie nicht länger
Jahrelang konzentrierte sich Tech-Kapital auf:
- Software
- Chips
- AI-Modelle
- Cloud-Infrastruktur
Jetzt verändert sich die Priorität.
Denn AI zeigt die Schwächen der globalen Stromnetze schonungslos auf.
Rechenzentren entwickeln sich zu gigantischen Energieverbrauchern.
Die nächste Welle der AI-Infrastruktur benötigt:
- enorme Grundlastkapazitäten
- stabile Versorgung
- langfristig skalierbare Energie
Deshalb sehen wir jetzt:
- Microsoft sichert sich Nuklearstrom
- Meta reserviert Gigawatt an Energieversorgung
- SMRs werden zur nationalen Priorität
- Tech-Kapital bewegt sich upstream in den Uranmarkt
Genau dieser Wandel findet gerade statt.
Und Myriad ( WKN: A3D1E0 SYM: M) ist jetzt direkt daran angeschlossen.
Warum dieser Deal größer ist als Red Basin
Viele Investoren konzentrieren sich auf die 2,5 Millionen US-Dollar Cash-Zahlung.
Das greift zu kurz.
Ja, Myriad ( WKN: A3D1E0 SYM: M) hat:
- einen 6-fachen Cash-on-Cash-Return erzielt
- einen 10%-Free-Carried-Interest behalten
- die Treasury vor Phase-II-Bohrungen gestärkt
Doch der eigentliche Wert könnte die neue Beziehung sein.
Denn Myriad ( WKN: A3D1E0 SYM: M) besitzt jetzt:
- eine strategische Allianz
- direkten Zugang zu technologieorientiertem Kapital
- Verbindungen zu Investoren, die das kommende Energieproblem früher verstehen als der Gesamtmarkt
Und genau das kann enorme Türen öffnen.
Warum sollte es bei Red Basin bleiben?
Das ist die entscheidende Frage.
Denn die wahre Story ist nicht Red Basin.
Die wahre Story ist:
Copper Mountain.
Und Copper Mountain ist eine völlig andere Größenordnung.
Copper Mountain könnte das Haupt-Event werden
Copper Mountain verfügt bereits über:
- mehrere historische Uranlagerstätten
- ehemalige Produktionsminen
- rund 2.000 historische Bohrungen
- umfangreiche historische Minenplanung
- Distrikt-Scale-Explorationspotenzial
Allein die Arrowhead Mine produzierte historisch etwa:
500.000 Pfund U3O8
Und historisch investierte Union Pacific Berichten zufolge inflationsbereinigt rund:
125 Millionen CAD (2026-Dollar)
in Exploration und Entwicklung des Distrikts - bevor der Uranmarkt 1980 kollabierte.
Das ist ernstzunehmende historische Validierung.
Und jetzt bewegt sich Myriad Richtung vollständiger Konsolidierung des Distrikts über die Übernahme von Rush Rare Metals.
Genau das ist entscheidend.
Denn sobald die Rush-Transaktion abgeschlossen ist, kontrolliert Myriad das gesamte Copper-Mountain-Distrikt.
Und wenn moderne Bohrungen das Größenpotenzial bestätigen?
Dann wird das hier zu einer völlig anderen Story.
Könnte Copper Mountain über 100 Millionen Pfund Uran enthalten?
Genau darüber beginnt der Markt zunehmend zu spekulieren.
Denn der Distrikt verfügt über:
- historische Ressourcenschätzungen
- großflächige hydrothermale Signaturen
- neu identifizierte östliche Anomalien
- historische Produktion
- moderne Geophysik
- expandierende Explorationsziele
Und jetzt zusätzlich:
- bevorstehende Phase-II-Bohrungen
- gestärkte Treasury
- strategische Tech-Partnerschaften
- politischen Rückenwind für US-Uran
Wenn Copper Mountain tatsächlich das Potenzial eines großmaßstäblichen modernen Uran-Systems bestätigt…
Dann könnte die Bewertung des Unternehmens in eine völlig neue Kategorie aufsteigen.
Nasdaq? NYSE? Das verändert alles
Eine Aussage von CEO Thomas Lamb fiel besonders auf:
"Wir haben die rechtlichen und buchhalterischen Vorbereitungen für eine mögliche Notierung an einer großen US-Börse vorangetrieben. Sowohl Nasdaq als auch NYSE sind Optionen."
Das ist enorm wichtig.
Denn viele US-Institutionen können kleinere kanadische Uranwerte aktuell kaum investieren.
Ein Nasdaq- oder NYSE-Listing verändert die gesamte Investorenbasis.
Vor allem wenn:
- Uranpreise weiter steigen
- AI-Energiebedarf explodiert
- die US-Uranpolitik weiter beschleunigt
- und Copper Mountain zusätzliche Explorationserfolge liefert
Jetzt kombiniert man das mit:
- Peter-Thiel-nahem Venture Capital
- Silicon-Valley-Energie-Narrativen
- strategischer US-Uranversorgung
Dann entsteht eine extrem starke Kombination.
Das ist die neue Uran-Story
Früher wurde der Uranmarkt vor allem getrieben von:
- Reaktor-Neustarts
- Angebotsdefiziten
- klassischen Utility-Zyklen
Heute entwickelt sich daraus etwas viel Größeres.
Dieser Zyklus wird angetrieben von:
- AI
- Rechenzentren
- Energiesicherheit
- militärischen Lieferketten
- heimischer Rohstoffpolitik
- Technologie-Infrastruktur
Und jetzt steigt Silicon-Valley-Kapital direkt upstream in Uran ein.
Das ist neu.
Sehr neu.
Der Markt beginnt aufmerksam zu werden
Myriad gehörte bereits zu den stärkeren Uran-Performern seit Beginn unserer Berichterstattung.
Doch diese jüngste Entwicklung könnte die Wahrnehmung des Unternehmens fundamental verändern.
Denn die Story ist inzwischen größer als:
"Ein Uranexplorer mit Potenzial."
Sie entwickelt sich zunehmend zu:
- einer strategischen US-Uranplattform
- mit Silicon-Valley-Kapital im Umfeld
- in einem der größten historischen Uran-Distrikte Amerikas
- auf dem Weg zur vollständigen Konsolidierung
- mit möglichem Nasdaq-Uplisting
- mitten in einem AI-getriebenen Nuklear-Bullenmarkt
Das ist ein deutlich größeres Narrativ.
Der Subatomic-Deal könnte sich rückblickend als viel bedeutender herausstellen, als der Markt aktuell versteht.
Nicht wegen Red Basin.
Sondern weil er möglicherweise die erste echte Brücke darstellt zwischen:
Silicon-Valley-Kapital
AI-Infrastruktur
und amerikanischer Uranversorgung.
Und wenn sich diese Verbindung weiter in Richtung Copper Mountain entwickelt?
Dann könnte das langfristige Potenzial deutlich größer sein, als die aktuelle Bewertung vermuten lässt.
Das Smart Money scheint bereits zu verstehen, wohin sich dieser Markt bewegt.
Die Frage ist nur:
Wie lange braucht der Rest des Marktes, um aufzuschließen?
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