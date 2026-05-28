Operativer Meilenstein: Burke Hollow startet Produktion: Meilenstein für US-Uranversorgung

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Operativer Meilenstein: Mit dem Produktionsstart bei Burke Hollow liefert Uranium Energy ein starkes Signal für den unterversorgten Markt. Erste Daten zeigen bereits, dass die Urankonzentrationen voll überzeugen

Liebe Leserinnen und Leser,

es gibt Momente im Rohstoffsektor, in denen aus Strategie plötzlich Realität wird.

Genau ein solcher Moment ist jetzt bei Uranium Energy ( ISIN US9168961038 - WKN A0JDRR) eingetreten. Das Unternehmen hat mit Burke Hollow in Texas einen weiteren Produktionsstandort in Betrieb genommen und untermauert damit seinen Anspruch, zu den führenden Uranproduzenten Nordamerikas zu gehören. Doch es geht hier um weit mehr als nur den Start eines neuen Uranprojekts.

Es geht um einen größeren Plan. Um Skalierung. Um Versorgungssicherheit. Um die Wiederbelebung des amerikanischen Uran-Brennstoffkreislaufs. Und um einen Markt, dessen Nachfragebild von Jahr zu Jahr bullischer wird.

Wer verstehen will, warum der Uransektor in den kommenden Jahren politisch, industriell und kapitalmarkttechnisch noch deutlich wichtiger werden dürfte, findet bei Uranium Energy ( ISIN US9168961038 - WKN A0JDRR) derzeit ein bemerkenswert klares Beispiel: Produktion wird hochgefahren, Verarbeitungskapazitäten werden erweitert, und parallel wird an der nächsten Stufe der vertikalen Integration gearbeitet.

Burke Hollow ist in Produktion - und das ist ein Meilenstein

Für Uranium Energy ist der Start von Burke Hollow nicht einfach nur ein operatives Update. Es ist ein sichtbarer Beleg dafür, dass jahrelange Vorbereitung, Kapitalallokation und Projektentwicklung nun in die Umsetzungsphase übergehen.

Das Unternehmen hat nach eigenen Angaben in den vergangenen sechs Jahren mehr als 1 Milliarde US-Dollar investiert, um sich ein hochwertiges Portfolio an Uranassets in den USA und Kanada aufzubauen. Nun wird aus dem Portfolio ein Produktionssystem.

Burke Hollow in Texas ist dabei besonders spannend, weil es sich um eine neue Uranmine in den USA handelt - und damit auch international zu den wenigen neuen Projekten gehört, die derzeit tatsächlich in Betrieb gehen.

In den ersten Wochen nach dem Produktionsstart scheint der Anlauf planmäßig zu verlaufen. Noch war es laut Unternehmensseite zu früh, konkrete Produktionszahlen zu veröffentlichen. Aber aus dem Betrieb wurde bereits gemeldet, dass die Urankonzentrationen in den Ionenaustausch-Kolonnen, die aus den Wellfields gespeist werden, die Erwartungen erfüllen. Für ein frisch angelaufenes ISR-Projekt ist das ein wichtiges Signal.

Mit anderen Worten: Der Start ist erfolgt - und die technischen Frühindikatoren sehen ermutigend aus.

Der Neustart ist da: Burke Hollow geht in Produktion

Der vielleicht wichtigste operative Meilenstein der jüngsten Zeit ist der Produktionsstart bei Burke Hollow in Texas. Damit hat Uranium Energy sein zweites aktives Hub-and-Spoke-Produktionszentrum hochgefahren und festigt seine Rolle als neuer Produzent in Nordamerika.

Das Unternehmen ordnet diesen Schritt in einen deutlich größeren Zusammenhang ein. In den vergangenen sechs Jahren wurden nach Unternehmensangaben mehr als 1 Milliarde US-Dollar investiert, um erstklassige Uranassets in den USA und Kanada aufzubauen beziehungsweise zu erwerben. Diese Investitionsphase scheint nun mehr und mehr in die Umsetzungsphase überzugehen.

Produktion läuft bereits am Projekt Christensen Ranch / Irigaray in Wyoming. Mit Burke Hollow kommt nun ein weiterer operativer Baustein hinzu. Besonders spannend: Es handelt sich nicht nur um einen weiteren Anlauf, sondern um eine brandneue Uranmine in den USA - und damit um einen ausgesprochen seltenen Vorgang in einem Markt, der über Jahre hinweg unterinvestiert war.

Für erste offizielle Produktionszahlen sei es zwar noch zu früh. Allerdings deuten die ersten Betriebsdaten nach Unternehmensangaben darauf hin, dass die Uran-Konzentrationen in den Ionenaustausch-Säulen aus den Wellfields im Rahmen der Erwartungen liegen. Das klingt unspektakulär, ist operativ aber ein starkes Signal. Denn in frühen Phasen eines ISR-Hochlaufs ist genau das entscheidend: Stimmen die Konzentrationen, stimmt oft auch die Grundlage für die nächste Ausbaustufe.

Wie schnell kann Burke Hollow hochgefahren werden?

Die entscheidende Frage lautet nun natürlich: Was darf der Markt 2026 erwarten?

UEC selbst hat hierzu noch keine formelle Produktionsguidance veröffentlicht. Dennoch wurde ein recht klares Bild gezeichnet. In den vergangenen Monaten wurden zusätzliche Wellfields bei Christensen Ranch in Betrieb genommen. Gleichzeitig gab es Verzögerungen bei behördlichen Freigaben in Wyoming und Texas. Wichtig dabei: Diese Verzögerungen wurden nicht als Zeichen regulatorischer Konfrontation beschrieben, sondern vielmehr als Folge steigender Aktivität und begrenzter personeller Kapazitäten bei den zuständigen Behörden.

Genau das ist eine hochinteressante Beobachtung. Sie zeigt, wie stark der Uransektor in den USA inzwischen wieder in Bewegung geraten ist. Wenn Genehmigungsbehörden an ihre Bandbreitengrenzen stoßen, ist das oft ein stiller Beleg dafür, dass ein gesamter Industriezweig gleichzeitig Fahrt aufnimmt.

Diese finalen Sign-offs liegen inzwischen vor. Damit ist der Weg frei für den Ausbau mehrerer Wellfields und für eine schrittweise Stabilisierung der Produktion. Für die kommenden zwölf Monate wurde ein Niveau im Bereich von rund 1 Million Pfund aus Analystensicht als plausibel bezeichnet. Noch wichtiger aber ist die Richtung: Das Management denkt nicht in Quartalen, sondern in einem mehrjährigen Ramp-up.

Die Perspektive reicht klar über das kurzfristige Ziel hinaus. In den kommenden drei bis fünf Jahren will UEC deutlich über dieses Niveau hinauswachsen. Und genau hier wird die eigentliche Wachstumsstory sichtbar.

Quelle Uranium Energy

Das Hub-and-Spoke-Modell: Warum UEC größer denkt als nur von Mine zu Mine

Wer Uranium Energy verstehen will, muss das Hub-and-Spoke-Konzept verstehen. Das Unternehmen baut keine isolierten Einzelprojekte, sondern Produktionscluster rund um bestehende Verarbeitungsanlagen.

Dieses Modell soll operative Flexibilität, Skaleneffekte und einen effizienteren Kapitaleinsatz ermöglichen. Anstatt jede neue Lagerstätte mit kompletter Infrastruktur auszustatten, werden Satellitenprojekte an zentrale Prozessanlagen angebunden.

Aktuell stehen dabei mehrere Entwicklungsachsen im Fokus:

Christensen Ranch / Irigaray in Wyoming: Bereits in Produktion und weiter im Ausbau.

Bereits in Produktion und weiter im Ausbau. Burke Hollow in Texas: Frisch angelaufen und ein zentraler Baustein des nächsten Produktionsschubs.

Frisch angelaufen und ein zentraler Baustein des nächsten Produktionsschubs. Ludeman im Powder River Basin: Soll künftig ebenfalls die Irigaray-Verarbeitungsanlage speisen. Der Start wird für Anfang 2027 angepeilt.

Soll künftig ebenfalls die Irigaray-Verarbeitungsanlage speisen. Der Start wird für Anfang 2027 angepeilt. Sweetwater: Ein besonders spannendes Projekt mit Potenzial für konventionelle Förderung und ISR-Verarbeitung.

Gerade Sweetwater könnte sich als strategischer Hebel erweisen. Das Projekt verfügt über eine Lizenz für konventionellen Bergbau von bis zu 4 Millionen Pfund pro Jahr. Gleichzeitig läuft dort eine Lizenzänderung, um die Mühle so umzubauen, dass sie künftig auch beladene Resine aus ISR-Betrieben verarbeiten kann. Damit würde Sweetwater zu einer Dual-Purpose-Anlage werden - also zu einem Verarbeitungszentrum für sowohl konventionelles Erz als auch ISR-Resin.

Solche Flexibilität ist im Uranmarkt Gold wert. Denn sie schafft nicht nur operative Optionen, sondern kann auch die Fähigkeit verbessern, auf Marktpreise, politische Signale und Angebotsengpässe schneller zu reagieren.

Quelle Uranium Energy

300 Millionen Pfund Ressource und 12 Millionen Pfund lizenzierte Kapazität

Die operative Story gewinnt noch einmal an Kraft, wenn man sie mit der Ressourcengrundlage kombiniert. UEC verweist auf rund 300 Millionen Pfund Uranressourcen im Umkreis von 100 Meilen um seine drei Verarbeitungsanlagen. Dazu kommt eine gesamte lizenzierte Verarbeitungskapazität von 12 Millionen Pfund pro Jahr.

Das sind keine kleinen Zahlen. Das ist eine Plattform.

Hinzu kommt die Aussage, dass UEC heute der größte US-Uranproduzent nach Marktkapitalisierung sei und sich damit in eine Führungsposition im heimischen Markt schiebe. Ob man diese Einordnung nun vor allem über Börsenwert, Ressourcen oder Anlagenkapazität betrachtet: Die Richtung ist eindeutig. Das Unternehmen will nicht nur produzieren. Es will die amerikanische Uranversorgung maßgeblich mitprägen.

Und dieses Ziel passt bemerkenswert gut zum aktuellen industriepolitischen Umfeld in den USA.

Der nächste Schritt: Vertikale Integration in Raffination und Konversion

Hier beginnt der Teil der Geschichte, der den eigentlichen strategischen Hebel darstellt. UEC arbeitet nicht nur am Ausbau der Förderung, sondern auch an der eigenen Positionierung im nachgelagerten Brennstoffkreislauf. Mit der United States Uranium Refining and Conversion Corp. will das Unternehmen zum einzigen vertikal integrierten US-Anbieter werden, der Uranabbau, Verarbeitung, Raffination und Konversion unter einem Dach zusammenführt.

Das ist von enormer Bedeutung. Denn im amerikanischen Nuklearsektor wurde in den vergangenen Jahren viel über Versorgungssicherheit gesprochen - aber eine der größten Lücken lag im Bereich der Konversion. Genau dort will UEC ansetzen.

Derzeit läuft gemeinsam mit Fluor Engineering eine definitive Machbarkeitsstudie. Parallel dazu führt das Unternehmen intensive Gespräche in Washington mit Vertretern aus Handelsministerium, Verteidigungsministerium, Energieministerium und dem Weißen Haus. Der Tenor ist offenbar klar: Diese Infrastruktur wird als kritisch angesehen.

Besonders interessant ist der politische Kontext. Während auf der Anreicherungsseite in den USA inzwischen bereits Milliardeninvestitionen mobilisiert werden, galt die Konversion bislang als die klaffende Lücke im Brennstoffkreislauf. Dass nun ein privatwirtschaftlicher Akteur versucht, genau diese Lücke zu schließen, dürfte in Washington auf offene Ohren stoßen.

Quelle: Uranium Energy

Standortsuche läuft: Wasser, Bahn, Arbeitskräfte, Hafenanbindung, Anreize

Noch ist kein finaler Standort genannt worden. Doch der Suchprozess ist bereits weit fortgeschritten. Mehrere mögliche Standorte in verschiedenen US-Bundesstaaten werden geprüft. Dabei spielen klassische industrielle Kriterien eine zentrale Rolle:

Wasserverfügbarkeit

Schienenanbindung

qualifizierte Arbeitskräfte

Zugang zu Häfen

staatliche und regionale Förderanreize

Gerade diese Kombination zeigt, wie ernst das Projekt zu nehmen ist. Hier geht es nicht um ein theoretisches Konzeptpapier, sondern um die konkrete Auswahl eines industriellen Standorts für einen strategisch kritischen Abschnitt des US-Brennstoffkreislaufs.

Sollte UEC diesen Schritt erfolgreich umsetzen, wäre das Unternehmen nicht mehr nur ein Uranförderer mit Wachstumsperspektive. Es würde sich zu einem integrierten Nuklearrohstoffanbieter entwickeln - und damit in eine Liga vorstoßen, in der Wettbewerbsvorteile deutlich nachhaltiger werden.

Sweetwater und Uranium Royalty: Warum die Transaktion strategisch Sinn ergibt

Ein weiterer bemerkenswerter Punkt ist die Business Combination rund um Uranium Royalty und Sweetwater. UEC war ein Gründungsaktionär von Uranium Royalty und unterstützt die Transaktion nachdrücklich.

Durch die Kombination soll ein Unternehmen mit einem Enterprise Value von rund 2 Milliarden US-Dollar entstehen, das über 5,3 Millionen Acres in Wyoming und Utah verfügt. Für UEC ist das in mehrfacher Hinsicht interessant.

Zum einen behält das Unternehmen seinen Anteil an Uranium Royalty und bleibt damit wirtschaftlich an der Entwicklung beteiligt. Zum anderen bringt die Transaktion laut Management unmittelbaren Cashflow in Uranium Royalty, was dem Unternehmen in einer möglichen Wachstumsphase der Nuklearindustrie zusätzlichen Schub verleihen könnte.

Die Struktur des Deals wurde mit rund 800 Millionen US-Dollar in Aktien und mehr als 300 Millionen US-Dollar in Cash umrissen. Auch wenn UEC nach Abschluss nicht mehr der größte Aktionär sein wird, ist die Unterstützung für die Transaktion eindeutig. Der Deal wird offenbar als wertsteigernd und industriepolitisch sinnvoll betrachtet.

Quelle: Uranium Energy

Warum die Uran-Nachfrage jetzt in eine neue Dimension wächst

Operative Fortschritte sind das eine. Wirklich explosiv wird die Lage aber erst durch die Nachfrageseite. Und genau hier wurde ein ausgesprochen bullishes Bild gezeichnet.

Schon ohne zusätzliche Überraschungen ergibt sich aus dem heutigen globalen Kernenergiepark und den bereits im Bau befindlichen Reaktoren ein massiver Wachstumspfad. Rund 440 Reaktoren sind weltweit in Betrieb, weitere etwa 70 im Bau. Allein daraus lässt sich über die kommenden zwei Jahrzehnte eine Verdopplung der Kernenergie ableiten.

Doch das ist womöglich erst der Anfang.

Wenn man den Strombedarf moderner Volkswirtschaften, Elektrifizierung, Reindustrialisierung und vor allem den steigenden Energiehunger der KI- und Rechenzentrumsökonomie einbezieht, erscheint sogar eine Verdreifachung der Kernenergie bis 2045 oder 2050 aus Sicht des Managements durchaus denkbar.

Und genau an diesem Punkt wird es für den Uranmarkt hochspannend. Denn eine Verdreifachung der Kernenergie bedeutet eben nicht nur mehr Stromproduktion aus Nuklearquellen. Sie bedeutet zwangsläufig auch einen massiven Mehrbedarf an Uran, Konversion und Anreicherung.

Quelle: Uranium Energy

KI, Hyperscaler und der unsichtbare Nachfragehebel für den Brennstoffkreislauf

Der Markt diskutiert bereits intensiv darüber, dass die großen Tech-Konzerne und Hyperscaler Stromquellen für ihre KI-Infrastruktur sichern. Investitionen in bestehende Reaktoren, Wiederinbetriebnahmen stillgelegter Anlagen und Engagements bei Small Modular Reactors werden zunehmend sichtbarer.

Doch der eigentliche Nachfragehebel könnte noch tiefer im System liegen.

Spannend wird es dann, wenn diese Akteure beginnen, sich nicht nur für Stromabnahmeverträge oder Reaktorprojekte zu interessieren, sondern direkt in den nuklearen Brennstoffkreislauf hineinzudenken - also in Uran, Konversion und Anreicherung. Sollte das passieren, käme neue, zusätzliche Nachfrage auf einen Markt, der bislang vor allem von klassischen Versorgern geprägt war.

Mit anderen Worten: Auf die traditionelle Utility-Nachfrage könnte eine neue Tech-getriebene Nachfrageschicht aufgesattelt werden. In einem ohnehin angespannten Markt wäre das ein potenziell enormer Beschleuniger.

Auch die US-Verteidigung wird zum Uranfaktor

Als ob Energieversorger und Tech-Konzerne nicht schon genug wären, kommt ein weiterer Block hinzu: die amerikanische Verteidigung.

Die USA beginnen nach Unternehmensdarstellung damit, ihren Bestand an US-originärem, unobligated Uran wieder aufzufüllen. Im Fokus steht dabei insbesondere das Marineprogramm - also die nukleare Versorgung von U-Booten und Flugzeugträgern.

Das ist ein Punkt, den viele Marktteilnehmer noch unterschätzen. Denn Verteidigungsnachfrage ist nicht nur zusätzlich, sondern politisch hoch priorisiert. Wo nationale Sicherheit ins Spiel kommt, verschieben sich oftmals Genehmigungen, Förderprogramme und Beschaffungsentscheidungen deutlich schneller als in rein kommerziellen Märkten.

Für US-Produzenten mit heimischen Assets ist das ein struktureller Rückenwind, der weit über normale Rohstoffzyklen hinausgeht.

Quelle: Uranium Energy

Das große Bild: Der Markt sendet Signale - jetzt müssen Minen folgen

Am Ende verdichtet sich alles zu einem bemerkenswert klaren Gesamtbild.

Die politischen Signale in den USA werden uranfreundlicher. Die Versorgungssicherheit gewinnt strategische Priorität. Die Kernenergie erlebt global eine Renaissance. KI und Digitalisierung treiben den Strombedarf in ungeahnte Höhen. Gleichzeitig ist der Brennstoffkreislauf an mehreren Stellen strukturell unterversorgt. Und auf der Angebotsseite fehlen neue Minen.

Genau hier setzt UEC an.

Das Unternehmen bringt nicht nur Burke Hollow in Betrieb, sondern baut parallel mehrere Produktionsachsen aus, entwickelt zusätzliche Satellitenprojekte, denkt Sweetwater als flexibles Verarbeitungszentrum weiter und arbeitet gleichzeitig an einer vertikalen Integration bis in Raffination und Konversion hinein.

Das ist keine defensive Verwaltung eines bestehenden Assetportfolios. Das ist ein offensiver Aufbau einer amerikanischen Uranplattform.

Natürlich bleibt jeder Hochlauf operativ anspruchsvoll. Natürlich hängen Zeitpläne an Behörden, Technik, Kapitaldisziplin und Marktbedingungen. Aber gerade deshalb ist der Fortschritt so bemerkenswert: UEC scheint nicht mehr nur auf den großen Uranmarkt der Zukunft zu warten - das Unternehmen baut ihn aktiv mit.

Fazit: Aus einer Uranstory wird eine Infrastrukturstory

Burke Hollow ist mehr als nur ein Produktionsstart. Es ist ein Signal. Ein Signal dafür, dass der US-Uransektor nach Jahren der Zurückhaltung wieder echte industrielle Substanz aufbaut. Ein Signal dafür, dass aus Ressourcen nun Volumen werden sollen. Und ein Signal dafür, dass Wertschöpfung im Uranmarkt künftig nicht nur im Boden, sondern entlang der gesamten Kette entstehen könnte.

Wenn sich die aktuell skizzierten Nachfragepfade auch nur annähernd realisieren, dann steht der Uranmarkt vor einer Phase, in der Produktionskapazität, Verarbeitungsinfrastruktur und nationale Herkunft des Materials immer wertvoller werden.

Uranium Energy ( ISIN US9168961038 - WKN A0JDRR) will genau dort stehen, wo der Engpass am größten wird.

Und genau deshalb könnte die eigentliche Wachstumsphase gerade erst begonnen haben.

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