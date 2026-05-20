Silicon Valley steigt jetzt in den Uranmarkt ein - Myriad könnte gerade die größte Tür überhaupt geöffnet haben

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Das ist die Art von Entwicklung, die verändert, wie der Markt ein Unternehmen bewertet. Nicht nächstes Jahr. Sondern jetzt.

Dieser Artikel wird im Auftrag von Myriad Uranium Corp. (WKN A3D1E0) veröffentlicht.

Myriad Uranium ( WKN: A3D1E0 SYM: M) hat gerade einen Deal abgeschlossen, der direkt mit einem Venture-Capital-Netzwerk verbunden ist, hinter dem einige der mächtigsten Technologie-Investoren Amerikas stehen.

Und wer genau hinsieht, erkennt schnell:

Das könnte erst der Anfang sein.



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Peter-Thiel-nahes Kapital ist offiziell Teil der Story

Myriad Uranium ( WKN: A3D1E0 SYM: M) hat den Verkauf seines Red Basin Uranprojekts an Subatomic nun offiziell abgeschlossen.

Doch das ist weit mehr als nur ein gewöhnlicher Asset-Deal.

Die Muttergesellschaft von Subatomic wird unterstützt von:

8VC

Overmatch Ventures

Und 8VC?

Das ist eine der bekanntesten Silicon-Valley-Investmentfirmen überhaupt - mit:

Über 6 Milliarden US-Dollar Assets under Management

Unterstützung durch Peter Thiel

Fokus auf: AI Quantencomputing Defense-Infrastruktur Energie- und Zukunftstechnologien



Das ist das Umfeld der sogenannten "PayPal Mafia", das jetzt beginnt, direkt in Uran einzusteigen.

Das sollte man nicht unterschätzen.

Silicon Valley ignoriert Energie nicht länger

Jahrelang konzentrierte sich Tech-Kapital auf:

Software

Chips

AI-Modelle

Cloud-Infrastruktur

Jetzt verändert sich die Priorität.

Denn AI zeigt die Schwächen der globalen Stromnetze schonungslos auf.

Rechenzentren entwickeln sich zu gigantischen Energieverbrauchern.

Die nächste Welle der AI-Infrastruktur benötigt:

enorme Grundlastkapazitäten

stabile Versorgung

langfristig skalierbare Energie

Deshalb sehen wir jetzt:

Microsoft sichert sich Nuklearstrom

Meta reserviert Gigawatt an Energieversorgung

SMRs werden zur nationalen Priorität

Tech-Kapital bewegt sich upstream in den Uranmarkt

Genau dieser Wandel findet gerade statt.

Und Myriad ( WKN: A3D1E0 SYM: M) ist jetzt direkt daran angeschlossen.

Warum dieser Deal größer ist als Red Basin

Viele Investoren konzentrieren sich auf die 2,5 Millionen US-Dollar Cash-Zahlung.

Das greift zu kurz.

Ja, Myriad ( WKN: A3D1E0 SYM: M) hat:

einen 6-fachen Cash-on-Cash-Return erzielt

einen 10%-Free-Carried-Interest behalten

die Treasury vor Phase-II-Bohrungen gestärkt

Doch der eigentliche Wert könnte die neue Beziehung sein.

Denn Myriad ( WKN: A3D1E0 SYM: M) besitzt jetzt:

eine strategische Allianz

direkten Zugang zu technologieorientiertem Kapital

Verbindungen zu Investoren, die das kommende Energieproblem früher verstehen als der Gesamtmarkt

Und genau das kann enorme Türen öffnen.

Warum sollte es bei Red Basin bleiben?

Das ist die entscheidende Frage.

Denn die wahre Story ist nicht Red Basin.

Die wahre Story ist:

Copper Mountain.

Und Copper Mountain ist eine völlig andere Größenordnung.

Copper Mountain könnte das Haupt-Event werden

Copper Mountain verfügt bereits über:

mehrere historische Uranlagerstätten

ehemalige Produktionsminen

rund 2.000 historische Bohrungen

umfangreiche historische Minenplanung

Distrikt-Scale-Explorationspotenzial

Allein die Arrowhead Mine produzierte historisch etwa:

500.000 Pfund U3O8

Und historisch investierte Union Pacific Berichten zufolge inflationsbereinigt rund:

125 Millionen CAD (2026-Dollar)

in Exploration und Entwicklung des Distrikts - bevor der Uranmarkt 1980 kollabierte.

Das ist ernstzunehmende historische Validierung.

Und jetzt bewegt sich Myriad Richtung vollständiger Konsolidierung des Distrikts über die Übernahme von Rush Rare Metals.

Genau das ist entscheidend.

Denn sobald die Rush-Transaktion abgeschlossen ist, kontrolliert Myriad das gesamte Copper-Mountain-Distrikt.

Und wenn moderne Bohrungen das Größenpotenzial bestätigen?

Dann wird das hier zu einer völlig anderen Story.

Könnte Copper Mountain über 100 Millionen Pfund Uran enthalten?

Genau darüber beginnt der Markt zunehmend zu spekulieren.

Denn der Distrikt verfügt über:

historische Ressourcenschätzungen

großflächige hydrothermale Signaturen

neu identifizierte östliche Anomalien

historische Produktion

moderne Geophysik

expandierende Explorationsziele

Und jetzt zusätzlich:

bevorstehende Phase-II-Bohrungen

gestärkte Treasury

strategische Tech-Partnerschaften

politischen Rückenwind für US-Uran

Wenn Copper Mountain tatsächlich das Potenzial eines großmaßstäblichen modernen Uran-Systems bestätigt…

Dann könnte die Bewertung des Unternehmens in eine völlig neue Kategorie aufsteigen.

Nasdaq? NYSE? Das verändert alles

Eine Aussage von CEO Thomas Lamb fiel besonders auf:

"Wir haben die rechtlichen und buchhalterischen Vorbereitungen für eine mögliche Notierung an einer großen US-Börse vorangetrieben. Sowohl Nasdaq als auch NYSE sind Optionen."

Das ist enorm wichtig.

Denn viele US-Institutionen können kleinere kanadische Uranwerte aktuell kaum investieren.

Ein Nasdaq- oder NYSE-Listing verändert die gesamte Investorenbasis.

Vor allem wenn:

Uranpreise weiter steigen

AI-Energiebedarf explodiert

die US-Uranpolitik weiter beschleunigt

und Copper Mountain zusätzliche Explorationserfolge liefert

Jetzt kombiniert man das mit:

Peter-Thiel-nahem Venture Capital

Silicon-Valley-Energie-Narrativen

strategischer US-Uranversorgung

Dann entsteht eine extrem starke Kombination.

Das ist die neue Uran-Story

Früher wurde der Uranmarkt vor allem getrieben von:

Reaktor-Neustarts

Angebotsdefiziten

klassischen Utility-Zyklen

Heute entwickelt sich daraus etwas viel Größeres.

Dieser Zyklus wird angetrieben von:

AI

Rechenzentren

Energiesicherheit

militärischen Lieferketten

heimischer Rohstoffpolitik

Technologie-Infrastruktur

Und jetzt steigt Silicon-Valley-Kapital direkt upstream in Uran ein.

Das ist neu.

Sehr neu.

Der Markt beginnt aufmerksam zu werden

Myriad gehörte bereits zu den stärkeren Uran-Performern seit Beginn unserer Berichterstattung.

Doch diese jüngste Entwicklung könnte die Wahrnehmung des Unternehmens fundamental verändern.

Denn die Story ist inzwischen größer als:

"Ein Uranexplorer mit Potenzial."

Sie entwickelt sich zunehmend zu:

einer strategischen US-Uranplattform

mit Silicon-Valley-Kapital im Umfeld

in einem der größten historischen Uran-Distrikte Amerikas

auf dem Weg zur vollständigen Konsolidierung

mit möglichem Nasdaq-Uplisting

mitten in einem AI-getriebenen Nuklear-Bullenmarkt

Das ist ein deutlich größeres Narrativ.

Der Subatomic-Deal könnte sich rückblickend als viel bedeutender herausstellen, als der Markt aktuell versteht.

Nicht wegen Red Basin.

Sondern weil er möglicherweise die erste echte Brücke darstellt zwischen:

Silicon-Valley-Kapital

AI-Infrastruktur

und amerikanischer Uranversorgung.

Und wenn sich diese Verbindung weiter in Richtung Copper Mountain entwickelt?

Dann könnte das langfristige Potenzial deutlich größer sein, als die aktuelle Bewertung vermuten lässt.

Das Smart Money scheint bereits zu verstehen, wohin sich dieser Markt bewegt.

Die Frage ist nur:

Wie lange braucht der Rest des Marktes, um aufzuschließen?



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