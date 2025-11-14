Columbia Sportswear Company (Nasdaq: COLM, das "Unternehmen"), ein weltweit führendes Unternehmen in den Bereichen Design, Beschaffung, Marketing und Vertrieb von Outdoor-, Aktiv- und Alltagsbekleidung, Schuhen, Accessoires und Ausrüstungsprodukten, gab heute bekannt, dass es im Rahmen seines laufenden Prozesses zur Weiterentwicklung seiner Nachfolgepläne einige Änderungen in seiner Führungsspitze vorgenommen hat.

Der Vorstand (der "Vorstand") hat Peter J. Bragdon und Joseph P. Boyle mit Wirkung zum 12. November 2025 zu Co- Presidents ernannt. Herr Bragdon wurde zum President des Unternehmens ernannt und wird alle internationalen Geschäfte des Unternehmens, die Marken Mountain Hardwear, prAna und SOREL leiten, während er weiterhin seine derzeitige Führungsaufgabe in bestimmten Verwaltungs- und internationalen Vertriebsfunktionen wahrnimmt. Herr Joseph P. Boyle wurde zum President der Marke Columbia ernannt und wird weiterhin die Marke Columbia des Unternehmens leiten, einschließlich des Nordamerika-Geschäfts, das im Sommer 2025 unter seiner Leitung konsolidiert wurde. Herr Bragdon und Herr Boyle werden gemeinsam daran arbeiten, die Geschäftsmöglichkeiten des Unternehmens voranzutreiben. Sie werden weiterhin an Herrn Timothy P. Boyle berichten, der die Funktionen des Chairman und CEO des Unternehmens weiterhin ausüben wird.

Timothy P. Boyle, Chairman und Chief Executive Officer, erklärte: "Ich habe den Großteil meines Lebens damit verbracht, das Unternehmen und seine verschiedenen Marken aufzubauen. Der Schutz der Marken mit der Unterstützung vieler engagierter Kollegen bei gleichzeitiger Ausweitung unserer globalen Präsenz erfüllt uns mit großem Stolz. Mit der Rückkehr des Unternehmens zum Wachstum werden sich neue Möglichkeiten ergeben, und eine engagierte Führung wird das Unternehmen auf die nächste Stufe bringen."

"Seit 1999 ist Peter Bragdon ein vertrauenswürdiger Berater und eine wichtige strategische Führungskraft des Unternehmens. Während seiner Tätigkeit für das Unternehmen hat er zahlreiche wichtige Wachstumschancen begleitet oder unterstützt und in jüngerer Zeit unsere internationalen Vertriebsgeschäfte in 74 Ländern betreut, wo er und sein Team das Geschäft finanziell ausgebaut und die Marke Columbia weltweit gestärkt haben."

"Joe Boyle war der Architekt der Project Accelerate-Strategie der Marke Columbia, und ich freue mich darauf, zu sehen, wie er diese Strategie auf dem US-Markt vorantreibt."

"Ich freue mich darauf, zu beobachten, wie Peter und Joe das Unternehmen in ihren neuen Positionen gemeinsam weiterentwickeln werden."

Um den Übergang von Herrn Bragdon zu unterstützen, hat der Vorstand Richelle T. Luther zur Executive Vice President, Chief Administrative Officer und General Counsel des Unternehmens ernannt, und Jana C. Humble wurde zur Senior Vice President und Chief Human Resources Officer ernannt. Beide Ernennungen treten am 12. November 2025 in Kraft.

Über Columbia Sportswear Company:

Die Columbia Sportswear Company hat ein Portfolio von Marken für ein aktives Leben zusammengestellt und ist damit weltweit führend in der Branche für Bekleidung, Schuhe, Accessoires und Ausrüstung für einen aktiven Lebensstil. Das Unternehmen wurde 1938 in Portland, Oregon, gegründet und vertreibt seine Marken heute in rund 110 Ländern. Neben der Marke Columbia® gehören auch die Marken Mountain Hardwear®, SOREL® und prAna® zur Columbia Sportswear Company. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte die Websites des Unternehmens unter www.columbia.com, www.mountainhardwear.com, www.SOREL.com und www.prana.com.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Dieses Dokument enthält zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne der US-Bundeswertpapiergesetze, einschließlich Aussagen zu den Erwartungen, Prognosen oder Einschätzungen des Unternehmens hinsichtlich des Wachstums des Unternehmens. Zukunftsgerichtete Aussagen verwenden häufig Wörter wie "werden", "antizipieren", "schätzen", "erwarten", "sollten", "können" und andere Wörter und Begriffe mit ähnlicher Bedeutung oder nehmen Bezug auf zukünftige Daten. Die Erwartungen, Überzeugungen und Prognosen des Unternehmens werden in gutem Glauben ausgedrückt und es wird davon ausgegangen, dass sie auf einer vernünftigen Grundlage beruhen. Jede zukunftsgerichtete Aussage ist jedoch mit einer Reihe von Risiken und Unwägbarkeiten verbunden, einschließlich der in diesem Dokument dargelegten, der im Jahresbericht des Unternehmens auf Formular 10-K und in den Quartalsberichten auf Formular 10-Q unter der Überschrift "Risikofaktoren" beschrieben sind, sowie solche, die in anderen vom Unternehmen eingereichten Berichten, einschließlich Berichten auf Formular 8-K, beschrieben wurden oder werden könnten. Das Unternehmen übernimmt keine Verpflichtung, die zukunftsgerichteten Aussagen nach dem Datum dieses Dokuments zu aktualisieren, um sie an die tatsächlichen Ergebnisse anzupassen oder Änderungen in Bezug auf Ereignisse, Umstände oder seine Erwartungen widerzuspiegeln. Von Zeit zu Zeit treten neue Faktoren auf, und es ist dem Unternehmen nicht möglich, die Auswirkungen all dieser Faktoren oder das Ausmaß, in dem ein Faktor oder eine Kombination von Faktoren dazu führen kann, dass die Ergebnisse wesentlich von denen in einer zukunftsgerichteten Aussage abweichen, vorherzusagen oder zu bewerten.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

