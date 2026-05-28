Corpus Christi, Texas, 28. Mai 2026 - Uranium Energy Corp (NYSE American: UEC, das "Unternehmen" oder "UEC") - https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/uranium-energy-corp/ - freut sich, die Ernennung von Bradley Williams zum Vizepräsidenten für Regierungsangelegenheiten bekannt zu geben. Die Einstellung von Herrn Williams unterstützt die Vision von UEC, das Unternehmen als US-Marktführer im vorderen Bereich des Kernbrennstoffkreislaufs zu etablieren, und stärkt seine Präsenz in Washington, D.C.

Amir Adnani, President und CEO, erklärte:

"Wir freuen uns sehr, Brad in einer Zeit des transformativen Wachstums für das Unternehmen im UEC-Team willkommen zu heißen. Die Kernenergie wird zunehmend als eine entscheidende Säule der Energie- und nationalen Sicherheitsagenda der Regierung anerkannt. Wir sind stolz darauf, im Zentrum dieser Bemühungen zu stehen."

"Während wir unsere Vision, der nationale Marktführer der USA im vorderen Bereich des Kernbrennstoffkreislaufs zu werden, weiter vorantreiben, sind wir uns bewusst, dass diese Ambitionen eine starke und nachhaltige Präsenz in Washington erfordern, einschließlich einer effektiven Zusammenarbeit sowohl mit der Regierung als auch mit dem Kongress."

"Brad ist in einzigartiger Weise geeignet, diese Bemühungen mitzugestalten. Wir sind zuversichtlich, dass er unsere Zusammenarbeit mit der Regierung stärken und unsere strategischen Prioritäten vorantreiben wird."

Herr Williams verfügt über 18 Jahre Erfahrung in den Bereichen Nukleartechnologie und Energiepolitik, die sich über das Energieministerium, nationale Forschungslabore und den Kongress der Vereinigten Staaten erstrecken. Zuletzt war er als leitender politischer Berater und Leiter für Energiepolitik und strategische Analyse am Idaho National Laboratory tätig, wo er maßgeblich zur Weiterentwicklung der nationalen Kernenergiepolitik beitrug, unter anderem durch die Leitung der Entwicklung der Strategie des US-Energieministeriums für den Kernbrennstoffkreislauf und die Abfallentsorgung.

Herr Williams begann seine Tätigkeit im Senat im Jahr 2020, nachdem er zum "Glenn T. Seaborg Congressional Science and Engineering Fellow" der American Nuclear Society ernannt worden war, wo er den damaligen Vorsitzenden John Barrasso (R-WY) im Senatsausschuss für Umwelt und öffentliche Arbeiten unterstützte. Anschließend wechselte er als Abgeordneter des Idaho National Laboratory in den Senatsausschuss für Energie und natürliche Ressourcen, wo er für den ranghöchsten Mitglied Barrasso die Ressorts Kernenergie und Wissenschaftspolitik des Ausschusses betreute. Während seiner vierjährigen Tätigkeit im Senat spielte er eine zentrale Rolle bei der Entwicklung und Förderung wegweisender Gesetze im Nuklearbereich, darunter der ADVANCE Act, der Prohibiting Russian Uranium Act und der damit verbundene Nuclear Fuel Security Act, um Amerikas Kapazitäten in den Bereichen Bergbau, Konversion und Anreicherung auszubauen.

Bevor er zum Idaho National Laboratory wechselte, war Herr Williams zwölf Jahre lang im Amt für Kernenergie des US-Energieministeriums tätig, zuletzt als leitender Berater des Staatssekretärs für Kernenergie. In dieser Funktion entwickelte er den Strategieplan des Amtes für Kernenergie, leitete die Bemühungen zur Verhinderung der vorzeitigen Stilllegung von Kernkraftwerken und konzipierte unter anderem das Programm "Gateway for Accelerated Innovation in Nuclear". Zu Beginn seiner Karriere im Ministerium leitete Herr Williams die Bemühungen zur Einrichtung des Programms "Accident Tolerant Fuels" und zur Optimierung der "Nuclear Energy University Programs". Außerdem war er als stellvertretender Leiter für Forschung und Entwicklung im Idaho Operations Office des Energieministeriums tätig.

Über Uranium Energy Corp

Uranium Energy Corp ist Amerikas größtes und am schnellsten wachsendes Uranunternehmen. Das Unternehmen verfügt über die größte Uranressourcenbasis und die größte lizenzierte Produktionskapazität in den Vereinigten Staaten, die sich auf insgesamt etwa 12 Millionen Pfund pro Jahr über seine Standorte in Wyoming und Südtexas beläuft. In Kanada kontrolliert das Unternehmen eines der umfangreichsten Land- und Ressourcenportfolios im Athabasca-Becken, das v , durch das Roughrider-Projekt in Saskatchewan geprägt ist. Über seine hundertprozentige Tochtergesellschaft United States Uranium Refining & Conversion Corp strebt UEC den Aufbau eigener Raffinerie- und Konversionskapazitäten im Inland an, um die US-amerikanische Lieferkette für Kernbrennstoffe weiter zu stärken. UEC verfolgt eine zu 100 % ungesicherte Uranstrategie und ist damit vollständig den Fundamentaldaten des Uranmarktes ausgesetzt. Das Unternehmen wird von Fachleuten mit jahrzehntelanger Erfahrung in den Bereichen Uranexploration, -erschließung, -produktion und Brennstoffkreislauf-Infrastruktur geführt.

Kontaktieren Sie die Investor-Relations-Abteilung von Uranium Energy Corp unter:

Gebührenfrei: (866) 748-1030

Fax: (361) 888-5041

E-Mail: info@uraniumenergy.com

In Europa

Swiss Resource Capital AG

Marc Ollinger

mailto:info@resource-capital.ch

http://www.resource-capital.ch

Börseninformationen:

NYSE American: UEC

WKN: AØJDRR

ISN: US916896103

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